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दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 109 शिक्षक पदों पर भर्ती, 30 हजार रुपये मासिक मानदेय, 15 दिसंबर तक करें आवेदन

हिमाचल में शिक्षक भर्ती ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. स्कूल शिक्षा विभाग ने बेंचमार्क दिव्यांगता (PwBD) वाले अभ्यर्थियों के लिए शिक्षकों के 109 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है. इन पदों पर नियुक्तियां फिक्स्ड मानदेय के आधार पर अस्थायी रूप से की जाएंगी. चयनित शिक्षकों को 30 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा. अभ्यर्थी 15 दिसंबर 2026 शाम 5 बजे तक निर्धारित प्रोफार्मा पर आवेदन कर सकेंगे.

स्कूल शिक्षा निदेशालय ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार भर्ती विभिन्न विषयों के शिक्षकों के लिए की जाएगी. इसमें सबसे अधिक 35 पद श्रवण बाधित श्रेणी के लिए रखे गए हैं. वहीं शारीरिक दिव्यांगता श्रेणी के 31, दृष्टिबाधित श्रेणी के 22 और बहुदिव्यांगता श्रेणी के 21 पद शामिल हैं. इस तरह कुल 109 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.