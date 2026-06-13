क्या हिमाचल में खुलेगा CBSE शिक्षक भर्ती का रास्ता? शिक्षा मंत्री के साथ अहम बैठक से बढ़ीं उम्मीदें
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और राजकीय अध्यापक संघ के बीच महत्वपूर्ण बैठक होगी. इसमें शिक्षक भर्ती, शिक्षा सुधार और 39 अहम मुद्दों पर चर्चा होगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 9:06 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज बड़ा मंथन होने जा रहा है. प्रदेश के करीब 150 सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकता है. इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ की शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के साथ शनिवार को प्रदेश सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है, जिसमें शिक्षक भर्ती, शिक्षा सुधार और शिक्षकों के हितों से जुड़े कुल 39 विषयों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है.
शिक्षा विभाग और शिक्षक संगठनों के बीच पिछले कुछ समय से सीबीएसई स्कूलों में नियुक्तियों के स्वरूप को लेकर मतभेद बने हुए हैं. ऐसे में आज होने वाली बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. शिक्षक संघ इस विषय को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखने की तैयारी में है. संघ का कहना है कि शिक्षकों की नियुक्तियों से संबंधित किसी भी निर्णय का सीधा असर विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षण व्यवस्था और हजारों शिक्षकों के भविष्य पर पड़ता है.
शिक्षकों की नियुक्ति मुख्य एजेंडे में शामिल
राजकीय अध्यापक संघ का मानना है कि प्रदेश में शिक्षा सुधार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए भर्ती प्रक्रियाओं में स्पष्टता और पारदर्शिता आवश्यक है. यही कारण है कि सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा बैठक के मुख्य एजेंडे में शामिल किया गया है. इसके अलावा विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता, संसाधनों की उपलब्धता, शिक्षकों की कार्यस्थितियों और अन्य प्रशासनिक विषयों सहित कुल 39 महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी. इस बैठक के बाद सुबह 11 बजे समग्र शिक्षा निदेशालय, शिमला के सभागार में संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी आयोजित की जाएगी.
इस बैठक में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा के साथ-साथ वर्ष 2026-29 के सदस्यता अभियान और आगामी संगठनात्मक चुनावों की रणनीति पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा. यह बैठक हिमाचल प्रदेश सरकारी अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रदेशभर से आए पदाधिकारी और जिला प्रतिनिधि भाग लेंगे. प्रतिनिधि शिक्षा व्यवस्था और संगठनात्मक मजबूती से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव भी प्रस्तुत करेंगे. शिक्षक समुदाय को उम्मीद है कि लंबे समय से लंबित कई मुद्दों के समाधान की दिशा में ठोस पहल का मार्ग प्रशस्त करेगी.
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