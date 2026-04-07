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हिमाचल में शिक्षकों के 390 पदों पर भर्ती, 13 अप्रैल से करें ऑनलाइन आवेदन

आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले जरूरी शर्तों की जानकारी ध्यान से पढ़ लें.

Himachal teacher recruitment 2026
राज्य चयन आयोग हिमाचल प्रदेश (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 7:17 PM IST

2 Min Read
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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. राज्य चयन आयोग ने प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 4 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती फिक्स मानदेय के आधार पर की जाएगी और इसका उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करना है.

विषयवार पदों का विवरण

आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन के अनुसार, इस भर्ती में विज्ञान और कॉमर्स विषयों के पद शामिल हैं. फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 78-78 पद भरे जाएंगे, जबकि कॉमर्स विषय के 156 पद निर्धारित किए गए हैं. यह विभाजन इस तरह किया गया है ताकि स्कूलों में सभी विषयों की पढ़ाई संतुलित तरीके से हो सके और छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके.

ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन करना होगा. आवेदन लिंक 13 अप्रैल सुबह 10 बजे से एक्टिव होगा और 4 मई रात 11:59 बजे तक उपलब्ध रहेगा. आयोग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए समय रहते आवेदन करना जरूरी है.

आवेदन से पहले जरूरी जानकारी

आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और अन्य जरूरी शर्तों की जानकारी ध्यान से पढ़ लें. अधूरी या गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है. इसलिए उम्मीदवारों को सभी दस्तावेज सही तरीके से भरने और जांचने की सलाह दी गई है.

पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया

यह भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ की जाएगी. आयोग का कहना है कि योग्य उम्मीदवारों का चयन सुनिश्चित करने के लिए सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा. यह भर्ती प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है, खासकर उन लोगों के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं.

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