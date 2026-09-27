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'CM सुक्खू को उनकी ही प्रभारी ने किया एक्सपोज, मंत्री बनाने की घोषणा के बावजूद अब तक नहीं आया प्रस्ताव'

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस के भीतर से आए बयान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल के बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि करीब एक साल पहले विधानसभा में जिस विधायक को मंत्री बनाने की घोषणा की गई थी, उस संबंध में अब तक आलाकमान को प्रस्ताव न भेजा जाना कई सवाल खड़े करता है. जयराम ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा और सार्वजनिक मंचों से इस संबंध में बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन अब पार्टी की प्रदेश प्रभारी कह रही हैं कि मुख्यमंत्री की ओर से मंत्रिमंडल विस्तार का कोई औपचारिक प्रस्ताव ही नहीं आया है. नेता प्रतिपक्ष ने इसी विरोधाभास को आधार बनाकर मुख्यमंत्री की कार्यशैली और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए हैं.