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CBSE सरकारी स्कूलों में भर्ती पर बड़ा अपडेट, सिर्फ मेरिट से होगी नियुक्ति, CM की मंजूरी के बाद शुरू होगी प्रक्रिया

शिमला: हिमाचल प्रदेश के CBSE पैटर्न वाले सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं और अटकलों पर अब सरकार ने अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने साफ कहा है कि इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति किसी सिफारिश या अन्य आधार पर नहीं, बल्कि केवल मेरिट के आधार पर होगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

सिर्फ मेरिट के आधार पर होगी भर्ती

गुरुवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार का स्टैंड पूरी तरह स्पष्ट है. CBSE स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती पूरी तरह मेरिट के आधार पर की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस संबंध में गठित चार सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक में लिए गए फैसलों को अब मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा. आवश्यकता पड़ने पर इन प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भी भेजा जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा अपनाई गई पूरी प्रक्रिया को उच्च न्यायालय भी सही ठहरा चुका है.

पहले होगी 150 प्रिंसिपलों की नियुक्ति

शिक्षा मंत्री ने कहा कि 150 प्रिंसिपलों की नियुक्ति के लिए सूची तैयार कर ली गई है. इनमें से करीब 95 प्रतिशत प्रिंसिपल अपनी पसंद के स्कूलों का चयन कर चुके हैं. मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद सबसे पहले प्रिंसिपलों की नियुक्ति की जाएगी, इसके बाद मेरिट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा कि नई नियुक्तियों के बाद मौजूदा शिक्षकों के तबादलों को लेकर किसी तरह की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि शिक्षा विभाग में पहले से बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, जहां उनका समायोजन किया जाएगा.

स्कूल मर्जर नीति के सकारात्मक परिणाम

रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार की स्कूल मर्जर नीति के अच्छे परिणाम सामने आए हैं. प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में करीब 16 हजार नए विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है, जो सरकारी CBSE स्कूलों के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार सुधारात्मक कदम उठा रही है.

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