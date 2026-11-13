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हिमाचल में अब रास्ता रोकना पड़ेगा महंगा, 50 हजार रुपये जुर्माना! दोबारा रोका तो होगी दंडात्मक कार्रवाई

कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान और रोहित ठाकुर ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब कोई भी व्यक्ति अपने निजी विवाद या जमीन के मुआवजे को लेकर पूरे गांव का रास्ता नहीं रोक सकेगा. गांव की सड़क हो या पैदल चलने का रास्ता, कच्चा हो या पक्का, किसी दूसरे व्यक्ति या पूरे गांव की आवाजाही बाधित करना अब महंगा पड़ेगा. प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही इस समस्या पर सरकार ने कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है. अब रास्ता रोकने वाले व्यक्ति पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा. इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति दोबारा रास्ता रोकने की हरकत करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसला लिया गया है.

रास्ता रोकने पर होगी कानूनी कार्रवाई

कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट बिल, 2025 में नई धारा 163B शामिल करने का निर्णय लिया है. इसके तहत रास्ता रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कानूनी प्रावधान किया गया है. सरकार ने इस मामले में कार्यकारी मजिस्ट्रेट यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को भी कार्रवाई करने की शक्तियां देने का फैसला लिया है. कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान और रोहित ठाकुर (ETV Bharat) कैबिनेट बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरों में भी कई ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, जहां लोग पुरानी सड़कों और रास्तों को रोक देते थे. दरअसल, कई सड़कें काफी समय पहले बनाई गई थीं, लेकिन उस दौरान जमीन का विधिवत अधिग्रहण नहीं हुआ था और न ही संबंधित जमीन मालिकों को मुआवजा मिल पाया था. ऐसे में कुछ लोग मुआवजे का मामला उठाकर सड़कें और रास्ते बंद कर देते थे.