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सीएम सुक्खू ने बताया कौन बनेगा उनकी कैबिनेट में नया मंत्री, जानें कौन है वो नाम

मशोबरा में मंच पर मौजूद सीएम सुक्खू और मंत्री अनिरुद्ध सिंह के साथ सुंदर सिंह ठाकुर ( PIC CREDIT: CM SUKHVINDER SINGH SUKHU FACBOOK )

शिमला: हिमाचल मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा इन दिनों जोर-शोर से हो रही है. इसके लिए सीएम सुक्खू भी ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं. दिल्ली में हाईकमान के साथ इसे लेकर चर्चा भी हुई है. हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सरकार और संगठन के कामकाज की जानकारी दी है. मंत्री पद को लेकर ज्वालाजी के विधायक संजय रतन और कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है, लेकिन सीएम सुक्खू ने गुरुवार को शिमला के मशोबरा में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से इशारा करते हुए पत्ते खोल दिए हैं. इससे तस्वीर कुछ हद तक साफ हो गई है कि सीएम सुक्खू और हाईकमान किसके नाम पर मुहर लगा चुके हैं. सीएम सुक्खू ने बताया कौन बनेगा मंत्री मशोबरा में बीडीओ कार्यालय के उद्घाटन और कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में करीब 48 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे थे. इस दौरान उनके साथ कसुम्पटी से कैबिनेट मंत्री अनिरूद्ध सिंह और कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह मंच पर मौजूद थे. पहले सीएम सुक्खू ने कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र को लंबे समय बाद मंत्री पद मिला है. अनिरुद्ध सिंह ने अपने क्षेत्र में काफी विकास किया है, क्योंकि मंत्री की एक ताकत होती है. इसी बीच सीएम ने सुंदर सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये भी जल्द हमारे मंत्री बनने वाले हैं. सीएम के बयान के बाद तेज हुई चर्चा