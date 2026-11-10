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'2027 में सत्ता वापसी का सपना देख रही भाजपा, लेकिन सुक्खू सरकार की फिर से होगी वापसी'

शिमला: बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया. साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा हिमाचल प्रदेश में 2027 में सत्ता वापसी का सपना देख रही है. लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की फिर से वापसी होगी.

राज्य सचिवालय में मीडिया से बातचीत के दौरान जगत नेगी ने कहा कि भाजपा केंद्र सहित कई राज्यों में सत्ता में होने के बावजूद लोकतंत्र पर संकट की बात कर रही है. यह कांग्रेस के उस आरोप को और मजबूत करता है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता खतरे में है. कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है.

उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा भाजपा से है. मोदी सरकार ने न्यायपालिका, चुनाव आयोग, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई जैसी संवैधानिक एवं जांच संस्थाओं को अपने हाथों की कठपुतली बना दिया है. पिछले 12 वर्षों से देश की सत्ता संभाल रही भाजपा आज लोकतंत्र को खतरे में बताकर उसकी रक्षा की दुहाई दे रही है.

भाजपा के वर्ष 2027 में हिमाचल की सत्ता में वापसी के दावे पर जगत नेगी ने तंज कसते हुए कहा, "सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रदेश की जनता का विश्वास मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के साथ है. कांग्रेस सरकार पिछले चार वर्षों से हर मोर्चे पर प्रदेश को आगे ले जाने के लिए काम कर रही है. आने वाले विधानसभा चुनाव में भी सुक्खू सरकार जीत का परचम लहराएगी. प्रदेश के हितों की असली लड़ाई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लड़ी है और जीत भी हासिल की है. जीत हासिल करने वाला ही असली विजेता होता है".

नेगी ने कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की राजनीतिक भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में पार्टी की कमान संभाली और उसे मजबूत नेतृत्व दिया. उनकी पुस्तक के माध्यम से लोगों को उनके राजनीतिक जीवन, संघर्ष और योगदान को करीब से जानने का अवसर मिलेगा. यह पुस्तक पाठकों के लिए लाभकारी साबित होगी.

बीबीएमबी के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए नेगी ने कहा, "पूर्व की भाजपा सरकार ने हिमाचल के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए कुछ नहीं किया, जबकि वर्तमान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश का पक्ष पूरी मजबूती से रखा. इसके परिणामस्वरूप हिमाचल को बड़ी जीत मिली है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के अधिकारों की इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ा है और इस सफलता का श्रेय भी उन्हें ही जाता है. प्रदेश सरकार हिमाचल के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है".

आपदा प्रभावित परिवारों को साढ़े आठ लाख की आर्थिक मदद

बागवानी मंत्री ने आपदा प्रबंधन को लेकर प्रदेश सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि जिन परिवारों के मकान पूरी तरह नष्ट हो गए थे, उन्हें राज्य सरकार ने साढ़े आठ लाख रुपये प्रति परिवार की आर्थिक सहायता प्रदान की है. उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान सरकार प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी रही और राहत एवं पुनर्वास के लिए हरसंभव कदम उठाए. हिमाचल की जनता और प्रदेश के हितों की लड़ाई सरकार ने पूरी मजबूती से लड़ी है.

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