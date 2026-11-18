हिमाचल के सरकारी CBSE स्कूलों में दिव्यांग कोटे के पदों पर शिक्षक भर्ती का परिणाम घोषित, इतने उम्मीदवारों का हुआ चयन
चयनित अभ्यर्थियों को अब मेडिकल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. मेडिकल सहित सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही नियुक्ति आदेश जारी होंगे.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 7:29 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में दिव्यांग कोटे के तहत अंग्रेजी और गणित शिक्षकों की भर्ती में 13 पद खाली रह गए हैं. स्कूल शिक्षा निदेशालय ने 32 पदों के लिए जारी भर्ती प्रक्रिया का परिणाम घोषित कर दिया है. इसमें अंग्रेजी के 10 और गणित के 9 अभ्यर्थियों सहित कुल 19 उम्मीदवारों का चयन हुआ है. वहीं, योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण 13 पद खाली छोड़ने पड़े हैं.
शिक्षा विभाग ने 17 जुलाई 2026 को जारी विज्ञापन के तहत अंग्रेजी और गणित शिक्षकों के 16-16 पद विशेष रूप से सक्षम अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित किए थे. इन पदों को पांच वर्ष की अवधि के लिए विशुद्ध रूप से अस्थायी आधार पर भरा जाना है. चयनित शिक्षकों को प्रति शैक्षणिक वर्ष 10 महीने तक 30 हजार रुपये मासिक निश्चित पारिश्रमिक दिया जाएगा.
अंग्रेजी में 6 और गणित में 7 पद खाली
जारी चयन सूची के अनुसार अंग्रेजी शिक्षक के 16 पदों में से 10 पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जबकि 6 पद खाली रह गए. इसी तरह गणित शिक्षक के 16 पदों में से 9 पदों पर चयन हुआ और 7 पद योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण खाली रह गए. इस तरह कुल 32 में से केवल 19 पद ही भरे जा सके हैं.
किस श्रेणी में कितने पद रहे खाली
खाली पदों में अंग्रेजी विषय में दृष्टिबाधित श्रेणी (Hearing Impaired) के 2 और बहु-दिव्यांग श्रेणी(Multiple Hearing) के 4 पद शामिल हैं. वहीं, गणित विषय में दृष्टिबाधित श्रेणी (Visual Impaired) के 2, श्रवण बाधित (Hearing Impaired) श्रेणी के 3 और बहु-दिव्यांग (Multiple Disabled) श्रेणी के 2 पद खाली रह गए. अस्थि दिव्यांग (Ortho. Handicapped) श्रेणी में दोनों विषयों के सभी विज्ञापित पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है.
जुलाई में हुई थी काउंसलिंग
इन पदों के लिए अंग्रेजी शिक्षक के 33 और गणित शिक्षक के 27 आवेदन प्राप्त हुए थे. अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और दस्तावेज सत्यापन 30 और 31 जुलाई 2026 को शिमला में किया गया था. मेरिट सूची ESOMSA विभाग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर तैयार की गई है.
मेडिकल के बाद जारी होंगे नियुक्ति आदेश
चयनित अभ्यर्थियों को अब मेडिकल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला से परामर्श कर तिथि, समय और स्थान निर्धारित किया जाएगा. मेडिकल परीक्षा सहित सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही नियुक्ति आदेश जारी होंगे. निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि चयन सूची में किसी प्रकार की अनजाने में हुई या तकनीकी त्रुटि सामने आने पर उसे सुधारने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा.
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