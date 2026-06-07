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हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज में सरकारी नौकरी का मौका, इतने पद मंजूर

हिमाचल कैबिनेट में विभिन्न पदों पर नौकरी को मंजूरी ( File Photo )

शिमला: हिमाचल में बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, प्रदेश में नौकरियों का पिटारा खुला. 6 जून को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी के सैकड़ों पदों को स्वीकृति प्रदान की गई. ऐसे में अब युवाओं के लिए प्रदेश में रोजगार का सुनहरा अवसर है.

स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पदों पर भर्ती