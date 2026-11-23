दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 109 शिक्षक पदों पर भर्ती, 30 हजार रुपये मासिक मानदेय, 15 दिसंबर तक करें आवेदन
भर्ती विभिन्न विषयों के शिक्षकों के लिए की जाएगी. इसमें सबसे अधिक 35 पद श्रवण बाधित श्रेणी के लिए रखे गए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 5:38 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. स्कूल शिक्षा विभाग ने बेंचमार्क दिव्यांगता (PwBD) वाले अभ्यर्थियों के लिए शिक्षकों के 109 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इन पदों पर नियुक्तियां फिक्स्ड मानदेय के आधार पर अस्थायी रूप से की जाएंगी. चयनित शिक्षकों को 30 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा. अभ्यर्थी 15 दिसंबर 2026 शाम 5 बजे तक निर्धारित प्रोफार्मा पर आवेदन कर सकेंगे.
स्कूल शिक्षा निदेशालय ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार भर्ती विभिन्न विषयों के शिक्षकों के लिए की जाएगी. इसमें सबसे अधिक 35 पद श्रवण बाधित श्रेणी के लिए रखे गए हैं. वहीं शारीरिक दिव्यांगता श्रेणी के 31, दृष्टिबाधित श्रेणी के 22 और बहुदिव्यांगता श्रेणी के 21 पद शामिल हैं. इस तरह कुल 109 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.
19 विषयों में होगी भर्ती
भर्ती में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, हिंदी, भूगोल, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कंप्यूटर साइंस, फाइन आर्ट, संगीत, ड्राइंग, संस्कृत, प्रारंभिक शारीरिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा सहित विभिन्न विषयों के पद शामिल हैं. सबसे अधिक 8-8 पद वाणिज्य और हिंदी विषय में हैं. इसके अलावा मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कंप्यूटर साइंस, फाइन आर्ट, संगीत, ड्राइंग और संस्कृत में 6-6 पद भरे जाएंगे.
एक साल में 10 महीने मिलेगा मानदेय
विभाग की योजना के तहत नियुक्तियां अधिकतम पांच वर्ष के लिए की जाएंगी. चयनित शिक्षकों को 30 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने का मानदेय दिया जाएगा. यह नियुक्तियां नियमित सरकारी सेवा के बजाय अस्थायी आधार पर फिक्स्ड मानदेय अथवा समेकित राशि योजना के तहत होंगी. अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है. नियमानुसार आयु में छूट का प्रावधान भी रहेगा.
संबंधित विषय में 50 फीसदी अंकों के साथ मास्टर डिग्री जरूरी
विषयवार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करना अनिवार्य होगा. उदाहरण के तौर पर जीव विज्ञान शिक्षक पद के लिए संबंधित विषयों में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए. इसके साथ स्नातक स्तर पर बॉटनी और जूलॉजी विषय पढ़े होना भी जरूरी है. अन्य विषयों के लिए भी संबंधित विषय में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की शर्त रखी गई है.
अखबारों और रेडियो के जरिए होगा प्रचार
शिक्षा निदेशालय निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि भर्ती सूचना बारे निर्देश जारी किए गए हैं , ताकि अधिक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों तक भर्ती की जानकारी पहुंच सके. रोजगार विभाग के विशेष रोजगार कार्यालय को भी दिव्यांगता श्रेणीवार पदों का ब्यौरा और आवेदन संबंधी प्रपत्र भेजकर योग्य उम्मीदवारों के नाम भेजने को कहा गया है.
पहले 32 पदों में से 13 रह गए थे खाली
गौरतलब है कि इससे पहले CBSE स्कूलों में अंग्रेजी और गणित विषय के दिव्यांग कोटे के 32 पदों पर भर्ती के दौरान 13 पद योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण खाली रह गए थे. ऐसे में अब 109 पदों की नई भर्ती दिव्यांग अभ्यर्थियों को सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षक के रूप में काम करने का अवसर देगी.
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