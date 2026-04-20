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नारी शक्ति वंदन बिल नहीं, बीजेपी शक्ति वंदन बिल, महिलाओं की नहीं भाजपा की हुई हार: जगत नेगी

हिमाचल के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि, भाजपा महिला आरक्षण बिल की आड़ में राजनीति करना चाहती है.

Himachal Cabinet Minister Jagat Singh Negi Slams on BJP
हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 2:00 PM IST

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शिमला: संसद में महिला आरक्षण बिल पास न होने के बाद भाजपा लगातार कांग्रेस और विपक्षी दलों पर निशाना साध रही है और महिला विरोधी करार दे रही है. वहीं, इसको लेकर हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने पलटवार किया है. महिला आरक्षण बिल को लेकर कैबिनेट मंत्री ने भाजपा पर निशाना साधा है. जगत नेगी ने इस बिल को नारी शक्ति वंदना बिल नहीं बल्कि बीजेपी शक्ति वंदना बिल करार दिया है.

महिला आरक्षण बिल पर हिमाचल में वार-पलटवार

कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि, प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने के लिए रात का समय ही चुनते हैं और चुनावी सभा की तरह बयान देते हैं. ऐसे में चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और यह आचार संहिता का उल्लंघन है. चुनाव आयोग इस पर कार्यवाई क्यों नहीं करती है. राजनीतिक लाभ के लिए महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रधानमंत्री रात के समय देश को संबोधन कर रहे हैं, जबकि ये बिल 2023 में ही पास हो गया था. 2023 में सर्व सम्मति से विपक्षी दलों ने इसको अपना समर्थन दिया था, लेकिन 2023 के बाद अब 16 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाकर बिल को दोबारा से पास करवाने की क्या जरूरत पड़ गई.

हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी (ETV Bharat)

'3 साल चुप क्यों बैठी रही भाजपा?'

जगत सिंह नेगी ने कहा कि, "इस बिल को अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया और संशोधन के लिए संसद में लाया गया. 3 साल तक भाजपा चुप क्यों बैठी रही? यदि भाजपा महिलाओं की इतनी ही हितेषी है तो संशोधन क्यों नहीं किया. अब चुनाव के दौरान संशोधन करवाने की क्या जरूरत पड़ गई. भाजपा ने इस बिल का नाम ही बदल दिया, लेकिन नारी शक्ति वंदना बिल नहीं यह बीजेपी शक्ति वंदना बिल है."

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि, भाजपा इस बिल के जरिए राजनीति करना चाहती थी. यह देश की महिलाओं की नहीं बल्कि बीजेपी का षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है. बीजेपी इस बिल के बहाने परिसीमन और सीटें बढ़ाने की बात कह रही थी, जिसमें 850 सीटें अपनी मर्जी से बीजेपी करना चाह रही थी, ताकि वह जीत कर आए. यदि 850 सीटें होती हैं तो सांसदों को अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाने का मौका नहीं मिलेगा. केंद्र सरकार सही में महिला हितेषी है तो 2023 के बिल को ही लागू करे.

मणिपुर पर महिलाओं को नंगा करके भगाया तब कहां थीं कंगना रनौत?

वहीं, भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयान पर भी जगत नेगी ने निशाना साधा और कहा कि, "जो सांसद आज महिला हितों की बात करती हैं, उन्हें यह बताना चाहिए कि जब मणिपुर में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था और महिला को नंगा करके भीड़ द्वारा भगाया जा रहा था तो उस समय वह कहां थीं. इसको लेकर उनका कोई बयान क्यों नहीं आया. इसके अलावा उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में भी महिलाओं पर अत्याचार होते हैं तो उस समय इनका बयान क्यों नहीं आता."

सरकार पर सवाल उठाने से पहले अपनी सुविधाएं छोड़ें नेता प्रतिपक्ष

वहीं, मंत्री, विधायकों, मुख्यमंत्री और अधिकारियों के वेतन 6 महीने के डेफर करने के सवाल पर जगत सिंह नेगी ने कहा कि, प्रदेश में विकास न रुके उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है. वहीं, नेता प्रतिपक्ष द्वारा अन्य खर्च कम करने की सरकार को दी गई नसीहत पर जगत नेगी ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को क्या-क्या सुविधाएं मिल रही हैं, सबको पता है. उन्हें भी अपनी सुविधाएं छोड़नी चाहिए.

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