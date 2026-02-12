ETV Bharat / state

हिमाचल की RDG बंद होने की सिफारिश के बाद भी खुला नौकरियों का पिटारा, कैबिनेट ने दी विभिन्न विभागों में 1066 पद भरने की मंजूरी

शिमला: 16वें वित्त आयोग की ओर से हिमाचल की RDG (revenue deficit grant) बंद करने की सिफारिशों के बीच सरकार ने रोजगार को लेकर बड़ा संदेश दिया है. एक ओर जहां RDG पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं, वहीं कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में 1066 पदों को भरने की मंजूरी देकर युवाओं के लिए उम्मीदों का नया द्वार खोल दिया है. यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब रोजगार को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहा है.

कैबिनेट की इस स्वीकृति से साफ संकेत मिलता है कि सरकार प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास में जुटी है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हुई कैबिनेट की मीटिंग में शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और अन्य अहम विभागों में इन पदों के सृजन और भर्ती को मिली स्वीकृति से न केवल व्यवस्था सुदृढ़ होगी, बल्कि हजारों परिवारों को राहत भी मिलेगी. वहीं, मंत्रिमंडल की बैठक में टोल टैक्स बैरियर नीति 2026-27 और आबकारी नीति 2026-27 को स्वीकृति प्रदान की गई. मंत्रिमंडल ने महिला होमगार्ड स्वयंसेवकों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया.

विभिन्न विभागों में भरे जाएंगे इतने पद

मंत्रिमंडल ने प्रस्तावित सीबीएसई स्कूलों के लिए कुल 600 पदों (संस्कृत शिक्षक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, संगीत शिक्षक एवं ड्राइंग शिक्षक प्रत्येक के 150 पद) के सृजन को स्वीकृति दी. इन पदों को राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरा जाएगा. इसके अतिरिक्त, राज्य भर में 31 बालक एवं बालिका विद्यालयों को सह-शिक्षा विद्यालयों में विलय करने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल ने डॉ. वाई.एस. परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नाहन में इम्यूनो हेमेटोलॉजी एवं ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग की स्थापना और आवश्यक पदों का सृजन कर भरने की स्वीकृति दी.

राज्य के सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में बायोमेडिकल उपकरण प्रबंधन एवं अनुरक्षण कार्यक्रम लागू करने को भी मंजूरी दी गई, जिससे चिकित्सा उपकरणों का नियमित रखरखाव, रोगी सुरक्षा में वृद्धि, उपकरणों की खराबी की रोकथाम और अस्पतालों का सुचारू संचालन सुनिश्चित होगा. मंत्रिमंडल ने भर्ती निदेशालय में पृथक संवर्ग (कैडर) के रूप में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 190 एवं कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 151 पदों के सृजन एवं भरने को मंजूरी दी.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में फार्मेसी अधिकारी के 40 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई. स्वास्थ्य विभाग में सहायक स्टाफ नर्स के 150 पद भरने का निर्णय लिया गया. मंत्रिमंडल ने नूरपुर, बद्दी एवं ऊना में औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और विभिन्न श्रेणियों के 36 पदों के सृजन एवं भरने को भी मंजूरी दी. स्वास्थ्य विभाग में रेडियोग्राफर के 30 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई.

स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग में फूड सेफ्टी ऑफिसर के 10 पदों के सृजन एवं भरने को मंजूरी दी गई. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय रजिस्ट्री में सफाई कर्मचारी के 8 पद भरने का निर्णय लिया गया.

सैनिक कल्याण विभाग में वेलफेयर ऑर्गेनाइजर के 5 पद भरने को भी स्वीकृति दी गई. राजस्व विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 3 पदों के सृजन एवं भरने को मंजूरी दी गई. मंत्रिमंडल ने राज्य के 777 अतिरिक्त विद्यालयों में डिजिटल क्लासरूम परियोजना लागू करने की स्वीकृति दी.

राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी बजट सत्र के दौरान दिए जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को भी मंजूरी प्रदान की. मंत्रिमंडल ने ‘इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना’ में संशोधन को स्वीकृति दी, जिसके तहत विधवाओं की बेटियों को राज्य के भीतर एवं बाहर स्थित सरकारी संस्थानों में व्यावसायिक पाठयक्रमों की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. छात्रावास सुविधा उपलब्ध न होने की स्थिति में उन्हें 3,000 रुपये प्रतिमाह किराया सहायता भी प्रदान की जाएगी.