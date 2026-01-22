ETV Bharat / state

BREAKING: हिमाचल के चंबा में बस एक्सीडेंट, सड़क से लुढ़की निजी बस

चंबा: हिमाचल प्रदेश में बस हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. प्रदेश में जनवरी में बस हादसे में अब तक 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है. अब चंबा जिले में बस हादसा सामने आया है. चंबा के भटियात में समोट के पास निजी बस सड़क से नीचे लुढ़क गई. गनीमत यह रही कि सड़क के किनारे से बस नहीं पलटी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था. बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में 10 से 15 लोग सवार थे. फिलहाल बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं.

जांच में जुटी पुलिस