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भीषण गर्मी से राहत की तलाश! हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का सैलाब, जाम से निपटने के लिए पुलिस ने कसी कमर

मैदानी इलाकों में पड़ रही गर्मी से सुकून पाने के लिए भारी तादाद में पर्यटक हिमाचल पहुंच रहे हैं. जगह-जगह ट्रैफिक जाम से बढ़ी परेशानी.

Himachal BUZZED WITH TOURISTS Tourism business
हिमाचल में उमड़ा पर्यटकों का हुजूम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 11:11 AM IST

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शिमला/कुल्लू: देश के मैदानी राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी इन दिनों पहाड़ी राज्य हिमाचल का रुख कर रहे हैं. ऐसे में इन दिनों हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है. वहीं ट्रैफिक जाम भी यहां स्थानीय लोगों की परेशानी का कारण बन रहा है. सिर्फ राजधानी शिमला में जून में अब तक 3 लाख से अधिक गाड़ियों की एंट्री हो चुकी है. हालंकि, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारु बनाए रखने के लिए जगह-जगह ट्रैफिक पुलिस तैनात हैं, बावजूद इसके भारी संख्या में आ रही गाड़ियों से कई स्थानों पर लंबा ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है.

हिमाचल में पर्यटकों का हुजूम

शिमला में पर्यटन सीजन के दौरान पर्यटकों की भारी आमद को देखते हुए शिमला पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए व्यापक एवं प्रभावी प्रबंध किए गए हैं. मई 2026 के दौरान शिमला के प्रमुख प्रवेश मार्गों शोगी, बिलासपुर और किन्नौर की ओर से लगभग 8.5 लाख वाहनों की आवाजाही दर्ज की गई है. वहीं, जून माह में अब तक विभिन्न प्रवेश बिंदुओं से करीब 3.8 लाख वाहनों की आवाजाही दर्ज की जा चुकी है. इतनी बड़ी संख्या में वाहनों के आवागमन को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए शिमला पुलिस की टीम ने विशेष रणनीतियां अपनाई है. सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी से पर्यटन कारोबार में भी तेजी आई है.

Traffic jams in Himachal
शिमला में जून में ही उमड़े 3.5 लाख वाहन (@Shimla Police)

पर्यटन कारोबार में तेजी

जिला कुल्लू के होटल मैनेजर कावेश शर्मा का कहना है, "जून महीने में सैलानियों की संख्या अधिक बढ़ी है. सैलानी एडवांस बुकिंग कर कुल्लू मनाली घूमने आ रहे हैं. सैलानियों की बढ़ती संख्या के चलते कुल्लू मनाली के होटल पैक चल रहे हैं, जिससे पर्यटन कारोबार को काफी फायदा हो रहा है."

अतिरिक्त पुलिस बल, होमगार्ड की तैनाती

पर्यटन सीजन के दौरान यातायात प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात पुलिस एवं होमगार्ड कर्मियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है. वर्ष 2025 में जहां यातायात प्रबंधन के लिए 127 पुलिस एवं होमगार्ड कर्मी तैनात थे, वहीं वर्ष 2026 में यह संख्या बढ़ाकर 210 कर दी गई है. इसके अलावा इंटरनेशनल शिमला समर फेस्टिवल के दौरान तैनात की गई तीन रिजर्व , जिनमें करीब 70 पुलिस कर्मी शामिल हैं, को पुलिस मुख्यालय से विशेष अनुरोध कर पर्यटन सीजन के दौरान भी शिमला में बनाए रखा गया है ताकि बढ़ते यातायात दबाव का प्रभावी प्रबंधन किया जा सके. साथ ही शिमला पुलिस द्वारा सिविल वालंटियर्स एवं छात्र स्वयंसेवकों को भी यातायात प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल किया गया है। वर्तमान में लगभग 50 स्वयंसेवक विभिन्न स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की सहायता कर रहे हैं.

Traffic jams in Himachal
ट्रैफिक जाम से बढ़ी लोगों की परेशानी (ETV Bharat)

ट्रैफिक बाइक राइडर्स की संख्या में बढ़ोतरी, इंटरसेप्टर वाहनों की तैनाती

शिमला पुलिस द्वारा 32 ट्रैफिक बाइक राइडर्स विभिन्न सेक्टरों में तैनात किए गए हैं. ये मोबाइल यूनिट्स किसी भी यातायात संबंधी स्थिति पर त्वरित प्रतिक्रिया देकर यातायात को सुचारु बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. यातायात नियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में इंटरसेप्टर वाहन संचालित किए जा रहे हैं, जो नियमों के उल्लंघन पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं.

शहर को पांच सेक्टरों में विभाजित कर निगरानी व्यवस्था

यातायात प्रवाह की बेहतर निगरानी एवं नियंत्रण के लिए पूरे शिमला शहर को पाँच सेक्टरों में विभाजित किया गया है. प्रत्येक सेक्टर की जिम्मेदारी एक राजपत्रित अधिकारी (NGO Grade-I Officer) को सौंपी गई है. इन अधिकारियों का मुख्य दायित्व अपने-अपने सेक्टर में यातायात का निर्बाध एवं सुचारु संचालन सुनिश्चित करना है.

Traffic jams in Himachal
सैलानियों की भारी संख्या से कई जगह लग रहा जाम (ETV Bharat)

एसपी गौरव सिंह ने बताया कि, "शिमला पुलिस सभी पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश एवं शिमला में हार्दिक स्वागत करती है. पुलिस स्थानीय निवासियों एवं पर्यटकों से यातायात नियमों का पालन करने, निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने और पुलिस द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की अपील करती है, ताकि सभी के सहयोग से शहर में यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे."

प्रमुख पार्किंग स्थलों पर विशेष प्रबंधन व्यवस्था

शहर के प्रमुख पार्किंग स्थलों पर पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती की गई है ताकि वाहनों का प्रवेश एवं निकास सुचारु रूप से संचालित हो सके. इससे पार्किंग स्थलों के आसपास अनावश्यक भीड़भाड़ एवं यातायात अवरोध को रोकने में सहायता मिल रही है और शहर के भीतर यातायात का दबाव कम हो रहा है.

वैकल्पिक मार्गों के उपयोग को प्रोत्साहन

शिमला पुलिस पर्यटकों एवं स्थानीय निवासियों को समय की बचत और शहर में यातायात दबाव कम करने के उद्देश्य से वैकल्पिक मार्गों के उपयोग के लिए प्रेरित कर रही है. कुफरी, नारकंडा, ठियोग एवं किन्नौर की ओर जाने वाले यात्रियों को शोगी-मेहली बाईपास मार्ग का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। इस मार्ग के प्रयोग से शहर के भीतर यातायात का दबाव कम होता है और यात्रियों का समय भी बचता है. वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 800 वाहन इस मार्ग की ओर डायवर्ट किए जा रहे हैं.

Tourists arriving at Rohtang Pass
भारी संख्या में सैलानी पहुंच रहे रोहतांग दर्रा (ETV Bharat)

सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा

सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ट्रैवलर, अर्बेनिया और अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहनों को कार्ट रोड पर संचालित होने की अनुमति प्रदान की गई है, जिससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो और यातायात दबाव में कमी आए.

इन सभी उपायों के परिणामस्वरूप शहर में यातायात का प्रवाह सामान्य एवं सुचारु बना हुआ है और स्थानीय निवासियों एवं पर्यटकों को सुविधा प्राप्त हो रही है. यद्यपि कभी-कभी वाहनों के खराब हो जाने के कारण यातायात बाधित होता है, किन्तु ऐसी परिस्थितियों से शीघ्र निपटने के लिए शिमला पुलिस ने विभिन्न सेक्टरों में तीन क्रेनों की व्यवस्था की है, जो तत्काल मौके पर पहुंचकर यातायात को सामान्य करने का कार्य करती हैं.

कुल्लू-मनाली सड़क पर ट्रैफिक जाम से बढ़ी परेशानी

हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की बात की जाए तो यहां पर रोजाना 3000 से अधिक पर्यटक वाहन बाहरी राज्यों से पहुंच रहे हैं. वहीं, वीकेंड पर यह संख्या 5000 से अधिक हो रही है. ऐसे में जिला कुल्लू के कई जगह पर सैलानियों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है. इतना ही नहीं कई जगह पर तंग और खराब सड़के भी ट्रैफिक जाम का कारण बन रही है. यहां घूमने आ रहे लोगों का अधिकतर समय ट्रैफिक जाम में ही बीत रहा है. जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में भी रांगडी, पलचान सहित कई सड़क मार्ग पर वाहनों का लंबा जाम लग रहा है.

सैलानियों की भारी संख्या से कई जगह लग रहा जाम

वहीं, मणिकर्ण घाटी में भी भुंतर से मणिकर्ण सड़क मार्ग में कुछ ऐसे स्थान हैं, जो खराब और संकरे होने के चलते ट्रैफिक जाम का कारण बन रहे हैं, बंजार का एनएच 305 की हालत अभी तक सुधर नहीं पाई है, यहां पर भी स्थानीय लोगों के साथ-साथ सैलानियों को तीन से पांच घंटे तक ट्रैफिक जाम में जूझना पड़ रहा है, ऐसे में पर्यटन सीजन के दौरान ट्रैफिक जाम सैलानियों के साथ-साथ स्थानीय लोगों का सिर दर्द बढ़ा रहा है.

खराब और तंग सड़क भी बन रही जाम का कारण

सैलानियों को लेकर पंजाब से बंजार पहुंचे वाहन चालक परविंदर सिंह का कहना है, "बीते साल आपदा के चलते सड़क की हालत काफी खराब हो गई थी, लेकिन इस साल में सड़क में कोई सुधार नहीं आया है. सड़क गड्ढों से भरी हुई है और कई जगह पर सड़क तंग होने के चलते बड़े वाहन एक साथ यहां से नहीं निकल पा रहे हैं. ऐसे में खराब सड़क के चलते यहां पर रोजाना ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है."

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