हिमाचल में एक और बस हादसा, सड़क से नीचे लुढकी बस, 5 लोग थे सवार

"पुलिस को बस दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई है. पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है. घटनास्थल की जांच और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज करने के बाद ही हादसे के सही कारणों का पता चल सकेगा. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है." - भारत भूषण, डीएसपी सुंदरनगर

मंडी: हिमाचल प्रदेश में बस हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. ताजा मामला मंडी जिले का है. यहां निहरी पुलिस चौकी क्षेत्र के तहत आने वाले चरखड़ी गांव में आज सुबह एक दर्दनाक बस हादसा सामने आया है. चरखड़ी गांव में आज सुबह एक निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे की ओर लुढ़क गई और नीचे दूसरी सड़क पर जा गिरी. हादसे के दौरान बस में सवार पांच यात्री सवार थे, दुर्घटना में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है. जबकि अन्य 4 यात्री घायल हैं, जिनमें से दो को आईजीएमसी शिमला के लिए रेफर किया गया है.

मंडी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये बस आज सुबह (सोमवार) को हुआ है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक निजी बस को ड्राइवर ने सड़क किनारे स्टार्ट अवस्था में खड़ा किया हुआ था. इस दौरान बस ड्राइवर और कंडक्टर चाय पीने के लिए बस से उतर गए. उसी समय बस अचानक खुद ही चल पड़ी और ढलान की ओर बढ़ते हुए सड़क से नीचे लुढ़क गई. बस नीचे स्थित दूसरी सड़क पर जा गिरी, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

एक 75 वर्षीय महिला की मौत

हादसे के समय बस में कुल पांच यात्री सवार थे. बस के सड़क से नीचे गिरते ही यात्रियों में चीख-पुकार मच गई. स्थानीय ग्रामीणों और राहगीरों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को बस से बाहर निकाला और पुलिस और एंबुलेंस को घटना की सूचना दी. 108 एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. इस हादसे में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है. जबकि दो को गंभीर हालत में आईजीएमसी शिमला के लिए रेफर किया गया है. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही निहरी पुलिस चौकी की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची. वहीं, इस दर्दनाक हादसे पर प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं सुंदर नगर विधायक राकेश जम्वाल ने दुख व्यक्त किया है.

सिरमौर जिले में भी हुआ था ऐसा ही बस हादसा

गौरतलब है कि 9 जनवरी को सिरमौर जिले के हरिपुरधार में भी एक बस हादसे का शिकार हो गई थी. बस सड़क से पिसल कर पहाड़ी में लुढ़क गई थी. इस दर्दनाक हादसे में 14 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 75 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. इस हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था.