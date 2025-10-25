ETV Bharat / state

पूरे प्रदेश में लागू होगा स्पेशल राहत पैकेज, आपदा में पूरी तरह से डैमेज घरों को मिलेंगे ₹7 लाख, सुक्खू कैबिनेट ने लिया अहम फैसला

शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक की गई. इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली. वहीं, इस मीटिंग में स्पेशल राहत पैकेज को लेकर अहम फैसला लिया गया. अब से पूरे हिमाचल प्रदेश में स्पेशल राहत पैकेज लागू होगा. वहीं, अब आपदा में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए प्रभावितों को 7 लाख रूपए मुआवजा मिलेगा. जिसकी पहली किस्त में ₹1.50 लाख की जगह अब ₹4 लाख दी जाएगी.

अब पूरे हिमाचल में स्पेशल राहत पैकेज लागू होगा. नए रिलीफ पैकेज में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान की ₹7 लाख मिलेंगे. इसके लिए पहली ही किस्त ₹4 लाख दी जाएगी. पहले ये किस्त ₹1.50 लाख दी जाती थी. वहीं, आंशिक तौर पर मकान को नुकसान होने पर पहली किस्त 1.50 लाख की दी जाएगी.

इस योजना में युवाओं को मिलेगी 40 फीसदी सब्सिडी

राजीव गांधी संवर्धन योजना के तहत 1 हजार गाड़ियां खरीदने पर युवाओं को दी जाएगी 40 फीसदी सब्सिडी. स्पॉट्स कोटे के तहत नौकरी देने के लिए कैबिनेट ने 18 स्पोर्ट्स और शामिल करने की दी स्वीकृति. मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल पांच साल किया गया. पहले कार्यकाल ढाई-ढाई साल का होता था. हिमाचल में पंचायतों को रीऑर्गेनाइज्ड किया जाएगा. नियमों के तहत पंचायती री आर्गेनाइजेशन में जितना समय तय होगा उतना ही समय लगेगा. ऐसे में पंचायत चुनाव टल सकते हैं.