मंडी में HRTC बस दुर्घटनाग्रस्त, अनियंत्रित होकर सड़क से खेत में लुढ़की, फिर मची चीख-पुकार
मंडी जिले में HRTC बस दुर्घटनाग्रस्त होने से ड्राइवर समेत कई यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है.
Published : January 17, 2026 at 11:29 AM IST|
Updated : January 17, 2026 at 11:42 AM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में आए दिन बस दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं. मंडी जिले के सरकाघाट उपमंडल के अंतर्गत हवाणी क्षेत्र के पास आज (शनिवार, 17 जनवरी) सुबह एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया. बस गोभड़ता से सरकाघाट जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की एक बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खेतों में जा लुढ़की. इस हादसे में बस ड्राइवर समेत कई यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
सरकाघाट में बस दुर्घटना
पुलिस के अनुसार, हादसा सुबह करीब 8 बजे के आसपास हुआ, जिससे कुछ देर के लिए क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हादसे के समय बस में करीब 15 यात्री सवार थे. बस जैसे ही हवाणी के समीप पहुंची तो अचानक चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से फिसलते हुए नीचे खेतों में जा गिरी. गनीमत यह रही कि बस गहरी खाई में गिरने से बच गई, नहीं la यह हादसा और भी भयावह हो सकता था.
हादसे में 7 लोग घायल
पुलिस के मुताबिक, हादसे में कुल सात लोग घायल हुए हैं. घायलों में खडकू राम, पुत्र संत राम, निवासी गांव जनहियां, डाकघर गेहरा, तहसील सरकाघाट, जिला मंडी के अलावा बस चालक दिनेश कुमार, पुत्र जालम राम, निवासी गांव व डाकघर पटरीघाट, तहसील बल्द्वाड़ा, जिला मंडी, ब्राह्मी देवी, पत्नी लाल सिंह, निवासी गांव कुसरू, डाकघर गेहरा, तहसील सरकाघाट, जिला मंडी, कुन्ता देवी एवं कौशल्या देवी, दोनों पत्नी कश्मीर सिंह, निवासी गांव व डाकघर गेहरा, तहसील सरकाघाट, जिला मंडी का नाम शामिल है. इसके अलावा नीमा देवी, पत्नी अश्वनी कुमार, निवासी गांव सरोहली, डाकघर सूरजपुर बाड़ी, तहसील सरकाघाट, जिला मंडी और कौशल्या देवी, पत्नी किशन चंद, निवासी गांव व डाकघर गेहरा, तहसील सरकाघाट, जिला मंडी भी दुर्घटना में जख्मी हुई हैं. सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है.
बस ड्राइवर की हालत गंभीर
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे में बस चालक को सबसे अधिक चोटें आई हैं, जबकि कुछ यात्रियों को मामूली चोटें लगी हैं. राहत की बात यह रही कि बस में सवार अधिकतर यात्री पूरी तरह सुरक्षित बताए जा रहे हैं. बस के नीचे गिरते ही आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बिना किसी देरी के राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया. स्थानीय लोगों ने अपने निजी वाहनों की मदद से सभी घायलों को बस से बाहर निकाला और फौरन नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया.
बस दुर्घटना की जांच में जुटी पुलिस
एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि, "हादसे 7 से 8 लोग घायल हैं. घायलों का सरकाघाट अस्पताल में उपचार जारी है, डॉक्टरों के अनुसार सभी की हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है. बस दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर तकनीकी खराबी या सड़क की स्थिति को हादसे की वजह माना जा रहा है. हालांकि, वास्तविक कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारू किया और दुर्घटनाग्रस्त बस को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है."
