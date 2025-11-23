NHAI के कार्यशैली पर बरसे मंत्री अनिरुद्ध सिंह, भट्ठाकुफर में सड़क धंसने की घटना पर उठाए सवाल

ETV Bharat / state

कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने चमियाणा पंचायत घर का किया लोकार्पण.

NHAI के कार्यशैली पर बरसे मंत्री अनिरुद्ध सिंह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 7:29 PM IST

3 Min Read
शिमला: कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भट्ठाकुफर में सड़क धंसने की घटना का भी जिक्र किया और एनएचआईए की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा यहां घरों में दरारें आ रही हैं. एनएचआईए द्वारा निर्माण कार्यों में लापरवाही किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा.

दरअसल, रविवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र कसुम्पटी के चमियाणा पंचायत में करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इस मौके पर उन्होंने जनता को संबोधित किया. इस द्वारा उन्होंने भट्ठाकुफर में सड़क धंसने की घटना का भी जिक्र किया.

अनिरुद्ध सिंह ने कहा, 'भट्ठाकुफर में सड़क में पड़े गड्ढे के 32 मीटर नीचे टनल बन रही है. मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला लाया गया है. इस गड्ढे को न भरने के आदेश दिए गए हैं, ताकि पहले सारी जांच प्रक्रिया पूरी हो सके. यहां लोगों के घरों में दरारें आना शुरू हो गई है. यह लड़ाई आम जन की है. ऐसे में एनएचएआई के कार्यों में बरती जा रही लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा'.

मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने चमियाणा पंचायत घर का किया लोकार्पण (ETV Bharat)

पंचायत घर का लोकार्पण

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने 1 करोड़ 14 लाख रुपये की लागत से बने नए पंचायत घर चमियाणा का लोकार्पण किया. दो मंजिला पंचायत घर में सम्मेलन कक्ष, एक सभागार, पंचायत प्रधान, पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, रसोई घर, प्रतीक्षालय कक्ष और पुस्तकालय की व्यवस्था है. इसके साथ ही अनिरुद्ध सिंह ने 1 करोड़ 64 लाख से निर्मित टिपरा से जगरोटी सड़क तक 25.50 मीटर स्पैन पुल का भी उद्घाटन किया. इसके अलावा मंत्री ने चमियाणा के लिए उठाऊ जलापूर्ति योजना, पशु चिकित्सा डिस्पेंसरी भवन, किरतपुर से गांव बखोला सड़क और छकड़याल सड़क से गांव रिउंदली सड़क शिलान्यास भी किया गया.

इस मौके पर अनिरुद्ध ने कहा चमियाणा पहले बहुत बड़ी पंचायत हुआ करती थी. इस पंचायत के लिए सबसे बड़ा विकास कार्य चमियाणा अस्पताल का बनाना है, जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की सीच की वजह से संभव हो पाया है. इस अस्पताल के बनने से यहां के आसपास के क्षेत्रों में 2 हजार करोड़ इन्वेस्ट होने की संभावना है. इस वजह साथ लगते क्षेत्रों में भी लोगों को रोजगार मिल रहा है.

यहां खुलेगा नया लोक निर्माण डिवीजन

अनिरुद्ध सिंह ने कहा, 'कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के तहत 230 सड़कें बन रही हैं. हाल ही में 80 सड़कों को एफआरए की मंजूरी मिल चुकी है. लोक निर्माण डिवीजन कसुम्पटी भट्टाकुफर में खोलने करने की तैयारी चल रही है. आने वाले कुछ महीने में यह प्रक्रिया पूरी होगी. इसके लिए 4.50 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है'.

पंचायती राज मंत्री ने कहा कि कसुम्पटी में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में 5 सब स्टेशन विद्युत विभाग की ओर से स्थापित किए गए थे. इसके साथ ही पूरे विधानसभा क्षेत्र में नए ट्रांसफर स्थापित करने का भी तेज गति से कार्य हो रहा है. उन्होंने भट्ठाकुफर में कानूनगो सर्किल स्थापित करने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि अगली कैबिनेट में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा. इसके साथ ही यहां पर नया पटवार सर्कल खोला जाएगा. संजौली पटवार सर्कल का नाम बदला जाएगा. जिसके लिए प्रक्रिया तीव्र गति से चल रही है.

