समय से पहले चटकने लगी बुरांश की लाली, वैज्ञानिकों ने दी विनाशकारी बदलाव की चेतावनी
बुरांश का फूल मार्च-अप्रैल की तपिश शुरू होने पर खिलता था, वह इस बार फरवरी-मार्च के शुरूआती सप्ताह में पूरी तरह चटक चुका था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 1:26 PM IST
शिमला: हिमालय की गोद में खिलने वाला 'बुरांश' सिर्फ एक फूल नहीं है. इस फूल का खिलना बदलते मौसम का प्रतीक है. इसके खिलने से पहाड़ों पर खूबसूरत लाली छा जाती है. पहाड़ियां इस फूल की खुशबू से महक जाती हैं. सड़कों और पगडंडियों पर नजारा बेहद खूबसूरत नजर आता है. शिमला के रेलवे ट्रैक के साथ कई बुरांश के पेड़ हैं. इन पर खिले फूल सालों पुराने ट्रैक में रंग भर देते हैं.
जब पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड कम होने लगती है और हल्की धूप खिलती है, तब बुरांश के लाल फूल ये बताते हैं कि वसंत आ गया है. एक प्रकार से मौसमी घड़ी है, जो बदलते मौसम को बताती है, लेकिन बीते 9 से 10 सालों से पहाड़ों की यह 'घड़ी' बिगड़ गई है, जो फूल मार्च और अप्रैल में खिलते थे, वो जनवरी की बर्फबारी के मौसम में ही पेड़ों पर खिल रहे हैं. यह बदलाव जितना सुंदर दिखता है, उससे कहीं ज्यादा चिंताजनक है.
फरवरी में ही खिल गया फूल
जो फूल मार्च और अप्रैल की तपिश शुरू होने पर खिलता था, वह इस बार फरवरी और मार्च के शुरूआती सप्ताह में पूरी तरह चटक चुका था. नौबत ये है कि मार्च के आखिरी दिनों में बुरांश खत्म भी होने वाला है. ये पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) में आए उस विनाशकारी बदलाव का संकेत है, जिसे वैज्ञानिक 'क्लाइमेट टाइम बम' कह रहे हैं, जो आने वाले समय में ग्लोबल वॉर्मिंग के रूप में फट सकता है और इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकते है. इसके विस्फोट से कई वनस्पतियां लुप्त हो सकती हैं.
क्यों समय से पहले खिल गया बुरांश?
प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ डॉ. सुरेश सी. अत्री, बताते हैं कि यह 'थर्मल स्ट्रेस' का परिणाम है.बुरांश जैसे महत्वपूर्ण पादपों में दिसंबर और जनवरी में फूल आने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. इसका मुख्य कारण यह है कि जो तापमान बुरांश को अप्रैल में चाहिए, वो उसे जनवरी और फरवरी महीने में ही मिलने लगा है. यह हिमालयी पारिस्थितिकी के लिए एक अलार्म है. इसे नजरअंदाज करना भविष्य में और अधिक गर्म सर्दियां और विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं को न्योता देना होगा.'
मार्च का फूल जनवरी में क्यों?
आमतौर पर बुरांश (वैज्ञानिक नाम- Rhododendron arboreum) के खिलने का एक निश्चित जैविक चक्र होता है. यह समुद्र तल से 1500 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है. हिमाचल में इसे स्थानीय भाषा में 'बराह' के नाम से भी जाना जाता है. दिसंबर और जनवरी में जब इन ऊंचाइयों पर भारी बर्फबारी होती है, तो यह पेड़ सुशुप्तावस्था (Dormancy) में चला जाता है. फरवरी के अंत में जैसे ही तापमान 15°C से 20°C के बीच पहुंचता है, इसकी कलियां चटकने लगती हैं और मार्च के मध्य तक पूरा पहाड़ लाल हो जाता है, लेकिन पिछले साल की तरह इस बार की तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं. शिमला, कांगड़ा, सोलन, धर्मशाला और किन्नौर के जंगलों में जनवरी के आखिरी सप्ताह में ही बुरांश की लाली सराबोर हो गई. विशेषज्ञों के अनुसार, बुरांश अपने तय समय से लगभग ढाई महीने पहले ही खिल गया है.
कैसे हैं हालात
हिमालय की पहाड़ियों पर देवदार के वृक्षों के बीच लाल रंग का बुरांश जो कभी वसंत के आगमन की घोषणा करता था, आज वह समय से पहले खिलकर हमें अपनी बर्बादी की दास्तां सुना रहा है. बुरांश का समय से पहले खिलना और गिरना यह बता रहा है कि हमारे पहाड़ अब पहले जैसे ठंडे नहीं रहे.
बीते 6 माह से न तो ठीक से बारिश हुई है और न ही पर्याप्त हिमपात देखने को मिल रहा है. बारिश व बर्फबारी नहीं होने से इन प्रजातियों के फल फूलों को खिलने के लिए समय से पहले ही अनुकूल तापमान मिल रहा है. समय से पहले पेड़-पौधों का फूलना-फलना सीधे-सीधे जलवायु परिवर्तन का असर है. जनवरी में बुरांश का खिलना और काफल का पकना एक अत्यंत चिंतनीय स्थिति पेश करता है.-फॉरेस्ट्री प्रोफेसर डॉ. डीआर भारद्वाज
जब प्रकृति अपना चक्र बदलती है, तो उसके परिणाम दूरगामी और विनाशकारी होते हैं. बुरांश का समय से पहले खिलना केवल एक दृश्य परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह एक 'चेन रिएक्शन' शुरू करता है. फॉरेस्ट्री के प्रोफेसर डॉ. डीआर भारद्वाज के अनुसार 'जनवरी में फूल आने की स्थिति में परागण करने वाले जीव (जैसे मधुमक्खियां और विशिष्ट कीट) सक्रिय नहीं होते. तापमान कम होने के कारण वे अपने छत्तों से बाहर नहीं निकलते. ऐसे में फूलों का परागण विफल हो जाता है. इसका सीधा असर बीजों की गुणवत्ता, अंकुरण और प्राकृतिक पुनर्जनन (Natural Regeneration) पर पड़ता है.'
कहां-कहां पाया जाता है बुरांश
यह पूरे हिमालयी इलाकों में फैला हुआ है. बुरांश मुख्य रूप से उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है. इसके अलावा यह भूटान, चीन, नेपाल, पाकिस्तान और थाईलैंड में भी मिलता है. यह उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है. हिमालयी समाज में बुरांश को ऋतु चक्र और प्राकृतिक संतुलन का प्रतीक माना जाता है. यह एक सदाबहार पेड़ है जो मिट्टी के कटाव को रोकता है और पहाड़ी ढलानों पर जल स्रोतों को नमी प्रदान करता है.
क्या होगा नुकासन
डॉ. सुरेश अत्री चेतावनी देते हैं कि आने वाले सालों में बुरांश के वनों का घनत्व धीरे-धीरे कम होता जाएगा. परागण विफल होने से बीज कमजोर होंगे, उनकी अंकुरण क्षमता घटेगी और नए पौधे उगने के बाद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. एक समय ऐसा आएगा जब बुरांश की पैदावार होना ही खत्म हो जाएगी. डॉ. डी आर भारद्वाज ने बताया कि ये फूल अविकसित तरीके से खिल रहे हैं. फूल तो दिखेगा, लेकिन इसमें वो पर्याप्त रस (Nectar) नहीं रहेगा, जो मार्च की धूप में बनता है. इस कारण मधुमक्खियों को शहद बनाने में भारी दिक्कतें आएंगी, जिससे पूरी खाद्य शृंखला प्रभावित होगी. बुरांश केवल एक पेड़ नहीं, बल्कि हिमालयी संस्कृति और गौरव का प्रतीक है.
कई मेडिसनल लाभ
जैसे-जैसे ऊंचाई बढ़ती है, इसके फूलों का रंग गहरे लाल से गुलाबी और फिर सफेद होने लगता है. बुरांश के फूल पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट्स का भंडार हैं. बुरांश का इस्तेमाल जूस, जैली, जैम, चटनी में होता है. टेस्ट में काफी अच्छा होता है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, इसके कई मेडिसिनल लाभ हैं.
ह्रदय रोगियों के लिए फायदेमंद
कैंसर स्पेशलिस्ट डॉ. मनीष गुप्ता बताते हैं कि 'बुरांश के पौधे में पाए जाने वाले तत्व हृदय रोगियों के लिए बेहद फायदेमंद हैं. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स दिल की धमनियों को स्वस्थ रखते हैं. इसकी पंखुड़ियों का उपयोग जुकाम, सिरदर्द, बुखार और मांसपेशियों के दर्द में आराम के लिए किया जाता है. आयुर्वेद में बुरांश को एक बेहतरीन डाईयूरेटिक औषधि माना गया है, जो शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है.'
ये भी है प्रमुख चुनौतियां
जंगलों की कटाई, बढ़ता शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन इसके प्राकृतिक विस्तार को प्रभावित कर रहे हैं. इसके अलावा, बिना नियंत्रण के फूलों की तुड़ाई भी एक चिंता का विषय बनती जा रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते संरक्षण के प्रयास नहीं किए गए, तो आने वाले वर्षों में बुरांश की संख्या में कमी आ सकती है.
मौसम वैज्ञानिक शोभित कटियार के अनुसार, 'ये पहाड़ों में जलवायु परिवर्तन का स्पष्ट प्रमाण है. वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ा देती है, जिससे उनमें असामान्य वृद्धि और समय से पहले प्रजनन (फ्लावरिंग) की प्रवृत्ति देखी जा रही है. लगातार बढ़ती वनाग्नि की घटनाएं और मिट्टी की नमी का खत्म होना 'हाइड्रोलॉजिकल स्ट्रेस' को जन्म दे रहे हैं. अपना अस्तित्व बचाने के लिए वनस्पतियां जल्द फूलने की ओर बढ़ रही हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में 'सर्वाइवल मैकेनिज्म' भी कहा जा सकता है, लेकिन यह लंबे समय के लिए आत्मघाती है.'
समय से पहले बुरांश का खिलना भविष्य में और अधिक गर्म सर्दियां, अनियमित वर्षा और विनाशकारी आपदाओं का संकेत है. अब आवश्यकता है कि हम हिमालय की इस जैव विविधता को बचाने के लिए एकजुट हों, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब बुरांश की यह लाली केवल कहानियों और पुरानी तस्वीरों तक सीमित रह जाएगी.
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