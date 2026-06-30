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CBSE पाठ्यक्रम वाले स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला, निर्णायक मोड़ पर पहुंचा सस्पेंस, क्या कल इंतजार होगा खत्म

शिमला: हिमाचल के सरकारी सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर महीनों से बना सस्पेंस अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है. योग्यता परीक्षा पास करने के बावजूद हजारों चयनित शिक्षक अब तक नियुक्ति आदेशों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बार-बार टलती बैठकों की वजह से अभी तक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कोई निर्णय नहीं हो सका है. अब डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में बुधवार को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होने जा रही है, जिसमें सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हर पहलुओं पर विचार विमर्श किए जाने के बाद रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी. ऐसे में अब सरकारी सीबीएसई पाठ्यक्रम स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से बनी अनिश्चितता अब जल्द समाप्त होने की उम्मीद है.

कमेटी में इनको किया गया है शामिल

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता के गठित करने कैबिनेट सब कमेटी में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी को बतौर सदस्य शामिल किया गया है. वहीं, शिक्षा विभाग के सचिव कमेटी के सदस्य सचिव बनाए गए हैं. ये सभी लोग बुधवार को आयोजित होने वाली बैठक में शामिल होंगे. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध सरकारी स्कूलों में नियुक्ति के लिए आयोजित योग्यता परीक्षा में सफल होने के बावजूद करीब 6 हजार प्रधानाचार्य और शिक्षक अब तक नियुक्ति आदेशों का इंतजार कर रहे हैं. लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया अटकी रहने के कारण चयनित अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. ऐसे में सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए कैबिनेट उप-समिति का गठन किया है, लेकिन समिति की बैठकें लगातार टलती रहीं है. अब आखिरकार बुधवार को सचिवालय में होने वाली बैठक से निर्णायक नतीजे निकलने की उम्मीद जताई जा रही है.