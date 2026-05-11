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'मोदी जी सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कि गरीब को और गरीब कैसे बनाएं', हिमाचल के मंत्री की पीएम पर चुटकी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से सोना न खरीदने की अपील पर हिमाचल के कैबिनेट मंत्री ने साधा तीखा निशाना.

Anirudh Singh slams PM Modi
हिमाचल पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 1:17 PM IST

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शिमला: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के असर के चलते लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने और पेट्रोल-डीजल के कम इस्तेमाल की अपील की है. अब इसको लेकर विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है. हिमाचल सरकार के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला है. शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए अनिरुद्ध सिंह कह दिया कि मोदी साहब सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि गरीब को कैसे और गरीब बनाना है. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया कि वे केवल लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं.

"पीएम मोदी पहले काम खुद रोकते हैं और उसके बाद उसकी आलोचना भी खुद ही करते हैं. टीवी पर बैठकर गप्पे मारने से कुछ नहीं होगा. अब प्रधानमंत्री देश की जनता को सलाह दे रहे हैं कि सोना न खरीदे. प्रधानमंत्री मोदी सुबह उठते ही यह सोचने लगते हैं कि गरीबों को कैसे और गरीब बनाया जाए और कैसे उनका लुटा जाए." - अनिरुद्ध सिंह, पंचायती राज मंत्री

अनिरुद्ध सिंह का पीएम मोदी पर तीखा हमला

तेलंगाना में पीएम मोदी ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रही है. जिस पर पलटवार करते हुए हिमाचल सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस दौरान पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला. मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पीएम मोदी को अगर हिमाचल की इतनी ही पीड़ा है तो GST के पैसे जारी करें. टीवी पर आकर भाषण से कुछ नहीं होगा. पीएम काम भी रोकते हैं और आलोचना भी करते हैं.

सोना न खरीदने की अपील पर साधा निशाना

अनिरुद्ध सिंह ने पीएम मोदी की अपील पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम जनता से सोना न खरीदने की अपील कर रहे हैं, जो उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि बच्चों की शादी करवानी है इस लिए लोग सोना खरीदते हैं. इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी लोग सोना लेते हैं, लेकिन अब पीएम मोदी सोना न खरीदने की अपील कर रहे हैं. अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सुबह मोदी साहब उठते हैं और सोचते हैं कि गरीब को कैसे और गरीब बनाना है. डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 55 रुपए से 95 रुपए पहुंच गई है. क्रूड ऑयल ज्यादा महंगा नहीं हुआ है, लेकिन सरकार तेल पर अपने दाम बढ़ा रही है. मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं.

कोविड वैक्सीन पर उठाए सवाल

इस दौरान अनिरुद्ध सिंह ने कोरोना काल को याद करते हुए भी पीएम मोदी पर निशाना साधा. अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि कोरोना काल में लाखों लोग मर गए थे. उस समय पर भी पीएम मोदी थाली बजाने की अपील कर रहे थे. थाली बजाने से किसी की जिंदगी तो नहीं बची. इस दौरान अनिरुद्ध सिंह ने कोविड वैक्सीन पर भी सवाल खड़े किए. अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई. उनको अब हार्ट अटैक आ रहे हैं और तरह-तरह की बीमारियां हो रही हैं. अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री केवल लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं.

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