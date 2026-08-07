सीएम सुक्खू ने बताया कौन बनेगा उनकी कैबिनेट में नया मंत्री, जानें कौन है वो नाम
हिमाचल में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत मिले हैं. सीएम सुक्खू ने मंच से इशारों-इशारों में बताया कि कौन बनेगा मंत्री.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 3:49 PM IST|
Updated : August 7, 2026 at 5:13 PM IST
शिमला: हिमाचल मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा इन दिनों जोर-शोर से हो रही है. इसके लिए सीएम सुक्खू भी ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं. दिल्ली में हाईकमान के साथ इसे लेकर चर्चा भी हुई है. हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सरकार और संगठन के कामकाज की जानकारी दी है.
मंत्री पद को लेकर ज्वालाजी के विधायक संजय रतन और कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है, लेकिन सीएम सुक्खू ने गुरुवार को शिमला के मशोबरा में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से इशारा करते हुए पत्ते खोल दिए हैं. इससे तस्वीर कुछ हद तक साफ हो गई है कि सीएम सुक्खू और हाईकमान किसके नाम पर मुहर लगा चुके हैं.
सीएम सुक्खू ने बताया कौन बनेगा मंत्री
मशोबरा में बीडीओ कार्यालय के उद्घाटन और कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में करीब 48 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे थे. इस दौरान उनके साथ कसुम्पटी से कैबिनेट मंत्री अनिरूद्ध सिंह और कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह मंच पर मौजूद थे. पहले सीएम सुक्खू ने कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र को लंबे समय बाद मंत्री पद मिला है. अनिरुद्ध सिंह ने अपने क्षेत्र में काफी विकास किया है, क्योंकि मंत्री की एक ताकत होती है. इसी बीच सीएम ने सुंदर सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये भी जल्द हमारे मंत्री बनने वाले हैं.
सीएम के बयान के बाद तेज हुई चर्चा
सीएम के मंच से दिए इस बयान के बाद हिमाचल में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं गर्म हो गई हैं. राजनीतिक तौर पर इसे सीएम का सुंदर सिंह के लिए ग्रीन सिग्नल माना जा रहा है. हालांकि मंत्री पद कब भरा जाएगा इसकी जानकारी अभी तक नहीं है. हालांकि अब मंत्री पद को लेकर थोड़ा इंतजार बढ़ सकता है, क्योंकि 16 और 17 अगस्त को कसौली में होने वाली राजनीतिक मामलों की समिति की समीक्षा बैठक संसद सत्र के कारण टल गई है.
क्षेत्रीय समीकरण साधने का प्रयास
वर्तमान में मुख्यमंत्री सहित प्रदेश मंत्रिमंडल में 11 मंत्री हैं. सुंदर सिंह की मंत्रीपद पर ताजपोशी मजबूत मानी जा रही है. मंडी, कुल्लू, लाहौल-स्पीति और चंबा जिलों का मंत्रिमंडल में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन चंबा के पास विधानसभा अध्यक्ष का पद है. मंडी-कुल्लू लाहौल स्पीति मंडी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है. विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मंडी से करारी हार मिली है. मंडी में कांग्रेस के पास एक ही विधायक है. ऐसे में मंडी के साथ लगते कुल्लू जिले को एक मंत्री पद देकर कांग्रेस अपने क्षेत्रीय समीकरण साधना चाहेगी. इसके अलावा शिमला से तीन, कांगड़ा से दो और सोलन, सिरमौर, किन्नौर, बिलासपुर के साथ ऊना जिले से एक-एक मंत्री पद हैं. सीएम सुक्खू खुद हमीरपुर से आते हैं.
कौन हैं सुंदर सिंह
सुंदर सिंह ने 2017 में महेश्वर सिंह को हराकर जीत हासिल की थी. इसके बाद 2022 के चुनाव में नरोतम ठाकुर को 4 हजार से अधिक मतों से हराकर जीत हासिल की थी. इसके बाद उन्हें सीपीएस भी बनाया गया था.
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