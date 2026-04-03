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'चुनी हुई सरकारों को गिराना भाजपा की नीति', संसदीय कार्य मंत्री का विपक्ष पर बड़ा हमला

विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार यह संशोधन विधेयक विशुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से लेकर आई है.

Harshvardhan on defection law
संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान (@HimachalAssembly)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 4:01 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन सदन में दलबदल को लेकर जबरदस्त बहस देखने को मिली. इस दौरान विपक्ष ने दलबदल करने वाले नेताओं से पेंशन का अधिकार छिनने को लेकर लाए गए संशोधन विधेयक का विरोध किया. विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार यह संशोधन विधेयक विशुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से लेकर आई है. ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और सदन के भीतर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. हर्षवर्धन चौहान ने विपक्ष पर दोबारा दलबदल कर चुनी हुई सरकार गिराने की मंशा रखने का आरोप लगाया.

चुनी हुई सरकारें गिरना भाजपा की नीति

संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि संशोधन विधेयक दलबदल को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है. पिछले राज्यसभा चुनाव के दौरान हुए घटनाक्रम की ओर इशारा करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो घटना घटी वो बेहद शर्मनाक है. हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और यहां ऐसी परंपरा नहीं रही है. हर्षवर्धन चौहान ने आरोप लगाया कि विपक्ष दलबदल को प्रोत्साहित कर रहा है. विपक्ष की मंशा है कि हिमाचल प्रदेश में दोबारा दलबदल हो. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनी हुई सरकारों को गिराना भाजपा की नीति और मंशा है.

संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान (@HimachalAssembly)

प्रदेश में फेल हुआ भाजपा का 'मिशन लोटस', अब आ जानी चाहिए अकल

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि, देश के अन्य राज्यों गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में भाजपा का 'मीशन लोटस' पास हो गया. भाजपा ने इन राज्यों में चुनी हुई सरकारें गिराकर अपनी सरकार बना दी. लेकिन, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा का सरकार गिराने का षड्यंत्र फेल हो गया. हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि बावजूद इसके विपक्ष दलबदल को दोबारा प्रोत्साहित कर रहा है. हर्षवर्धन चौहान ने निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को अब अकल आ जानी चाहिए, लेकिन वो अभी भी इसका समर्थन करने में लगे हुए हैं.

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