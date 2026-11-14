बोर्ड बदलने से छात्रों को नहीं होगी परीक्षा की परेशानी, 2027 में HPBOSE ही लेगा 156 सरकारी CBSE स्कूलों की बोर्ड परीक्षाएं
2027 में HPBOSE सीबीएसई की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 3:21 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के 156 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई बोर्ड लागू होने के बाद विद्यार्थियों को परीक्षा व्यवस्था में बदलाव के कारण किसी तरह की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी. सरकार ने बोर्ड बदलने की प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला लिया है. इसके तहत वर्ष 2027 में इन स्कूलों के दसवीं और बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ही आयोजित करेगा. सीबीएसई इन स्कूलों में वर्ष 2028 से दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं करवाएगा. विद्यार्थियों को नए बोर्ड की परीक्षा प्रणाली के अनुरूप तैयारी करने के लिए एक साल का अतिरिक्त समय दिया गया है.
स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया, "विद्यार्थियों की पढ़ाई और परीक्षा व्यवस्था में किसी तरह का व्यवधान न आए, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है. सीबीएसई से संबद्ध होने के बावजूद वर्ष 2027 तक इन स्कूलों की बोर्ड परीक्षाओं की जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के पास ही रहेगी. वर्ष 2028 से सीबीएसई परीक्षा आयोजित करेगा".
उन्होंने बताया कि सीबीएसई संबद्ध उत्कृष्ट विद्यालय' योजना के पहले चरण में प्रदेश के 156 सरकारी स्कूलों को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से सीबीएसई से संबद्ध किया गया है. इन स्कूलों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है. सरकारी स्कूलों में भी यही पाठ्यक्रम लागू है. हालांकि, राज्य के अनिवार्य पाठ्यक्रम के कुछ हिस्सों को लेकर अभी निर्णय होना बाकी है.
2027 में 100 और स्कूल होंगे सीबीएसई से संबद्ध
सरकार की योजना के तहत वर्ष 2027 में 100 और सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध किया जाएगा. ऐसे में बोर्ड परिवर्तन के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई, पाठ्यक्रम और परीक्षा व्यवस्था के बीच तालमेल बनाए रखना विभाग के सामने अहम चुनौती है. इसी को ध्यान में रखते हुए पहले साल हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से ही दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं करवाने का निर्णय लिया गया है.
मार्च 2027 में होंगी बोर्ड परीक्षाएं
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की वार्षिक परीक्षाएं मार्च 2027 में प्रस्तावित हैं. प्रायोगिक परीक्षाएं फरवरी में होंगी. दसवीं की लिखित परीक्षाएं मार्च में, जबकि बारहवीं की परीक्षाएं मार्च और अप्रैल में आयोजित की जाएंगी. ऐसे में सीबीएसई से संबद्ध हुए सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी भी पहले की तरह हिमाचल बोर्ड की परीक्षा प्रणाली के तहत ही परीक्षा देंगे.
शीतकालीन स्कूलों की परीक्षाएं 9 दिसंबर से
उधर, प्रदेश के शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा की योगात्मक मूल्यांकन-दो परीक्षाओं की डेटशीट भी जारी कर दी गई है. छठी से आठवीं कक्षा की परीक्षाएं 9 से 19 दिसंबर तक, जबकि पहली से पांचवीं कक्षा की परीक्षाएं 14 से 18 दिसंबर तक होंगी. सभी प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेंगे। विद्यार्थी अपनी सुविधानुसार किसी भी भाषा में उत्तर लिख सकेंगे.
छठी और सातवीं कक्षा के ड्राइंग, पंजाबी, उर्दू, संगीत सहित अन्य वैकल्पिक विषयों के प्रश्नपत्र संबंधित स्कूल अपने स्तर पर तैयार करेंगे. परीक्षा का समय स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से बोर्ड कक्षाओं के लिए निर्धारित समय के अनुरूप रहेगा.
भारी बारिश, बर्फबारी, प्राकृतिक आपदा या सड़कें बंद होने जैसी परिस्थितियों में निर्धारित तिथि पर परीक्षा करवाना संभव नहीं होने पर स्कूल अपने स्तर पर परीक्षा आयोजित कर सकेंगे. हालांकि, इसके लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय और समग्र शिक्षा को पहले सूचित करना अनिवार्य होगा. विभाग ने परीक्षा संचालन में पारदर्शिता, प्रश्नपत्रों की गोपनीयता और निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं.
बोर्ड परीक्षाओं के लिए 2235 केंद्रों का नवीनीकरण
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च 2027 में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं की तैयारियां तेज कर दी हैं. इसके लिए प्रदेशभर से 2235 परीक्षा केंद्रों ने प्रतिधारण और नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है. पिछले साल मार्च 2026 की परीक्षाओं में 2384 नियमित परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. इस बार केंद्रों की संख्या में 149 की कमी दर्ज की गई है.
बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों के लिए एक से 30 सितंबर तक बिना विलंब शुल्क आवेदन करने का अवसर दिया था. इसका उद्देश्य परीक्षाओं से पहले केंद्रों की आधारभूत सुविधाओं और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना है, ताकि विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो.
जानिए कब कब है शीतकालीन स्कूलों की परीक्षाएं
पहली से पांचवीं कक्षा की परीक्षा डेटशीट
14 दिसंबर: पहली कक्षा- गणित, दूसरी कक्षा- अंग्रेजी, तीसरी कक्षा- पर्यावरण, चौथी कक्षा- हिंदी, पांचवीं कक्षा- अंग्रेजी
15 दिसंबर: पहली कक्षा- हिंदी, तीसरी कक्षा- अंग्रेजी, चौथी कक्षा- पर्यावरण
16 दिसंबर: दूसरी कक्षा- गणित, चौथी कक्षा- अंग्रेजी, पांचवीं कक्षा- गणित
17 दिसंबर: पहली कक्षा- अंग्रेजी, दूसरी कक्षा- हिंदी, तीसरी कक्षा- गणित, पांचवीं कक्षा- हिंदी
18 दिसंबर: तीसरी कक्षा- हिंदी, चौथी कक्षा- गणित
छठी से आठवीं कक्षा की परीक्षा डेटशीट
9 दिसंबर: छठी- गणित, सातवीं- सामाजिक विज्ञान, आठवीं- अंग्रेजी
10 दिसंबर: छठी- लोक संस्कृति, सातवीं- ऐच्छिक विषय, आठवीं- हिंदी
11 दिसंबर: छठी- विज्ञान, सातवीं- अंग्रेजी, आठवीं- सामाजिक विज्ञान
14 दिसंबर: छठी- अंग्रेजी, सातवीं- विज्ञान, आठवीं- गणित
15 दिसंबर: छठी- हिंदी, सातवीं- लोक संस्कृति
16 दिसंबर: सातवीं- संस्कृत, आठवीं- विज्ञान
17 दिसंबर: छठी- सामाजिक विज्ञान, आठवीं- संस्कृत
18 दिसंबर: छठी- संस्कृत, सातवीं- गणित, आठवीं- ऐच्छिक विषय
19 दिसंबर: छठी- ऐच्छिक विषय, सातवीं- हिंदी, आठवीं- लोक संस्कृति
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