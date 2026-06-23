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राम मंदिर दान विवाद पर सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री का बयान, कहा- मंदिर में न करें दान, लोगों से की ये अपील

हिमाचल के कैबिनेट मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी सवाल खड़े किए. रॉबिन शर्मा की रिपोर्ट.

Jagat Negi on Ram Mandir Donation
राम मंदिर दान विवाद पर हिमाचल के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का बयान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 2:59 PM IST

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शिमला: अयोध्या श्री राम मंदिर दान गबन को लेकर सियासत बढ़ती जारी है. इसी बीच हिमाचल प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी फिर अपने बयान को लेकर चर्चाओं में है. इस बार जगत सिंह नेगी ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में प्रतिक्रिया देते हुए जो कहा उस पर विवाद होना तय है. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का असल चरित्र सामने आ गया है. अपने शासनकाल में भाजपा ने भगवान को तक नहीं छोड़ा. भाजपा शासनकाल में नीरव मोदी जैसे लोग बैंकों का हजारों करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए. जगत सिंह नेगी ने कहा कि अब तो लोगों का आस्था से चढ़ाया गया चंदा भी खा गए हैं. चंदा चोर तो पहले भी कहते आए हैं.

जनता को गुमराह करने की कोशिश

जगत सिंह नेगी ने आरोप लगाया, "1400 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है. कहा जा रहा है कि 2 करोड़ की ज़मीन 40 करोड़ में खरीदी जा रही है. लेकिन, सबसे बड़ी विडंब बना है कि अब तक FIR भी दर्ज नहीं की गई है. मामले को लेकर SIT बना दी गई लेकिन FIR दर्ज नहीं की गई है, ऐसे में SIT क्या करेगी. जनता को गुमराह किया जा रहा है. भाजपा देश और देश के मंदिरों को कंगाल करके जाएगी. जो भाजपा हर बात पर जय श्री राम के नारे लगाती है वो देश को कंगाल करने में लगी हुई है."

राम मंदिर दान विवाद पर हिमाचल के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का बयान (ETV Bharat)

रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी खड़े किए सवाल

वहीं, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार ऐसे आयोजन शंकराचार्यों की की अगुवाई में होने चाहिए थे. उन्होंने सवाल उठाया कि देश की राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका क्यों नहीं दी गई. प्रधानमंत्री ने प्राण प्रतिष्ठा की और आयोजन को बड़े स्तर पर प्रचारित किया गया. जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिंदू धर्म की परंपराओं को सुविधा के अनुसार बदल दिया गया है, इससे हिंदू धर्म को ही नुकसान हुआ है.

'मंदिर दान पत्र में एक पैसा रखना भी गलत'

जगत सिंह नेगी ने कहा कि, "देश के सबसे बड़े मंदिर जिसके लिए भाजपा ने खुद कितने ही धरनी प्रदर्शन करवाए और कोर्ट के के फैसले बदले. लोगों ने अपनी जमा पूंजी इस मंदिर निर्माण के लिए दी. महिलाओं ने अपना सोना कान नाक से उतार कर दान दिया, लेकिन उसे भी यह लोग साफ कर गए." नेगी यहीं थमे उन्होंने मंदिरों में दान न देने की भी बात कही. जगत सिंह नेगी ने कहा कि दान पत्र में एक पैसा रखना भी गलत है.

'गरीबों, स्कूलों और अस्पतालों को दें दान'

हिमाचल के कैबिनेट मंत्री ने, मंदिरों के बजाय गरीबों, स्कूलों और अस्पतालों को दान दें, कुछ तो लोगों का कल्याण होगा. जगत सिंह नेगी ने आरोप लगाया कि जो लोग कल तक चप्पलों में थे आज वो हवाई जहाज में उड़ रहे हैं. जगत नेगी ने कहा कि इस मामले पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है. नेगी ने कहा कि मंदिरों में जाएं ठीक है हमारी आस्था है. लेकिन, मंदिरों के बजाय देश के चिकित्सालय, होस्टल विद्यालयों में दान दें. तब जाकर इस देश का कल्याण हो सकता है.

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