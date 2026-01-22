BREAKING: हिमाचल के चंबा में बस एक्सीडेंट, सड़क से लुढ़की निजी बस
चंबा जिले के भटियात में एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क गई. जनवरी में बस हादसों में अबतक 15 लोगों की मौत
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 11:18 AM IST|
Updated : January 22, 2026 at 11:24 AM IST
चंबा: हिमाचल प्रदेश में बस हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. प्रदेश में जनवरी में बस हादसे में अब तक 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है. अब चंबा जिले में बस हादसा सामने आया है. चंबा के भटियात में समोट के पास निजी बस सड़क से नीचे लुढ़क गई. गनीमत यह रही कि सड़क के किनारे से बस नहीं पलटी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था. बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में 10 से 15 लोग सवार थे. फिलहाल बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं.
जांच में जुटी पुलिस
एसपी चंबा विजय कुमार ने दुर्घटना की पुष्टि करते हुए कहा है, "हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है. फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि आखिर हादसा के पीछे क्या कारण था. पुलिस आगामी तफ्तीश में जुटी है."
जनवरी में चौथी बस दुर्घटना, अब तक 15 लोगों की मौत
बता दें कि, जनवरी महीने में हिमाचल प्रदेश में ये चौथी बस दुर्घटना है. 9 जनवरी को सिरमौर जिले के श्री रेणुका जी विधानसभा के हरिपुरधार के पास एक निजी बस (जीत कोच) गहरी खाई में जा गिरी थी. इस हादसे में 14 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 61 लोग घायल हुए थे. 39 सीटर बस में 75 लोग सवार थे. इसके बाद 12 जनवरी को मंडी जिले के निहरी पुलिस चौकी क्षेत्र के चरखड़ी गांव में एक निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे की ओर लुढ़क गई. हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, दुर्घटना के वक्त बस में सवार पांच यात्री सवार थे.
इसके बाद 17 जनवरी को मंडी जिले के सरकाघाट उपमंडल के अंतर्गत हवाणी क्षेत्र के पास गोभड़ता से सरकाघाट जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की एक बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खेतों में लुढ़क गई. इस हादसे में बस ड्राइवर समेत कई यात्री घायल हुए थे. हादसे के समय बस में करीब 15 यात्री सवार थे.
