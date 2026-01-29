ETV Bharat / state

हिमाचल में फिर बस एक्सीडेंट: बिलासपुर में सड़क से नीचे लुढ़की बस, कुल्लू में भी मची चीख पुकार

हिमाचल में लगातार हो रहे बस हादसों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. इससे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.

HIMACHAL BUS ACCIDENT
हिमाचल में फिर बस एक्सीडेंट
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 29, 2026 at 3:40 PM IST

बिलासपुर/कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रहे सड़क हादसों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है. बीते कुछ ही घंटों के भीतर राज्य के बिलासपुर और कुल्लू जिले में दो अलग-अलग बस हादसे सामने आए हैं. एक ओर बिलासपुर में देर रात निजी बस खाई में गिर गई, वहीं कुल्लू में पर्यटकों से भरी बस खाई में गिरने से बाल-बाल बच गई. दोनों घटनाओं ने पहाड़ी सड़कों की खराब हालत और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

बिलासपुर में सड़क से नीचे लुढ़की बस

बिलासपुर जिले के नम्होल क्षेत्र के समीप बुधवार देर रात एक निजी बस सड़क से फिसलकर करीब 10 फीट गहरी खाई में जा गिरी. यह हादसा रात करीब 3:30 से 3:45 बजे के बीच हुआ. हादसे के समय न्यू प्रेम निजी बस में चालक, परिचालक समेत कुल पांच लोग सवार थे. हादसे की सूचना मिलते ही 112 हेल्पलाइन के माध्यम से पुलिस मौके पर पहुंची. दुर्घटना में बस चालक, परिचालक और तीन सवारियों को चोटें आईं. सभी घायलों को उपचार के लिए एम्स बिलासपुर लाया गया. पुलिस के अनुसार घायलों में से नितिन ठाकुर को निगरानी में रखा गया है, जबकि अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई.

BUS ACCIDENT IN BILASPUR
बिलासपुर में सड़क से नीचे लुढ़की बस

पुलिस ने दर्ज किया मामला

घायल रिशु पुत्र उधो राम, निवासी हमीरपुर के बयान पर पुलिस ने बस चालक महेंद्र सिंह, निवासी रजौल कांगड़ा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है. इस मामले की पुष्टि बिलासपुर के एसपी संदीप धवल ने की है.

कुल्लू में बड़ा हादसा टला

दूसरी ओर कुल्लू जिले की मणिकर्ण घाटी के छन्नीखोड़ क्षेत्र में पर्यटकों से भरी एक निजी बस बड़ा हादसा होने से बाल-बाल बच गई. भुंतर-मणिकर्ण मार्ग पर यह बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे लगे पैराफिट से टकराकर रुक गई. बताया जा रहा है कि सड़क पर भारी कीचड़ जमा होने के कारण बस के टायर फिसल गए. यदि बस पैराफिट से न टकराती तो सीधे उफनती पार्वती नदी में जा गिरती. बस में सवार पर्यटकों में चीख-पुकार मच गई, जिसके बाद स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे.

BUS ACCIDENT IN KULLU
कुल्लू में पैराफिट से टकराई बस

एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल ने बताया कि सड़क पर कीचड़ और खराब स्थिति हादसे का कारण हो सकती है. पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है और बस को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है.

गौरतलब है कि बीते एक महीने में हिमाचल प्रदेश में इस तरह के करीब सात बस हादसे सामने आ चुके हैं. लगातार हो रहे सड़क हादसे प्रशासन और परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं. अब जरूरत है कि पहाड़ी सड़कों की हालत सुधारने और वाहन चालकों की लापरवाही पर सख्ती से कार्रवाई की जाए.

