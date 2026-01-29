ETV Bharat / state

हिमाचल में फिर बस एक्सीडेंट: बिलासपुर में सड़क से नीचे लुढ़की बस, कुल्लू में भी मची चीख पुकार

बिलासपुर/कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रहे सड़क हादसों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है. बीते कुछ ही घंटों के भीतर राज्य के बिलासपुर और कुल्लू जिले में दो अलग-अलग बस हादसे सामने आए हैं. एक ओर बिलासपुर में देर रात निजी बस खाई में गिर गई, वहीं कुल्लू में पर्यटकों से भरी बस खाई में गिरने से बाल-बाल बच गई. दोनों घटनाओं ने पहाड़ी सड़कों की खराब हालत और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. बिलासपुर में सड़क से नीचे लुढ़की बस बिलासपुर जिले के नम्होल क्षेत्र के समीप बुधवार देर रात एक निजी बस सड़क से फिसलकर करीब 10 फीट गहरी खाई में जा गिरी. यह हादसा रात करीब 3:30 से 3:45 बजे के बीच हुआ. हादसे के समय न्यू प्रेम निजी बस में चालक, परिचालक समेत कुल पांच लोग सवार थे. हादसे की सूचना मिलते ही 112 हेल्पलाइन के माध्यम से पुलिस मौके पर पहुंची. दुर्घटना में बस चालक, परिचालक और तीन सवारियों को चोटें आईं. सभी घायलों को उपचार के लिए एम्स बिलासपुर लाया गया. पुलिस के अनुसार घायलों में से नितिन ठाकुर को निगरानी में रखा गया है, जबकि अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. बिलासपुर में सड़क से नीचे लुढ़की बस (ETV BHARAT) पुलिस ने दर्ज किया मामला