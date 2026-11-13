हिमाचल में अब रास्ता रोकना पड़ेगा महंगा, 50 हजार रुपये जुर्माना! दोबारा रोका तो होगी दंडात्मक कार्रवाई
हिमाचल कैबिनेट बैठक में एक अहम फैसला लिया गया, जिसके अनुसार अब गांव का रास्ता रोकने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 9:53 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब कोई भी व्यक्ति अपने निजी विवाद या जमीन के मुआवजे को लेकर पूरे गांव का रास्ता नहीं रोक सकेगा. गांव की सड़क हो या पैदल चलने का रास्ता, कच्चा हो या पक्का, किसी दूसरे व्यक्ति या पूरे गांव की आवाजाही बाधित करना अब महंगा पड़ेगा. प्रदेश में लंबे समय से चली आ रही इस समस्या पर सरकार ने कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है. अब रास्ता रोकने वाले व्यक्ति पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा. इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति दोबारा रास्ता रोकने की हरकत करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी. इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसला लिया गया है.
रास्ता रोकने पर होगी कानूनी कार्रवाई
कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट बिल, 2025 में नई धारा 163B शामिल करने का निर्णय लिया है. इसके तहत रास्ता रोकने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कानूनी प्रावधान किया गया है. सरकार ने इस मामले में कार्यकारी मजिस्ट्रेट यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) को भी कार्रवाई करने की शक्तियां देने का फैसला लिया है.
कैबिनेट बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरों में भी कई ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, जहां लोग पुरानी सड़कों और रास्तों को रोक देते थे. दरअसल, कई सड़कें काफी समय पहले बनाई गई थीं, लेकिन उस दौरान जमीन का विधिवत अधिग्रहण नहीं हुआ था और न ही संबंधित जमीन मालिकों को मुआवजा मिल पाया था. ऐसे में कुछ लोग मुआवजे का मामला उठाकर सड़कें और रास्ते बंद कर देते थे.
एसडीएम को मिली शक्तियां
उद्योग मंत्री ने हर्षवर्धन चौहान कहा, "इस तरह की शिकायतें लगातार सरकार, मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधियों के पास पहुंच रही थीं. कई बार एक व्यक्ति पूरे गांव की आवाजाही रोक देता था, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती थी. यह समस्या केवल वाहनों के लिए बनी सड़कों तक सीमित नहीं थी, बल्कि गांवों के पैदल रास्तों को भी लोग बंद कर देते थे. अब सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान करने का निर्णय लिया है".
उन्होंने कहा कि नई धारा 163B के तहत रास्ता रोकने पर 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है. वहीं, यदि कोई व्यक्ति दोबारा ऐसा करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए एसडीएम को आवश्यक शक्तियां प्रदान की जाएंगी. सरकार के इस फैसले का उद्देश्य प्रदेश में सड़कों और सार्वजनिक रास्तों पर लोगों की आवाजाही बाधित होने की समस्या पर अंकुश लगाना है.
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