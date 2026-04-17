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पंचायत चुनाव से पहले सुक्खू कैबिनेट के बड़े फैसले, विभिन्न विभागों में 1500 पदों पर भर्ती, एक क्लिक में सभी जानकारी

शिमला: हिमाचल में पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनावों की घोषणा से ठीक पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. कैबिनेट ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की घोषणा की है. गेहूं का MSP 60 से बढ़ाकर 80 रुपए, मक्की का 40 से 50 रुपए, जौ का 60 से 80 रुपए और हल्दी का MSP 90 से बढ़ाकर 150 रुपए कर दिया गया है.

इसके साथ ही अदरक को 30 रुपए प्रति किलो MSP पर खरीदने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए विभिन्न जिलों में क्रय केंद्र खोलने को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा बैठक में सुक्खू कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं.