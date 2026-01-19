हिमाचल में कैबिनेट की बैठक आज, कई फैसलों पर लगेगी मुहर
हिमाचल में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में कैबिनेट बैठक होगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 9:32 AM IST|
Updated : January 19, 2026 at 9:47 AM IST
शिमला: हिमाचल में आज कैबिनेट बैठक होने जा रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने जा रही राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हैं. कैबिनेट की इस मीटिंग में सरकार कई महत्वपूर्ण नीतिगत और प्रशासनिक फैसलों पर मुहर लगा सकती है, जिसका सीधा असर प्रदेश के विकास, कर्मचारियों और आम जनता से जुड़े मुद्दों पर पड़ेगा. ऐसे में कैबिनेट की इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है.
पंचायत चुनावों को लेकर फैसला
इस बार कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है. सरकार चिट्टे की गतिविधियों में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के मूड में हैं. अब इसका असर पंचायती राज चुनावों में देखने को मिलेगा. चिट्टे की गतिविधियों में शामिल लोग अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. इसको लेकर आज कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जा सकता है. वहीं, प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से अप्रैल में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराए जाने के फैसले को लेकर भी आज कैबिनेट में चर्चा हो सकती है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में अब 125 स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना है. इसको लेकर भी कैबिनेट बैठक में इन स्कूलों के लिए गाइडलाइन मंजूर की जा सकती है.
नौकरियों का खुलेगा पिटारा
हिमाचल में कैबिनेट की बैठक में हर बार सबसे ज्यादा उम्मीद रोजगार को लेकर लिए जाने वाले फैसले पर रहती है. प्रदेश सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 25 हजार नौकरियां देने का ऐलान किया है. ऐसे में दो महीने बाद समाप्त हो रहे वित्त वर्ष को देखते हुए कैबिनेट की बैठक में युवाओं के लिए नौकरियों का भी पिटारा खुल सकता है. वहीं, मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए फैसला लिया जा सकता है. इसी तरह से विभिन्न विभागों में नए पद सृजित किए जाने को लेकर भी फैसला हो सकता है. ऐसे में युवाओं को कैबिनेट की मीटिंग में रोजगार को लेकर कई बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है.