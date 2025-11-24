ETV Bharat / state

हिमाचल में कैबिनेट बैठक आज, इन फैसलों पर लगेगी मुहर

इसके साथ बैठक में विधानसभा के विंटर सेशन में रखे जाने वाले विधेयक भी पारित किए जाएंगे.

Himachal Cabinet Meeting
हिमाचल कैबिनेट बैठक (File Photo)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 10:27 AM IST

2 Min Read
शिमला: हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से धर्मशाला के तपोवन में शुरू होने जा रहा है. ऐसे में सरकार कल यानी मंगलवार को धर्मशाला के लिए रवाना होगी. इससे पहले आज प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हाल में सुबह 10 बजे कैबिनेट की बैठक होगी. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस मंत्रिमंडल की बैठक में कई एजेंडों पर मुहर लगेगी. इसके लिए विभागों अपने एजेंडे तैयार कर लिए है. जिन्हें अब कैबिनेट में स्वीकृति के लिए रखा गया है.

सदन में रखा जाएगा ये विधेयक

वहीं, हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में रखे जाने वाले विधेयकों को भी इस बैठक में पारित किया जाएगा. जिसमें नगर निगम के मेयर का आरक्षण रोस्टर बदलने के लिए ऑर्डिनेंस को बिल के रूप में रखा जाएगा. जिसमें मेयर के आरक्षण रोस्टर को अढ़ाई साल से बढ़ाकर पांच साल किया जा रहा है. यह सभी नगर निगम में लागू होगा. वहीं, प्रदेश में पंचायती राज चुनाव नियमों में बदलाव को लेकर भी बिल विधानसभा में रखा जाएगा.

पंचायतों के पुनर्गठन का मामला

प्रदेश मंत्रिमंडल की पिछली बैठक में पंचायतों के पुनर्गठन का फैसला लिया गया था. जिसके बाद पंचायती राज विभाग ने सभी डीसी से प्रस्ताव मांगे थे, लेकिन इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव आचार संहिता के क्लाज 12.1 के तहत पंचायतों की नए सिरे से बाउंड्री तय करने पर रोक लगा दी है. यानी अब पंचायतों का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता है. ऐसे में पंचायती राज विभाग ने सभी से प्राप्त हर पंचायतों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को कैबिनेट को भेज दिया है. जिस पर आज होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा होगी.

नौकरियों का खुलेगा पिटारा !

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में आज नौकरियों का भी पिटारा खुल सकता है. मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने और नए पद सृजित किए जाने पर भी मुहर लग सकती है. प्रदेश सरकार ने 25 हजार युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है. ऐसे में कैबिनेट की बैठक में युवाओं के रोजगार को लेकर बड़ा फैसला लिए जाने की उम्मीद है.

