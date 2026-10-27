ETV Bharat / state

हिमाचल कैडर के IAS अधिकारी हेमराज बैरवा को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी, विद्युत मंत्रालय में बने उप सचिव

हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हेमराज बैरवा ( ETV Bharat )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश कैडर के 2013 बैच के आईएएस अधिकारी हेमराज बैरवा को केंद्र सरकार में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 26 अक्टूबर को जारी आदेश के तहत उन्हें नई दिल्ली स्थित केंद्रीय विद्युत मंत्रालय में उप सचिव (Deputy Secretary) नियुक्त किया है. आदेश के अनुसार, हेमराज बैरवा की नियुक्ति केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत पदभार ग्रहण करने की तिथि से चार साल के लिए होगी. हालांकि, इससे पहले जारी होने वाले किसी अन्य आदेश के अनुसार नियुक्ति की अवधि में बदलाव किया जा सकता है.

तत्काल कार्यमुक्त करने के निर्देश केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि हेमराज बैरवा को उनके वर्तमान दायित्वों से तत्काल कार्यमुक्त किया जाए, ताकि वह नई दिल्ली में अपना नया कार्यभार संभाल सकें. आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अधिकारी को नियुक्ति आदेश जारी होने की तिथि से तीन सप्ताह के भीतर नया पदभार ग्रहण करना होगा. निर्धारित समय सीमा में कार्यभार ग्रहण नहीं करने की स्थिति में उन्हें केंद्रीय स्टाफिंग योजना से वंचित करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. हेमराज बैरवा की इस नियुक्ति के साथ अब वह केंद्रीय विद्युत मंत्रालय में उप सचिव के रूप में अपनी सेवाएं देंगे.