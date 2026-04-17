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हिमाचल के विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे इतने सौ पद, इन फसलों की MSP बढ़ाने को भी मिली मंजूरी

हिमाचल प्रदेश में हुई आज कैबिनेट मीटिंग में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी.

हिमाचल कैबिनेट मीटिंग
हिमाचल कैबिनेट मीटिंग (DPR)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 3:09 PM IST

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Updated : April 17, 2026 at 3:42 PM IST

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शिमला: हिमाचल में विभिन्न विभागों में पदों को भरा जाएगा. शिमला में शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पुलिस कांस्टेबल के 1000 पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया. इसी तरह से युवाओं को वन विभाग में भी नौकरी प्राप्त करने का अवसर मिलने जा रहा है. कैबिनेट में वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 500 पद सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया, जिसमें 'वन मित्रों' के लिए 50 फीसदी कोटा निर्धारित किया गया है.

वहीं, कैबिनेट की बैठक में वन विभाग के लिए राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों में से 8 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो और 44 पटवारियों की नियुक्ति का भी निर्णय लिया गया है. जिसमें नायब तहसीलदार को हर महीने 60 हजार, कानूनगो को 50 हजार और पटवारियों को 40 हजार मानदेय दिया जाएगा. इसी तरह से वन विभाग के 10 क्षेत्रीय मंडलों में 10 कानूनी सलाहकारों को नियुक्त करने का निर्णय लिया.

वहीं, कैबिनेट ने नए मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण कर्मचारियों की भारी कमी को दूर करने और इन संस्थानों के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न क्लिनिकल और गैर-क्लिनिकल विशेषज्ञताओं में सेवानिवृत्त संकाय सदस्यों को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया.

इन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्का का 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम, चंबा जिले की पांगी घाटी के जौ का 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, कच्ची हल्दी का 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम और प्राकृतिक खेती से उत्पादित अदरक का मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित करने का निर्णय लिया.

इसके अलावा सिरमौर जिले में जल शक्ति विभाग के मंडलों की प्रशासनिक व्यवस्था को विधानसभा क्षेत्र के आधार पर पुनर्गठित करने का भी निर्णय लिया. वहीं, कैबिनेट ने लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन समय पर वितरित करने के उद्देश्य से, मंत्रिमंडल ने 'हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, 2010' के नियम 10 (2) और (3) में संशोधन करने का निर्णय लिया.

मंत्रिमंडल ने अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र (Fire NOC) की प्रक्रिया को सरल बनाने और इसे अधिक सुव्यवस्थित और नागरिक-अनुकूल बनाने की मंजूरी दी. इन संशोधित मानदंडों का उद्देश्य व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देना है. जिससे आवासीय भवन मालिकों को लाभ होगा और अग्नि सुरक्षा उपाय भी सुदृढ़ होंगे.

परमवीर चक्र विजेता कैप्टन संजय कुमार की ली जाएंगी सेवाएं

कैबिनेट ने राज्य के युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने लिए 1 मई, 2026 से मानद कैप्टन संजय कुमार (परमवीर चक्र विजेता) की सेवाएं लेने का निर्णय लिया. मंत्रिमंडल ने उन पात्र स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को 71 लघु जल विद्युत परियोजनाएं आवंटित करने का भी निर्णय लिया, जिन्होंने 'जल विद्युत नीति, 2006' के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा किया है.

ये भी पढ़ें: पंचायत चुनाव से पहले सुक्खू कैबिनेट के बड़े फैसले, विभिन्न विभागों में 1500 पदों पर भर्ती, एक क्लिक में सभी जानकारी

Last Updated : April 17, 2026 at 3:42 PM IST

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