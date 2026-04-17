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हिमाचल के विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे इतने सौ पद, इन फसलों की MSP बढ़ाने को भी मिली मंजूरी

शिमला: हिमाचल में विभिन्न विभागों में पदों को भरा जाएगा. शिमला में शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पुलिस कांस्टेबल के 1000 पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया. इसी तरह से युवाओं को वन विभाग में भी नौकरी प्राप्त करने का अवसर मिलने जा रहा है. कैबिनेट में वन विभाग में सहायक वन रक्षकों के 500 पद सृजित करने और भरने का भी निर्णय लिया, जिसमें 'वन मित्रों' के लिए 50 फीसदी कोटा निर्धारित किया गया है.

वहीं, कैबिनेट की बैठक में वन विभाग के लिए राजस्व विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों में से 8 नायब तहसीलदार, 20 कानूनगो और 44 पटवारियों की नियुक्ति का भी निर्णय लिया गया है. जिसमें नायब तहसीलदार को हर महीने 60 हजार, कानूनगो को 50 हजार और पटवारियों को 40 हजार मानदेय दिया जाएगा. इसी तरह से वन विभाग के 10 क्षेत्रीय मंडलों में 10 कानूनी सलाहकारों को नियुक्त करने का निर्णय लिया.

वहीं, कैबिनेट ने नए मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण कर्मचारियों की भारी कमी को दूर करने और इन संस्थानों के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न क्लिनिकल और गैर-क्लिनिकल विशेषज्ञताओं में सेवानिवृत्त संकाय सदस्यों को प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया.

इन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, मक्का का 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम, चंबा जिले की पांगी घाटी के जौ का 60 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम, कच्ची हल्दी का 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम और प्राकृतिक खेती से उत्पादित अदरक का मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित करने का निर्णय लिया.