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हिमाचल के सरकारी CBSE स्कूलों में दिव्यांग कोटे के पदों पर शिक्षक भर्ती का परिणाम घोषित, इतने उम्मीदवारों का हुआ चयन

सरकारी CBSE स्कूलों में दिव्यांग कोटे से शिक्षक भर्ती का परिणाम घोषित ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में दिव्यांग कोटे के तहत अंग्रेजी और गणित शिक्षकों की भर्ती में 13 पद खाली रह गए हैं. स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 32 पदों के लिए जारी भर्ती प्रक्रिया का परिणाम घोषित कर दिया है. इसमें अंग्रेजी के 10 और गणित के 9 अभ्यर्थियों सहित कुल 19 उम्मीदवारों का चयन हुआ है. वहीं, योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण 13 पद खाली छोड़ने पड़े हैं.

शिक्षा विभाग ने 17 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन के तहत अंग्रेजी और गणित शिक्षकों के 16-16 पद विशेष रूप से सक्षम अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किए थे. इन पदों को पांच वर्ष की अवधि के लिए विशुद्ध रूप से अस्थायी आधार पर भरा जाना है. चयनित शिक्षकों को प्रति शैक्षणिक वर्ष 10 महीने तक 30 हजार रुपये मासिक निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा.