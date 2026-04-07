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हिमाचल में शिक्षकों के 390 पदों पर भर्ती, 13 अप्रैल से करें ऑनलाइन आवेदन

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. राज्य चयन आयोग ने प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 4 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. यह भर्ती फिक्स मानदेय के आधार पर की जाएगी और इसका उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करना है.

विषयवार पदों का विवरण

आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन के अनुसार, इस भर्ती में विज्ञान और कॉमर्स विषयों के पद शामिल हैं. फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 78-78 पद भरे जाएंगे, जबकि कॉमर्स विषय के 156 पद निर्धारित किए गए हैं. यह विभाजन इस तरह किया गया है ताकि स्कूलों में सभी विषयों की पढ़ाई संतुलित तरीके से हो सके और छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके.

ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही आवेदन करना होगा. आवेदन लिंक 13 अप्रैल सुबह 10 बजे से एक्टिव होगा और 4 मई रात 11:59 बजे तक उपलब्ध रहेगा. आयोग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए समय रहते आवेदन करना जरूरी है.