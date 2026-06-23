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राम मंदिर दान विवाद पर सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री का बयान, कहा- मंदिर में न करें दान, लोगों से की ये अपील

राम मंदिर दान विवाद पर हिमाचल के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का बयान ( ETV Bharat )