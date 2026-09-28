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बदलेगा हिमाचल के CBSE स्कूलों का लुक, इन छात्राओं के लिए स्कर्ट बंद, अगले सेशल से नई यूनिफॉर्म

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का लुक अगले शैक्षणिक सत्र से बदला हुआ नजर आएगा. शिक्षा विभाग ने सरकारी सीबीएसई स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए नई यूनिफॉर्म निर्धारित कर दी है. शैक्षणिक सत्र 2027-28 से विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म का रंग और मूल डिजाइन एक समान होगा. नई ड्रेस में हल्का हरा, फॉरेस्ट ग्रीन, चारकोल ग्रे, सफेद और काला रंग प्रमुख रूप से शामिल किए गए हैं. विभाग ने यूनिफॉर्म तय करते समय स्कूलों की संस्थागत पहचान, विद्यार्थियों की सुविधा, व्यावहारिकता और हिमाचल की भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखा है.

हिमाचल स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि, "अपने-अपने क्षेत्र के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में यूनिफॉर्म लागू करवाने की जिम्मेदारी संबंधित उप निदेशक स्कूल शिक्षा की होगी. स्कूल निरीक्षण और समीक्षा बैठकों के दौरान यूनिफॉर्म के निर्धारित रंग, मूल डिजाइन और दिशा-निर्देशों के पालन की समीक्षा की जाएगी. शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित उप निदेशकों और स्कूल प्रधानों को निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के यूनिफॉर्म के रंग में बदलाव या कोई अतिरिक्त अनिवार्य हिस्सा जोड़ने से भी मना किया गया है."

शिक्षा विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, नई यूनिफॉर्म को विद्यार्थियों की उम्र और कक्षा के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है. इसमें बालवाटिका, कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 12 और सभी कक्षाओं के लिए खेल यूनिफॉर्म शामिल है. कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं के लिए स्कर्ट का प्रावधान नहीं रखा गया है. उन्हें फॉरेस्ट ग्रीन सलवार-दुपट्टे या ग्रे पतलून का विकल्प दिया गया है.

बालवाटिका के बच्चों के लिए हल्की हरी पोलो टी-शर्ट

बालवाटिका के छात्रों के लिए गर्मियों में हल्के हरे रंग की पोलो टी-शर्ट, चारकोल ग्रे शॉर्ट्स, फॉरेस्ट ग्रीन पट्टियों वाले सफेद मोजे और काले जूते निर्धारित किए गए हैं. सर्दियों में चारकोल ग्रे पतलून के साथ फॉरेस्ट ग्रीन स्वेटर या ब्लेजर पहना जा सकेगा. मौसम के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त कपड़े भी इस्तेमाल किए जा सकेंगे.

पांच रंगों में बदलेगा CBSE स्कूलों का लुक (ETV Bharat GFX)

कक्षा 1 से 5 तक शर्ट, टाई और चारकोल ग्रे ड्रेस

वहीं, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए गर्मियों में हल्की हरी शर्ट, चारकोल ग्रे पतलून या स्कर्ट, फॉरेस्ट ग्रीन टाई, काली बेल्ट, निर्धारित मोजे और काले जूते होंगे. सर्दियों में फॉरेस्ट ग्रीन स्वेटर या ब्लेजर के साथ चारकोल ग्रे पतलून निर्धारित की गई है.

क्लास के अनुसार ड्रेस (ETV Bharat GFX)

कक्षा 6 से 12 तक छात्राओं के लिए नहीं होगी स्कर्ट

इसके अलावा कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म को अपेक्षाकृत औपचारिक रखा गया है. छात्रों के लिए हल्की हरी शर्ट, चारकोल ग्रे पतलून और फॉरेस्ट ग्रीन टाई होगी. सर्दियों में फॉरेस्ट ग्रीन ब्लेजर या स्वेटर निर्धारित किया गया है. वहीं, छात्राओं के लिए हल्की हरी कमीज या शर्ट के साथ फॉरेस्ट ग्रीन सलवार और दुपट्टा अथवा ग्रे पतलून का विकल्प दिया गया है. सर्दियों में फॉरेस्ट ग्रीन ब्लेजर या स्वेटर पहना जाएगा. दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि कक्षा 6 से 12 तक छात्राओं के लिए स्कर्ट निर्धारित नहीं होगी.

सर्दी और खेल के लिए नियम (ETV Bharat GFX)

ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त गर्म कपड़ों की छूट

हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ठंडे और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विद्यार्थियों को अतिरिक्त सुरक्षात्मक कपड़े पहनने की अनुमति होगी. हालांकि, ऐसे कपड़ों का रंग निर्धारित यूनिफॉर्म की रंग योजना और स्कूल की पहचान के अनुरूप रखने के निर्देश दिए गए हैं. सर्दियों के लिए फॉरेस्ट ग्रीन स्कूल अथवा ऊनी टोपी, निर्धारित पट्टियों वाला फॉरेस्ट ग्रीन स्कार्फ और फॉरेस्ट ग्रीन दस्ताने का प्रावधान किया गया है. मौसम की आवश्यकता के अनुसार अन्य सामान भी इस्तेमाल किया जा सकेगा.

छात्राओं के लिए नियम (ETV Bharat GFX)

बालों और आभूषणों को लेकर भी नियम तय

नई व्यवस्था में विद्यार्थियों की व्यक्तिगत साज-सज्जा को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. यूनिफॉर्म साफ-सुथरी और व्यवस्थित रखने के निर्देश हैं. छोटी बालों वाली छात्राओं के लिए फॉरेस्ट ग्रीन हेयरबैंड और काली हेयरपिन अथवा फॉरेस्ट ग्रीन रिबन के साथ पोनीटेल का प्रावधान है. लंबी बालों वाली छात्राओं के लिए फॉरेस्ट ग्रीन रिबन के साथ दो चोटियां रखने का निर्देश दिया गया है. कक्षा 11वीं और 12वीं की छात्राओं को निर्धारित फॉरेस्ट ग्रीन रिबन के साथ एक पोनीटेल या चोटी रखने की अनुमति होगी. वहीं, बड़े आकार के अथवा अत्यधिक आकर्षक झुमके और आभूषण पहनने की अनुमति नहीं होगी. हालांकि, स्कूल प्रशासन की विशेष अनुमति वाले अवसर इसके अपवाद हो सकते हैं.

सभी कक्षाओं के लिए एक जैसी खेल यूनिफॉर्म

खेल गतिविधियों के लिए सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म एक जैसी ही होगी. इसमें सफेद या हल्के हरे रंग की स्पोर्ट्स टी-शर्ट, फॉरेस्ट ग्रीन ट्रैक सूट और उपयुक्त खेल जूते शामिल होंगे. इसका इस्तेमाल शारीरिक शिक्षा (Physical Education) की कक्षाओं, खेल गतिविधियों, प्रतियोगिताओं और अन्य खेल संबंधी आयोजनों में किया जाएगा.

स्कूल अपनी मर्जी से नहीं बदल सकेंगे यूनिफॉर्म

शिक्षा विभाग ने स्कूलों को निर्धारित रंग और मूल डिजाइन में अपनी ओर से बड़े बदलाव नहीं करने के निर्देश दिए हैं. स्कूलों में अनावश्यक सजावटी सामान अथवा ऐसी अतिरिक्त वस्तुओं की अनुमति नहीं है, जिनका विभाग की निर्धारित यूनिफॉर्म में प्रावधान नहीं है. विभाग ने यूनिफॉर्म को सरल, टिकाऊ, किफायती और आसानी से रखरखाव योग्य रखने पर भी जोर दिया है.

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