CBSE सरकारी स्कूलों में भर्ती पर बड़ा अपडेट, सिर्फ मेरिट से होगी नियुक्ति, CM की मंजूरी के बाद शुरू होगी प्रक्रिया
शिक्षा मंत्री ने कहा कि कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक में लिए गए फैसलों को जल्द मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 4:57 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के CBSE पैटर्न वाले सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं और अटकलों पर अब सरकार ने अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने साफ कहा है कि इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति किसी सिफारिश या अन्य आधार पर नहीं, बल्कि केवल मेरिट के आधार पर होगी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.
सिर्फ मेरिट के आधार पर होगी भर्ती
गुरुवार को राज्य सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार का स्टैंड पूरी तरह स्पष्ट है. CBSE स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती पूरी तरह मेरिट के आधार पर की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस संबंध में गठित चार सदस्यीय कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक में लिए गए फैसलों को अब मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा. आवश्यकता पड़ने पर इन प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी के लिए भी भेजा जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार द्वारा अपनाई गई पूरी प्रक्रिया को उच्च न्यायालय भी सही ठहरा चुका है.
पहले होगी 150 प्रिंसिपलों की नियुक्ति
शिक्षा मंत्री ने कहा कि 150 प्रिंसिपलों की नियुक्ति के लिए सूची तैयार कर ली गई है. इनमें से करीब 95 प्रतिशत प्रिंसिपल अपनी पसंद के स्कूलों का चयन कर चुके हैं. मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद सबसे पहले प्रिंसिपलों की नियुक्ति की जाएगी, इसके बाद मेरिट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा कि नई नियुक्तियों के बाद मौजूदा शिक्षकों के तबादलों को लेकर किसी तरह की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि शिक्षा विभाग में पहले से बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, जहां उनका समायोजन किया जाएगा.
स्कूल मर्जर नीति के सकारात्मक परिणाम
रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार की स्कूल मर्जर नीति के अच्छे परिणाम सामने आए हैं. प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों में करीब 16 हजार नए विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है, जो सरकारी CBSE स्कूलों के प्रति बढ़ते विश्वास को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार सुधारात्मक कदम उठा रही है.
कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का किया गया विलय
शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस वर्ष पांच से कम विद्यार्थियों वाले 30 से 35 स्कूल बंद किए गए हैं. वहीं, निर्धारित दूरी और बेहद कम छात्र संख्या वाले 60 से 70 स्कूलों का अन्य स्कूलों में विलय किया गया है. इसके अलावा करीब 35 ऐसे स्कूल भी बंद किए गए, जहां एक भी विद्यार्थी नामांकित नहीं था. उन्होंने कि इन फैसलों का उद्देश्य संसाधनों का बेहतर उपयोग और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है.
सरकारी स्कूलों में शुरू होगी 'अतिथि भोज' योजना
शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जल्द ही 'अतिथि भोज' योजना शुरू की जाएगी. इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति विवाह, जन्मदिन, सेवानिवृत्ति या अन्य शुभ अवसर पर सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन प्रायोजित कर सकेगा. सरकार का मानना है कि इससे समाज की शिक्षा व्यवस्था में भागीदारी भी बढ़ेगी.
जम्मू-कश्मीर के शिक्षा मॉडल से मिले सुझाव
रोहित ठाकुर ने कहा कि हाल ही में जम्मू-कश्मीर के अध्ययन दौरे के दौरान वहां की शिक्षा व्यवस्था का विस्तार से अध्ययन किया गया. दूरदराज क्षेत्रों में एक वर्ष के लिए शिक्षकों की नियुक्ति और जिला स्तर पर ऑनलाइन स्कूल निरीक्षण जैसी व्यवस्थाएं प्रभावी पाई गई हैं. सरकार अब इन उपयोगी व्यवस्थाओं को हिमाचल प्रदेश में भी लागू करने की दिशा में तेजी से काम करेगी.
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