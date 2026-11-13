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हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज, युवाओं को नौकरी और महिलाओं को ₹1500 पर लग सकती है मुहर, कई बड़े फैसलों पर नजरें

हिमाचल कैबिनेट की बैठक में हो सकते हैं कई बड़े फैसले ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज होने वाली कैबिनेट की बैठक कई मायनों में बेहद अहम रहने वाली है. सरकार के चार साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है. खासकर युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा देने, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देने वाली मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना और शिक्षा-स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े प्रस्तावों पर सबकी नजरें टिकी हैं. ऐसे में आज की कैबिनेट बैठक से प्रदेशवासियों को कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है.

प्रदेश सचिवालय में दोपहर 2:30 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होगी. इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सुबह 10 बजे शिमला से मंडी के लिए रवाना होंगे. मंडी में मुख्यमंत्री एंटी चिट्टा वॉकाथॉन की अगुवाई करेंगे. इसके साथ ही वह जिला पुस्तकालय की आधारशिला भी रखेंगे. मंडी में कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री वापस शिमला लौटेंगे और इसके बाद सचिवालय में कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे.