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पंचायत चुनाव से पहले सुक्खू कैबिनेट के बड़े फैसले, विभिन्न विभागों में 1500 पदों पर भर्ती, एक क्लिक में सभी जानकारी

चुनावी बिगुल बजने से पहले हिमाचल की सुक्खू कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं.

Himachal Cabinet Major Decisions
हिमाचल कैबिनेट बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 2:26 PM IST

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Updated : April 17, 2026 at 2:39 PM IST

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शिमला: हिमाचल में पंचायतीराज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनावों की घोषणा से ठीक पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. कैबिनेट ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी की घोषणा की है. गेहूं का MSP 60 से बढ़ाकर 80 रुपए, मक्की का 40 से 50 रुपए, जौ का 60 से 80 रुपए और हल्दी का MSP 90 से बढ़ाकर 150 रुपए कर दिया गया है.

इसके साथ ही अदरक को 30 रुपए प्रति किलो MSP पर खरीदने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए विभिन्न जिलों में क्रय केंद्र खोलने को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा बैठक में सुक्खू कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं.

  1. मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 1500 पद सृजित करने को दी स्वीकृति.
  2. पुलिस कांस्टेबल के 1000 पद स्वीकृत, जिसमें 300 पद महिलाओं के लिए होंगे आरक्षित.
  3. वन विभाग में आउटसोर्स पर 500 पद भरने को मंजूरी, प्रति महीने मिलेगा 15,500 मानदेय.
  4. वन विभाग में 10 पोस्ट लॉ ऑफिसर भरने को भी मंजूरी, 30,000 मिलेगा वेतन.
  5. मेडिकल कॉलेज में रिटायर्ड चिकित्सक प्रोफेसर को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर 2.5 लाख वेतन पर नियुक्त करने को मंजूरी.
  6. बजट भाषण में घोषित किए गए विभिन्न कृषि उत्पादों पर MSP को कैबिनेट की मंजूरी.
  7. मक्की गेहूं धान हल्दी के MSP में बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी.
  8. अदरक पर MSP देने के फैसले को मंत्रिमंडल से हरी झंडी.
  9. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए चार इनोवा गाड़ियों की खरीद को मंजूरी.
  10. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 500 पद असिस्टेंट फायर गार्ड के हैं.
  11. वन विभाग में रेवेन्यू अधिकारियों को हायर करने की स्वीकृति.
  12. नायब तहसीलदार के आठ पद भरे जाएंगे जिन्हें प्रति माह 60000 वेतन दिया जाएगा.
  13. कानूनगो के 20 पद भरे जाएंगे जिन्हें हर महीने 50000 वेतन दिया जाएगा.
  14. वन विभाग में ही पटवारियों के भी 44 पद भरे जाएंगे जिन्हें हर महीने 40,000 वेतन दिया जाएगा.
  15. वन विभाग में ये सभी सेवानिवृत्त रेवेन्यू अधिकारी हायर किए जाएंगे.

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Last Updated : April 17, 2026 at 2:39 PM IST

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