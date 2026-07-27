हिमाचल में टमाटर की बंपर फसल, किसानों को लाखों का मुनाफा, ₹250-₹500 तक बिका क्रेट
बल्ह में टमाटर से ₹50 करोड़ का कारोबार, बरसात देर से आने से किसानों को राहत, बिचौलियों से निजात दिलाने की मांग.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 11:01 AM IST|
Updated : July 27, 2026 at 11:44 AM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश का 'मिनी पंजाब' कहलाने वाली बल्ह घाटी में इस साल हुई टमाटर की बंपर फसल ने किसानों के चेहरे खिला दिए हैं. इस सीजन में अब तक बल्ह घाटी से ₹50 करोड़ से ज्यादा के टमाटरों का कारोबार हो चुका है. हालांकि सीजन अब अंतिम चरण में है, लेकिन खेतों में अभी भी अच्छी मात्रा में टमाटर की फसल मौजूद है, जिसे प्रतिदिन विभिन्न मंडियों में भेजा जा रहा है. बाहरी राज्यों के व्यापारियों ने खेतों से ही फसल खरीद ली, जिससे किसानों की आर्थिकी मजबूत हो रही है और उन्हें अपनी फसल के अच्छे दाम भी मिल रहे हैं.
किसानों को हो रहा मुनाफा
बल्ह घाटी के किसान विनय सैनी ने बताया कि इस बार टमाटर का सीजन अच्छा रहा है. इस बार टमाटर की फसल से उन्हें करीब 10 लाख रुपए तक का मुनाफा हुआ है. इस साल टमाटर के अच्छे दाम मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है. बरसात लेट आने से फसल भी अच्छी हुई है. उन्होंने कहा कि किसानों की सबसे बड़ी दिक्कत बिचौलियों की है, जो बाहरी राज्यों से आए व्यापारियों के साथ मोलभाव करते हैं और हमें अच्छे दाम नहीं मिलते हैं. ऐसे में सरकार इन बिचौलियों को लेकर कोई पॉलिसी तैयार करें, ताकि किसानों को उनकी फसल का पूरा मुनाफा मिल सके.
बिचौलियों की भूमिका कम करने की मांग
किसान प्रेम सिंह ने बताया कि इस बार टमाटर की फसल बहुत अच्छी रही. उनका टमाटर इस बार करीब साढ़े 9 लाख रुपए में बिका है. उन्होंने कहा कि बारिश से टमाटर की फसल खराब हो जाती थी, लेकिन इस बार बारिश लेट हो गई, जिससे टमाटर की फसल को काफी फायदा पहुंचा है. समय-समय पर हुई बारिश से फसल की पैदावार भी बेहतर रही. उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा परेशानी बिचौलियों के कारण होती है वे हमसे सस्ते दामों में टमाटर की फसल खरीदकर बाहरी व्यापारियों को ज्यादा दामों पर बेचते हैं, जिससे किसानों को अपनी फसल के कम दाम मिलते हैं. उनकी सरकार से मांग की है कि कृषि उपज की बिक्री में बिचौलियों की भूमिका कम की जाए, ताकि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य सीधे मिल सके और उन्हें अपनी उपज का ज्यादा लाभ प्राप्त हो.
"बल्ह घाटी अपनी उपजाऊ भूमि और टमाटर की बंपर खेती के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध है. इस साल करीब 1,500 हेक्टेयर भूमि पर किसानों ने टमाटर की खेती की, जिससे अब तक ₹50 करोड़ से अधिक का कारोबार दर्ज किया जा चुका है. पिछले साल की तुलना में इस बार कारोबार बेहतर रहा है और किसानों को टमाटर के प्रत्येक क्रेट के ₹250 से ₹500 तक दाम मिले हैं." - संजीव गुलेरिया, चेयरमैन, जिला APMC मंडी