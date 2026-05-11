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'मोदी जी सुबह उठते हैं तो सोचते हैं कि गरीब को और गरीब कैसे बनाएं', हिमाचल के मंत्री की पीएम पर चुटकी

हिमाचल पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ( ETV Bharat )