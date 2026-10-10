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हिमाचल में खुला नौकरी का पिटारा, 15,000 पद भरने को मिली कैबिनेट की मंजूरी

कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ( DIPR )

शिमला: शनिवार को प्रदेश सचिवालय में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. जिसमें विभिन्न विभागों में पद भरने को मंजूरी मिली. बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी.

इन विभागों में भरेंगे हजारों पद