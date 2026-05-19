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सोलन में खाई में गिरी कार, युवती ने तोड़ा दम, चार घायल

सोलन: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक सड़क हादसे में एक की मौत हो गई. इसके अलावा अन्य 4 लोग घायल हो गए. घायलों को फर्स्ट एड के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों के बारे में छानबीन कर रही है.

सोलन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह 9:30 के करीब सोलन जिला के साधुपुल के पास कार में सवार पांच लोग जब साधुपुल की ओर आ रहे थे तो अचानक गाड़ी अनियंत्रित हुई और करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी. इस सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई. जबकि चार लोग घायल हुए हैं. घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए पहले कंडाघाट अस्पताल भेजा गया. वहीं, वहां से उन्हें आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया.