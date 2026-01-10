ETV Bharat / state

हिमाचल नंबर की कार और पंजाब रोडवेज में हुई जोरदार भिड़ंत, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, घायल युवक ने बताई पूरी कहानी

होशियारपुर/ऊना: पंजाब के होशियारपुर में हुए कार एक्सीडेंट में एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई. ये सभी लोग हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के रहने वाले थे. वहीं, इस दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया. बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 5 युवक ऊना से कार सवार होकर अमृतसर एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे. इस दौरान होशियारपुर में घने कोहरे की वजह से कार पंजाब रोडवेज टकरा गई.

एक्सीडेंट में घायल अमित कुमार ने बताया, हम सब एक ही परिवार के चाचा-चाची के बेटे हैं. एक्सीडेंट में मरने वाले भाई मुझे अमृतसर एयरपोर्ट छोड़ने आए थे. हम सुबह करीब 4:30 बजे उठे और गांव से निकल गए. रास्ते में कोहरा बहुत घना था और इसी दौरान अचानक हमारी कार पंजाब रोडवेज की बस से टकरा गई.