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हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज में सरकारी नौकरी का मौका, इतने पद मंजूर

हिमाचल में बेरोजगार युवाओं के लिए खुला नौकरियों का पिटारा, स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज समेत इन विभागों में सरकारी नौकरी का मौका.

Himachal Cabinet govt jobs Approval
हिमाचल कैबिनेट में विभिन्न पदों पर नौकरी को मंजूरी (File Photo)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 5:33 PM IST

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शिमला: हिमाचल में बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी, प्रदेश में नौकरियों का पिटारा खुला. 6 जून को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हिमाचल कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी के सैकड़ों पदों को स्वीकृति प्रदान की गई. ऐसे में अब युवाओं के लिए प्रदेश में रोजगार का सुनहरा अवसर है.

स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पदों पर भर्ती

  • कैबिनेट ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में मेडिकल ऑफिसर के 300 पद और फोर्थ क्लास/ मल्टी टास्क वर्करों के 250 पदों को भरने की स्वीकृति दी.
  • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 200 स्टाफ नर्सों की भर्ती को मंजूरी.
  • स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 162 पद भरने का फैसला, जिसमें ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 76 पद, रेडियोग्राफर के 36 और लैब टेक्नीशियन ग्रेड-II के 50 पद शामिल.

मेडिकल कॉलेजों में नौकरी का अवसर

  • प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 75 पद सृजित कर भरने की मंजूरी.
  • मंडी जिले के नेरचौक में स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजिस्ट विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पद और सीनियर रेजिडेंट के 2 पद भरने की मंजूरी.
  • कांगड़ा जिले के सिविल अस्पताल देहरा में विभिन्न श्रेणियों के 12 पद और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ऑफिस देहरा में 3 पद सृजित कर भरने को मंजूरी.
  • हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 17 पद भरने का फैसला.

अन्य विभागों में भी भरे जाएंगे विभिन्न पद

  • कैबिनेट बैठक में भर्ती निदेशालय के तहत वर्क इंस्पेक्टर के 400 पद सृजित कर भरने की अनुमति दी.
  • नेरी स्थित बागवानी एवं वानिकी कॉलेज हमीरपुर में विभिन्न श्रेणियों में 3 पद सृजित कर भरने की मंजूरी.
  • डिविजनल कमिश्नर ऑफिस मंडी में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के 2 पद सृजित करने का फैसला.
  • होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में 1 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) और दिव्यांगों के लिए आरक्षित 1 मल्टी टास्क वर्कर का पद भरने का फैसला.
  • हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के 3 पद भरने का फैसला.

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