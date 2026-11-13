हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज, युवाओं को नौकरी और महिलाओं को ₹1500 पर लग सकती है मुहर, कई बड़े फैसलों पर नजरें
हिमाचल कैबिनेट की आज होने वाली बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है. सभी की नजरें आज की बैठक पर टिकी हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 7:30 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज होने वाली कैबिनेट की बैठक कई मायनों में बेहद अहम रहने वाली है. सरकार के चार साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है. खासकर युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा देने, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने वाली मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना और शिक्षा-स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े प्रस्तावों पर सबकी नजरें टिकी हैं. ऐसे में आज की कैबिनेट बैठक से प्रदेशवासियों को कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है.
प्रदेश सचिवालय में दोपहर 2:30 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी. इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सुबह 10 बजे शिमला से मंडी के लिए रवाना होंगे. मंडी में मुख्यमंत्री एंटी चिट्टा वॉकाथॉन की अगुवाई करेंगे. इसके साथ ही वह जिला पुस्तकालय की आधारशिला भी रखेंगे. मंडी में कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री वापस शिमला लौटेंगे और इसके बाद सचिवालय में कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे.
महत्वपूर्ण रहने वाली है बैठक
दरअसल, प्रदेश सरकार का चार साल का कार्यकाल आगामी 11 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है. वहीं, विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी 16 नवंबर से 21 नवंबर तक धर्मशाला में आयोजित होना है. ऐसे में सरकार के पास बड़े फैसलों और अहम विधायी प्रस्तावों को आगे बढ़ाने के लिए आज की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
रोजगार को लेकर बड़ा फैसला
कैबिनेट बैठक में युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने का फैसला लिया जा सकता है. इसके अलावा मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की संभावना है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने का प्रावधान प्रस्तावित है. यदि कैबिनेट से इसे हरी झंडी मिलती है तो सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने का रास्ता साफ हो सकता है.
इसके अलावा बैठक में विभिन्न न्याय विधेयकों के प्रारूपों को मंजूरी देने पर भी विचार हो सकता है. शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बागवानी विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखे जा सकते हैं. अब सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि चार साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले सुक्खू सरकार कैबिनेट के जरिए प्रदेश को कौन-कौन से बड़े फैसलों की सौगात देती है.
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