सोलन में खाई में गिरी कार, युवती ने तोड़ा दम, चार घायल
हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक कार अनियंत्रित होकर 200 मीटर खाई में जा गिरी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 19, 2026 at 8:58 PM IST
सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक सड़क हादसे में एक की मौत हो गई. इसके अलावा अन्य 4 लोग घायल हो गए. घायलों को फर्स्ट एड के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों के बारे में छानबीन कर रही है.
सोलन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह 9:30 के करीब सोलन जिला के साधुपुल के पास कार में सवार पांच लोग जब साधुपुल की ओर आ रहे थे तो अचानक गाड़ी अनियंत्रित हुई और करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी. इस सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई. जबकि चार लोग घायल हुए हैं. घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए पहले कंडाघाट अस्पताल भेजा गया. वहीं, वहां से उन्हें आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया.
जैसे ही इस घटना के बारे में स्थानीय लोगों को पता लगा, लोग मौके पर पहुंचे और खाई में उतरे और गाड़ी के पास पहुंचे. जहां से घायलों को गाड़ी से निकाला गया. यह हादसा कंडाघाट के साधुपुल के साथ लगते दोची क्षेत्र में हुआ है. इस हादसे में एक युवती की मौत हुई है. पुलिस ने बताया गाड़ी में माता-पिता व उनकी बेटी, सास और साली सवार थीं. इनमें से युवती की मौत हुई है जबकि अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
डीएसपी हेडक्वार्टर सोलन अशोक चौहान ने बताया, 'पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. घायलों का आईजीएमसी शिमला में उपचार चल रहा है. जबकि युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल अस्पताल सोलन भेजा गया है. जहां पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. फिलहाल हादसे के कारणों के बारे में जांच की जा रही है'.
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