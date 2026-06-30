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CBSE पाठ्यक्रम वाले स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला, निर्णायक मोड़ पर पहुंचा सस्पेंस, क्या कल इंतजार होगा खत्म

हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में 6 हजार शिक्षकों की नियुक्ति पर बना सस्पेंस हो सकता है खत्म. बुधवार को कैबिनेट सब-कमेटी की अहम बैठक.

शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कल सब कमेटी की बैठक
शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कल सब कमेटी की बैठक (CONCEPT IMAGE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 7:41 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल के सरकारी सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर महीनों से बना सस्पेंस अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है. योग्यता परीक्षा पास करने के बावजूद हजारों चयनित शिक्षक अब तक नियुक्ति आदेशों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बार-बार टलती बैठकों की वजह से अभी तक शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कोई निर्णय नहीं हो सका है. अब डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में बुधवार को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होने जा रही है, जिसमें सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हर पहलुओं पर विचार विमर्श किए जाने के बाद रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी. ऐसे में अब सरकारी सीबीएसई पाठ्यक्रम स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से बनी अनिश्चितता अब जल्द समाप्त होने की उम्मीद है.

कमेटी में इनको किया गया है शामिल

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता के गठित करने कैबिनेट सब कमेटी में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी को बतौर सदस्य शामिल किया गया है. वहीं, शिक्षा विभाग के सचिव कमेटी के सदस्य सचिव बनाए गए हैं. ये सभी लोग बुधवार को आयोजित होने वाली बैठक में शामिल होंगे. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध सरकारी स्कूलों में नियुक्ति के लिए आयोजित योग्यता परीक्षा में सफल होने के बावजूद करीब 6 हजार प्रधानाचार्य और शिक्षक अब तक नियुक्ति आदेशों का इंतजार कर रहे हैं. लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया अटकी रहने के कारण चयनित अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. ऐसे में सरकार ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए कैबिनेट उप-समिति का गठन किया है, लेकिन समिति की बैठकें लगातार टलती रहीं है. अब आखिरकार बुधवार को सचिवालय में होने वाली बैठक से निर्णायक नतीजे निकलने की उम्मीद जताई जा रही है.

बुधवार को कैबिनेट सब-कमेटी की अहम बैठक
बुधवार को कैबिनेट सब-कमेटी की अहम बैठक (ETV Bharat)

10 से 12 हजार तबादले

शिक्षा विभाग ने सीबीएसई पाठ्यक्रम वाले सरकारी स्कूलों में 9,674 स्वीकृत पदों में से 5,623 शिक्षकों की नियुक्ति की योजना तैयार की थी. इसके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई और हजारों अभ्यर्थी चयनित भी हो चुके हैं. हालांकि, विभाग के ताजा आकलन के अनुसार यदि इन नियुक्तियों को मौजूदा व्यवस्था के तहत लागू किया जाता है तो पूरे प्रदेश में 10 से 12 हजार शिक्षकों के तबादलों की लंबी श्रृंखला शुरू हो सकती है. प्रदेश में फिलहाल तबादलों पर प्रतिबंध, शैक्षणिक सत्र के बीच शिक्षकों की अदला-बदली और स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका ने शिक्षा विभाग की चिंता बढ़ा दी है. यही वजह है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप देने से पहले हर पहलू का आकलन कर रही है.

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