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बोर्ड बदलने से छात्रों को नहीं होगी परीक्षा की परेशानी, 2027 में HPBOSE ही लेगा 156 सरकारी CBSE स्कूलों की बोर्ड परीक्षाएं

HPBOSE ही लेगा 156 सरकारी CBSE स्कूलों की बोर्ड परीक्षाएं ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के 156 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई बोर्ड लागू होने के बाद विद्यार्थियों को परीक्षा व्यवस्था में बदलाव के कारण किसी तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी. सरकार ने बोर्ड बदलने की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला लिया है. इसके तहत वर्ष 2027 में इन स्कूलों के दसवीं और बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ही आयोजित करेगा. सीबीएसई इन स्कूलों में वर्ष 2028 से दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं करवाएगा. विद्यार्थियों को नए बोर्ड की परीक्षा प्रणाली के अनुरूप तैयारी करने के लिए एक साल का अतिरिक्त समय दिया गया है.

स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया, "विद्यार्थियों की पढ़ाई और परीक्षा व्यवस्था में किसी तरह का व्यवधान न आए, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है. सीबीएसई से संबद्ध होने के बावजूद वर्ष 2027 तक इन स्कूलों की बोर्ड परीक्षाओं की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के पास ही रहेगी. वर्ष 2028 से सीबीएसई परीक्षा आयोजित करेगा".

उन्होंने बताया कि सीबीएसई संबद्ध उत्कृष्ट विद्यालय' योजना के पहले चरण में प्रदेश के 156 सरकारी स्कूलों को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से सीबीएसई से संबद्ध किया गया है. इन स्कूलों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है. सरकारी स्कूलों में भी यही पाठ्यक्रम लागू है. हालांकि, राज्य के अनिवार्य पाठ्यक्रम के कुछ हिस्सों को लेकर अभी निर्णय होना बाकी है. 2027 में 100 और स्कूल होंगे सीबीएसई से संबद्ध सरकार की योजना के तहत वर्ष 2027 में 100 और सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध किया जाएगा. ऐसे में बोर्ड परिवर्तन के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई, पाठ्यक्रम और परीक्षा व्यवस्था के बीच तालमेल बनाए रखना विभाग के सामने अहम चुनौती है. इसी को ध्यान में रखते हुए पहले साल हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से ही दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं करवाने का निर्णय लिया गया है. मार्च 2027 में होंगी बोर्ड परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की वार्षिक परीक्षाएं मार्च 2027 में प्रस्तावित हैं. प्रायोगिक परीक्षाएं फरवरी में होंगी. दसवीं की लिखित परीक्षाएं मार्च में, जबकि बारहवीं की परीक्षाएं मार्च और अप्रैल में आयोजित की जाएंगी. ऐसे में सीबीएसई से संबद्ध हुए सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी पहले की तरह हिमाचल बोर्ड की परीक्षा प्रणाली के तहत ही परीक्षा देंगे. शीतकालीन स्कूलों की परीक्षाएं 9 दिसंबर से उधर, प्रदेश के शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा की योगात्मक मूल्यांकन-दो परीक्षाओं की डेटशीट भी जारी कर दी गई है. छठी से आठवीं कक्षा की परीक्षाएं 9 से 19 दिसंबर तक, जबकि पहली से पांचवीं कक्षा की परीक्षाएं 14 से 18 दिसंबर तक होंगी. सभी प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेंगे। विद्यार्थी अपनी सुविधानुसार किसी भी भाषा में उत्तर लिख सकेंगे. छठी और सातवीं कक्षा के ड्राइंग, पंजाबी, उर्दू, संगीत सहित अन्य वैकल्पिक विषयों के प्रश्नपत्र संबंधित स्कूल अपने स्तर पर तैयार करेंगे. परीक्षा का समय स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से बोर्ड कक्षाओं के लिए निर्धारित समय के अनुरूप रहेगा.