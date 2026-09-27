'CM सुक्खू को उनकी ही प्रभारी ने किया एक्सपोज, मंत्री बनाने की घोषणा के बावजूद अब तक नहीं आया प्रस्ताव'
हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच कुल्लू विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का नाम लगातार सामने आता रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 7:30 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस के भीतर से आए बयान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल के बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि करीब एक साल पहले विधानसभा में जिस विधायक को मंत्री बनाने की घोषणा की गई थी, उस संबंध में अब तक आलाकमान को प्रस्ताव न भेजा जाना कई सवाल खड़े करता है. जयराम ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा और सार्वजनिक मंचों से इस संबंध में बड़े-बड़े दावे किए थे, लेकिन अब पार्टी की प्रदेश प्रभारी कह रही हैं कि मुख्यमंत्री की ओर से मंत्रिमंडल विस्तार का कोई औपचारिक प्रस्ताव ही नहीं आया है. नेता प्रतिपक्ष ने इसी विरोधाभास को आधार बनाकर मुख्यमंत्री की कार्यशैली और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए हैं.
'मुख्यमंत्री के साथ हर जगह दिखाई देते हैं विधायक'
नेता प्रतिपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि जिस विधायक को मंत्री बनाने की बात कही गई थी, वह मुख्यमंत्री के साथ लगातार नजर आते हैं. जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा हो, शिमला का कार्यक्रम हो या मंडी का प्रवास, संबंधित विधायक उनके साथ दिखाई देते हैं. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद मंत्री बनाने के प्रस्ताव का कांग्रेस प्रभारी तक नहीं पहुंचना समझ से परे है.
सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री बनाने की हो चुकी है घोषणा
दरअसल, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच कुल्लू विधायक सुंदर सिंह ठाकुर का नाम लगातार सामने आता रहा है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 11 अगस्त को शिमला में कहा था कि प्रदेश में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा और हाईकमान की मंजूरी मिलते ही प्रक्रिया पूरी की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा था कि सुंदर सिंह ठाकुर कभी भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं.
'CM ने नहीं दिया कोई प्रस्ताव'
इसके एक दिन पहले 26 सितंबर को शिमला में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर स्थिति स्पष्ट की थी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से अभी तक कोई प्रस्ताव उनके पास नहीं आया है और प्रस्ताव मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी. सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए.
'प्रस्ताव नहीं आया तो घोषणा का क्या हुआ?'
जयराम ठाकुर ने रजनी पाटिल के बयान को लेकर सवाल उठाया कि यदि मुख्यमंत्री की ओर से अभी तक प्रस्ताव नहीं भेजा गया है तो पहले की गई मंत्री बनाने की घोषणा का क्या हुआ. उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यकाल का समय आगे बढ़ रहा है और ऐसे में यह भी सवाल है कि यदि बाद में संबंधित विधायक को मंत्री बनाया जाता है तो उस समय उसकी भूमिका क्या होगी. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता के साथ-साथ विधानसभा और अपने विधायक साथियों को भी गुमराह कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल केवल विपक्ष की ओर से नहीं उठ रहे हैं, बल्कि कांग्रेस प्रभारी के बयान के बाद भी यह मुद्दा चर्चा में आ गया है. ये जयराम ठाकुर के राजनीतिक आरोप हैं.
CM ने दिसंबर से पहले कैबिनेट विस्तार के दिए थे संकेत
25 सितंबर को सोलन दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी कैबिनेट में खाली पदों को भरने की बात कही थी. उन्होंने कहा था कि मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं चलती रहनी चाहिए, क्योंकि विभागों में फेरबदल भी किया जाना है. मुख्यमंत्री ने कहा था कि 11 दिसंबर को सरकार के चार साल पूरे होने से पहले कैबिनेट के खाली पदों को भरने का प्रयास किया जाएगा.
रजनी पाटिल के बयान और जयराम ठाकुर की प्रतिक्रिया के बाद हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है. फिलहाल कांग्रेस प्रभारी के अनुसार आगे की प्रक्रिया मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्ताव आने के बाद ही बढ़ेगी. वहीं विपक्ष इस स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री और सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है.
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