हिमाचल में खुला नौकरी का पिटारा, 15,000 पद भरने को मिली कैबिनेट की मंजूरी
सुक्खू कैबिनेट की बैठक में जल शक्ति विभाग, शिक्षा और वन विभाग में पद भरने को मंजूरी मिली
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 6:00 PM IST|
Updated : October 10, 2026 at 6:08 PM IST
शिमला: शनिवार को प्रदेश सचिवालय में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. जिसमें विभिन्न विभागों में पद भरने को मंजूरी मिली. बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी.
इन विभागों में भरेंगे हजारों पद
हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि बैठक में करीब 200 एजेंडों पर चर्चा हुई और स्वीकृति मिली. कैबिनेट ने अलग-अलग विभागों में 15000 पद भरने को मंजूरी दी है. इनमें से जल शक्ति विभाग में सबसे ज्यादा 4300 पद भरे जाएंगे. इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड के 500 पद भरने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है.
शिक्षा विभाग में बंपर भर्तियां
कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में पद भरने को भी मंजूरी दी है. CBSE स्कूलों में शिक्षकों के 3900 जबकि नॉन टीचिंग के 900 पद भरने को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है. हिमाचल में अगले वित्त वर्ष में 100 और सीबीएसई स्कूल खोले जाएंगे. कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 320 पद भरे जाएंगे.
कैबिनेटे के अन्य फैसले
- हिमाचल में होमगार्ड जवानों को लेकर बड़ा ऐलान, पुलिस भर्ती में जाने के लिए नहीं देना होगा फिजिकल टेस्ट
- प्रदेश में मिल्क इंसेंटिव 3 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये करने को मिली कैबिनेट की मंजूरी.
- हिमाचल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय में 1000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है.
- अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 11,500 रुपये और सहायिकाओं को 6.800 रुपये मिलेंगे.
- कबड्डी टीम में गोल्ड जीतने वाली सभी खिलाड़ियों को मिलेंगे 1-1 करोड़ रुपये
- रितु नेगी को भी एक करोड़ रुपये की इनामी राशि देगी सरकार
ये भी पढ़ें: देश में अराजकता फैलाकर सत्ता हासिल करना चाहती है कांग्रेस: जयराम ठाकुर
ये भी पढ़ें: 'वोट चोरी' के आरोपों पर युवाओं के आंदोलन के समर्थन में उतरे CM सुक्खू, बोले- आवाज दबाने के बजाय गलती सुधारे सरकार