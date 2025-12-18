ETV Bharat / state

हिमाचल में भांग की खेती होगी या नहीं? सरकार ने बताया अगला कदम

हिमाचल में भांग की खेती को लेकर क्या है सरकार का प्लान? ( File Photo )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को कानूनी रूप देने की मांग कई सालों से उठती रही है. तर्क दिया जाता रहा है कि यदि भांग की खेती को औद्योगिक और औषधीय उपयोग के लिए अनुमति दी जाए, तो इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे. इस मुद्दे पर सुक्खू सरकार पहले ही एक कमेटी के गठन की बात कर चुकी है. अब यह मामला एक बार फिर विधानसभा में उठा है.

हाल ही में हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने सरकार से भांग की खेती को लेकर किए गए प्रयासों पर सवाल पूछा. उन्होंने जानना चाहा कि, सरकार द्वारा गठित कमेटी की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या उसकी सिफारिशों के आधार पर कोई नीति बनाई गई है.

विधायक सुधीर शर्मा ने सरकार से पूछा कि भांग की खेती पर गठित कमेटी की अब तक की प्रगति क्या है? साथ ही उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या सरकार ने कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए कोई ठोस नीति तैयार की है.

CM सुक्खू ने दिया जवाब

चूंकि यह मामला राज्य कर एवं आबकारी विभाग से जुड़ा था, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में इसका लिखित जवाब दिया. सरकार ने बताया कि प्रदेश सरकार ने पहले ही राजस्व, उद्यान एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में भांग की खेती पर अध्ययन और सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया था. इस समिति की सिफारिशों को विधानसभा से मंजूरी भी मिल चुकी है.

सरकार ने बताया कि, इसके बाद समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से 9 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक और कमेटी बनाई गई. इस कमेटी ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद भांग की खेती को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने का सुझाव दिया.