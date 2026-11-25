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हिमाचल के सीबीएसई शिक्षकों का मेडिकल लीव पर संशय खत्म, सालाना 5 दिन की छुट्टी मिलेगी

सीबीएसई शिक्षकों का मेडिकल लीव ( ETV Bharat FILE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है. प्रदेश के शिक्षा निदेशालय ने सीबीएसई योजना के तहत नियुक्त शिक्षकों को साल में पांच दिन मेडिकल लीव देने की पात्रता स्पष्ट कर दी है. इसके तहत शिक्षकों को पहले से निर्धारित 10 दिन की कैजुअल लीव (आकस्मिक अवकाश) के अतिरिक्त पांच दिन का मेडिकल अवकाश भी मिलेगा.

इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है. निदेशालय को सरकारी सीबीएसई स्कूलों के प्रधानाचार्यों की ओर से मेडिकल लीव की पात्रता को लेकर लगातार मामले प्राप्त हो रहे थे. प्रधानाचार्य यह स्पष्ट करने की मांग कर रहे थे कि सीबीएसई योजना के तहत नियुक्त शिक्षकों को मेडिकल अवकाश की सुविधा मिलेगी या नहीं.