हिमाचल के सीबीएसई शिक्षकों का मेडिकल लीव पर संशय खत्म, सालाना 5 दिन की छुट्टी मिलेगी
अब शिक्षकों को पहले से निर्धारित 10 दिन की कैजुअल लीव के अलावा पांच दिन का मेडिकल अवकाश भी मिलेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 10:49 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में सेवाएं दे रहे शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है. प्रदेश के शिक्षा निदेशालय ने सीबीएसई योजना के तहत नियुक्त शिक्षकों को साल में पांच दिन मेडिकल लीव देने की पात्रता स्पष्ट कर दी है. इसके तहत शिक्षकों को पहले से निर्धारित 10 दिन की कैजुअल लीव (आकस्मिक अवकाश) के अतिरिक्त पांच दिन का मेडिकल अवकाश भी मिलेगा.
इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने स्पष्टीकरण जारी किया है. निदेशालय को सरकारी सीबीएसई स्कूलों के प्रधानाचार्यों की ओर से मेडिकल लीव की पात्रता को लेकर लगातार मामले प्राप्त हो रहे थे. प्रधानाचार्य यह स्पष्ट करने की मांग कर रहे थे कि सीबीएसई योजना के तहत नियुक्त शिक्षकों को मेडिकल अवकाश की सुविधा मिलेगी या नहीं.
निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई से संबद्ध उत्कृष्ट विद्यालयों की योजना और सरकारी स्कूलों में सीबीएसई संबद्धता के लिए शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित निश्चित मानदेय/एकमुश्त समेकित राशि योजना के तहत कार्यरत शिक्षक साल में पांच दिन चिकित्सा अवकाश के हकदार होंगे.
शिक्षा निदेशालय ने संबंधित योजना के पैरा 8 (xv) का हवाला देते हुए स्थिति स्पष्ट की है. इसमें प्रावधान है कि योजना के तहत नियुक्त शिक्षकों को एक वर्ष में 10 दिन कैजुअल लीव और पांच दिन मेडिकल लीव मिलेगी.
निदेशक स्कूल शिक्षा हिमाचल प्रदेश ने सभी उपनिदेशकों (उच्चतर एवं प्रारंभिक शिक्षा) को निर्देश दिए हैं कि इस स्पष्टीकरण को अपने अधिकार क्षेत्र के सभी संबंधित प्रधानाचार्यों तक तत्काल पहुंचाया जाए. आदेश की प्रतिलिपि प्रदेश के सभी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों, डाईट प्रमुखों और ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को भी सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है. इस आदेश से सीबीएसई योजना के तहत सेवाएं दे रहे शिक्षकों के बीच मेडिकल अवकाश को लेकर बनी असमंजस की स्थिति दूर होगी.
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