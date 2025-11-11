ETV Bharat / state

दिल्ली कार ब्लास्ट की टाइमिंग पर सुक्खू के मंत्री का सवाल, बोले- चुनाव के समय ही ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं?

हिमाचल सरकार के कैबिनेट मंत्री ने दिल्ली कार ब्लास्ट की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं.

Jagat Negi Controversial statement
कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 4:08 PM IST

Updated : November 11, 2025 at 4:31 PM IST

शिमला: राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट को लेकर हिमाचल सरकार के मंत्री जगत सिंह नेगी ने विवादित बयान दिए हैं. कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने धमाके की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव के समय ही ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? यह बड़ा सवाल है. देश में किसी भी स्थान पर ऐसी घटना होने के बाद सामान्य अलर्ट जारी होता है और उसी के अनुसार कार्रवाई की जा रही है. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि मुसीबत के समय प्रधानमंत्री देश में नहीं, विदेश में होते हैं.

दिल्ली कार ब्लास्ट को लेकर जगत सिंह नेगी का विवादित बयान (ETV Bharat)

दिल्ली धमाके पर हिमाचल सरकार के मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, "चुनाव के समय ही ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? यह बड़ा सवाल है. पुलवामा और पहलगाम के समय भी चुनाव की बात हो रही थी, अभी बिहार में वोटिंग से पहले यह घटना हुई है, ऐसे में शक की सुइयां किसी भी ओर घूम सकती हैं. इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि मुसीबत के समय प्रधानमंत्री देश में नहीं, विदेश में होते हैं."

"जयराम ठाकुर का मानसिक संतुलन ठीक नहीं"

इस दौरान प्रदेश सरकार की ओर से किए गए मंडी में आपदा प्रभावितों को राहत बांटने के कार्यक्रम को लेकर जयराम ठाकुर के बयान पर कैबिनेट मंत्री नेगी ने पलटवार किया. जगत सिंह नेगी ने कहा कि जयराम ठाकुर बहुत विचलित हैं और उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों को चेक दिए गए और पैसे खाते में भेजे गए, लेकिन जयराम अब इसे भी झूठ बता रहे हैं. नेगी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन ने जयराम ठाकुर और स्थानीय विधायकों को कार्यक्रम में बुलाया था, लेकिन जयराम शामिल नहीं हुए, जबकि वे कार्यक्रम में आकर मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रख सकते थे. उन्होंने कहा कि जनमंच में मंच साझा करने पर जयराम झूठा मुकदमा दर्ज किया गया, जिसे वे आज तक भुगत रहे हैं.

पीएम मोदी और जयराम पर साधा निशाना

कैबिनेट मंत्री जगत नेगी ने कहा कि 11 साल से प्रधानमंत्री रहे मोदी अब तक आवास राशि 1 लाख 30 हजार से ज्यादा नहीं कर पाए, जबकि आर्थिक कंगाली के बावजूद प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 7 लाख की सहायता दे रही है. उन्होंने पीएम मोदी और जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठ बोलने के ओलम्पिक में मोदी कैप्टन और जयराम सदस्य हों तो पदक लेकर आएंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 1500 करोड़ की मदद की घोषणा की, लेकिन अब तक सहायता नहीं मिली. जबकि मुख्यमंत्री ने दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी की. केंद्र सहयोग में देरी कर रहा है, भाजपा चाहती है प्रदेश को और पीड़ा हो, धनबल से सरकार नहीं गिरा पाए तो प्राकृतिक आपदा से गिर जाए. उन्होंने कहा कि भाजपा की विचारधारा देशहित में नहीं है, ये देश को खंडित करके रखेंगे.

Last Updated : November 11, 2025 at 4:31 PM IST

