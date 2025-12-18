हिमाचल में भांग की खेती होगी या नहीं? सरकार ने बताया अगला कदम
हिमाचल में भांग की खेती होगी या नहीं? इस पर प्रदेश सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है.
Published : December 18, 2025 at 5:40 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को कानूनी रूप देने की मांग कई सालों से उठती रही है. तर्क दिया जाता रहा है कि यदि भांग की खेती को औद्योगिक और औषधीय उपयोग के लिए अनुमति दी जाए, तो इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. इस मुद्दे पर सुक्खू सरकार पहले ही एक कमेटी के गठन की बात कर चुकी है. अब यह मामला एक बार फिर विधानसभा में उठा है.
हाल ही में हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने सरकार से भांग की खेती को लेकर किए गए प्रयासों पर सवाल पूछा. उन्होंने जानना चाहा कि, सरकार द्वारा गठित कमेटी की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या उसकी सिफारिशों के आधार पर कोई नीति बनाई गई है.
विधायक सुधीर शर्मा ने सरकार से पूछा कि भांग की खेती पर गठित कमेटी की अब तक की प्रगति क्या है? साथ ही उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या सरकार ने कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई ठोस नीति तैयार की है.
CM सुक्खू ने दिया जवाब
चूंकि यह मामला राज्य कर एवं आबकारी विभाग से जुड़ा था, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में इसका लिखित जवाब दिया. सरकार ने बताया कि प्रदेश सरकार ने पहले ही राजस्व, उद्यान एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में भांग की खेती पर अध्ययन और सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया था. इस समिति की सिफारिशों को विधानसभा से मंजूरी भी मिल चुकी है.
सरकार ने बताया कि, इसके बाद समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से 9 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक और कमेटी बनाई गई. इस कमेटी ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद भांग की खेती को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने का सुझाव दिया.
पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी
सरकार ने बताया कि, चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर और डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी को मिलकर यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रस्ताव दिया गया. इस प्रस्ताव को 24 जनवरी 2025 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई है. कृषि विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है.
आगे की तैयारी क्या है?
सरकार ने बताया कि, कृषि विभाग से हिमाचल प्रदेश स्वापक औषधि व मनःप्रभावी पदार्थ नियम, 2025 (Himachal Pradesh Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 2025) का प्रारूप प्राप्त हुआ है, जो फिलहाल सरकार के विचाराधीन है. नियमों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी.
