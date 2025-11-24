ETV Bharat / state

हिमाचल में होगा पंचायतों का पुनर्गठन, पुलिस में इतने सौ पदों को भरने की मिली मंजूरी, जानिए कैबिनेट के बड़े फैसले

हिमाचल में आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए घरों के नुकसान पर अब मिलेंगे इतने लाख रुपए.

Himachal Cabinet Big Decisions
हिमाचल कैबिनेट की बैठक (@SukhuSukhvinder))
शिमला: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक (सोमवार, 24 नवंबर) में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. कैबिनेट ने प्रदेश में पंचायतों के सीमांकन और पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही आपदा प्रभावितों के लिए भी सुक्खू कैबिनेट ने राहत राशि में बढ़ोतरी की है. इसके अलावा कई विभागों में भर्ती को लेकर भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी है. आखिर सुक्खू कैबिनेट ने क्या-क्या फैसले लिए हैं आइए विस्तार से जानते हैं.

हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले

मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 64 एजेंडों पर चर्चा हुई. इस दौरान कैबिनेट ने आपदा प्रभावित परिवारों को घरेलू सामान के नुकसान की भरपाई के लिए मिलने वाली धनराशि 70 हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए करने का निर्णय लिया गया. ऐसे में अब आपदा में पूरी तरह से घर के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर 8 लाख की राशि मिलेगी. वहीं, मंत्रिमंडल ने आग लगने की स्थिति में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए सात लाख रुपए का विशेष सहायता पैकेज प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया है.

हिमाचल में पंचायत चुनाव में देरी के आसार

हिमाचल कैबिनेट ने प्रदेश में पंचायतों के सीमांकन एवं पुनर्गठन की मंजूरी दे दी है. ऐसे में प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी के आसार नजर आ रहे हैं. पंचायत चुनाव को लेकर ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री ने कहा है कि मामला अभी कोर्ट में है, जैसा भी फैसला आएगा सरकार उसी हिसाब से काम करेगी.

रिटेनिंग वॉल के लिए मनरेगा में मिलेंगे 2 लाख

हिमाचल प्रदेश में आपदा की स्थिति के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए वायुसेना को 4.32 करोड़ रुपए स्वीकृति किए गए हैं. वहीं, कैबिनेट ने
प्रदेश में पंचायतों के पुनर्गठन का भी निर्णय लिया है. प्रदेश में आपदा के दौरान व्यक्तिगत तौर पर रिटेनिंग वॉल लगाने के लिए अब मनरेगा के तहत 2 लाख मिलेंगे.

एक परिवार को 150 दिन का रोजगार

वहीं, हिमाचल कैबिनेट ने मनरेगा के अंतर्गत 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है. मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर रोगी-सेवा के लिए स्वास्थ्य विभाग में 1 हजार रोगी मित्रों की नियुक्ति का निर्णय लिया है. इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 800 पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की है. सोलन जिले के कंडाघाट और सिरमौर जिला के राजगढ़ में उप-अग्निशमन केंद्र खोलने के साथ-साथ 46 पद सृजित कर इन्हें भरने तथा चार फायर टेंडर खरीदने को मंजूरी दी गई.

2 विभागों में जेई के भरे जाएंगे 150 पद

कैबिनेट ने जल शक्ति एवं लोक निर्माण विभाग में 150 कनिष्ठ अभियंता (सिविल) को जॉब ट्रेनी के रूप में भरने का निर्णय लिया गया है. वहीं, डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में 9 सुपर स्पेशियलिटी विभागों के सृजन एवं 73 पदों (प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट) के सृजन और भरने को स्वीकृति दी गई है. मंत्रिमंडल ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, जिला कांगड़ा में सुपर स्पेशियलिटी विभाग के लिए 27 सीनियर रेजिडेंट के पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया है. मंडी जिले के श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में नई पुलिस पोस्ट खोलने एवं आवश्यक पदों के सृजन और भरने की मंजूरी प्रदान की गई है.

कैबिनेट में पुलिस विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पांच पदों का सृजन और भरने का निर्णय लिया गया. धर्मशाला स्थित क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (नॉर्थ रेंज) में डिजिटल फॉरेंसिक सुविधा के लिए पांच पदों का सृजन और भरने को स्वीकृति दी गई. कैबिनेट ने 40 फीसदी या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है. जिस दिव्यांगजन के अभिभावक यदि सरकारी, अर्ध-सरकारी, बोर्ड या निगमों के कर्मचारी या पेंशनर हों, उसके लिए पुरानी पात्रता शर्त को समाप्त कर दिया गया है.

इस योजना में मिलेगी 40 फीसदी सब्सिडी

कैबिनेट ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत 1 हजार पेट्रोल और डीजल टैक्सी को इलेक्ट्रिक टैक्सी में बदलने के लिए 40 फीसदी सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया. कैबिनेट ने एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स का स्पेशल टास्क फोर्स में विलय कर गृह विभाग के अधीन एक एकीकृत स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है. इसका उद्देश्य संचालन क्षमता में सुधार और नशे से जुड़े मामलों से निपटने के लिए एक प्रभावी एजेंसी तैयार करना है. इसके साथ ही प्रदेश में पंचायत स्तर पर एंटी-चिट्टा अभियान चलाने को भी मंजूरी प्रदान की गई.

कैबिनेट में सड़क सुरक्षा को और मजबूती देने के उद्देश्य से हाईवे पेट्रोलिंग के लिए 10 इलेक्ट्रिक बाइकों की खरीदने का निर्णय लिया गया. कांगड़ा जिले में हरिपुर तहसील से हरिपुर और बिलासपुर कानूनगो वृत्तों को विभाजित कर बनखंडी में नया कानूनगो वृत्त बनाने का निर्णय लिया गया है. कैबिनेट ने वन भूमि पर खनिज रियायतों के अनुदान के लिए वन विभाग को आशय पत्र जारी करने का अधिकार प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की है.

दुकानदारों को राहत

हिमाचल कैबिनेट ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना को शहरी क्षेत्रों के छोटे दुकानदारों और 10 लाख रुपए से कम वार्षिक कारोबार वाले खुदरा विक्रेताओं तक विस्तार देने का निर्णय लिया गया है. योजना के अंतर्गत एनपीए (गैर निष्पादित परिसंपत्ति) घोषित हो चुके छोटे दुकानदारों को बैंक के माध्यम से एक लाख रुपए तक की एकमुश्त निपटान सहायता प्रदान की जाएगी जिसका वहन प्रदेश सरकार करेगी. कैबिनेट ने हमीरपुर जिला के बमसन और हमीरपुर विकास खंडों के पुनर्गठन की भी मंजूरी प्रदान की है.

कैबिनेट में लिए गए ये भी निर्णय

इसके अलावा हिमाचल कैबिनेट ने राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर को समर्पित विज्ञान महाविद्यालय में परिवर्तित करने और एकीकृत बी एड (बी.एससी.) कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए एक यूनिट शुरू करने को स्वीकृति दी है. इस दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र), हमीरपुर और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, हमीरपुर (छात्रा) का विलय कर अगले शैक्षणिक सत्र से सह-शैक्षिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है.

कैबिनेट ने धर्मशाला, नादौन, चायलकोटी और जिला शिमला के टिक्कर स्थित राजकीय महाविद्यालयों में चार वर्षीय एकीकृत बी एड कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, जिला शिमला में राजकीय महाविद्यालय सरस्वती नगर में दो वर्षीय बीपीएड कार्यक्रम शुरू करने और लोहराब स्थित फाइन आर्ट्स कॉलेज में नए विषय शुरू करने और कांगड़ा जिला के हरिपुर गुलेर स्थित महाविद्यालय को फाइन आर्ट्स महाविद्यालय में परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया गया है. कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों के 805 प्रधानाचार्यों की पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित करने को भी स्वीकृति दी गई जिसकी अध्यक्षता सचिव (शिक्षा) करेंगे.

