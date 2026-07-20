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कैबिनेट में आज बड़े फैसलों की बौछार, शिक्षक भर्ती से सेब खरीद नीति तक कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की आज (सोमवार, 20 जुलाई) होने वाली बैठक प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं, शिक्षकों, किसानों, बागवानों और विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिए बेहद अहम साबित हो सकती है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में होने वाली इस बैठक में कई ऐसे प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है, जिनका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है.

सबसे अधिक नजरें सीबीएसई स्कूलों में शिक्षक भर्ती, मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत सेब खरीद के नए नियम, फलों के समर्थन मूल्य में संभावित बढ़ोतरी और सहायक वन रक्षक कैडर के गठन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर टिकी हुई हैं. इसके साथ ही विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने और नए पद सृजित करने संबंधी प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है. कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, कृषि और बागवानी विभाग सहित कई महत्वपूर्ण विभागों के एजेंडे चर्चा के लिए रखे जाएंगे. इन प्रस्तावों पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सरकार कई बड़े प्रशासनिक और जनहित से जुड़े फैसले ले सकती है.

सीबीएसई स्कूलों में शिक्षक भर्ती पर टिकी निगाहें

प्रदेश के 145 सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में लंबे समय से अटकी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आज निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकती है. मंत्रिमंडल के समक्ष शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा जाएगा. यदि इसे मंजूरी मिलती है तो हजारों चयनित अभ्यर्थियों और सीबीएसई सब-कैडर शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी. वहीं, बागवानी विभाग मुख्यमंत्री की प्राथमिक स्वीकृति के बाद मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के संशोधित नियम कैबिनेट के सामने रखेगा. प्रस्ताव के अनुसार अब केवल पंजीकृत बागवानों से ही सेब की खरीद की जाएगी. साथ ही एक बागवान से अधिकतम 30 बोरी सेब खरीदने की सिफारिश की गई है.