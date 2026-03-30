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विधानसभा में आज पास होगा बजट, आज पत्नी कमलेश के प्रश्न का जवाब देंगे सीएम सुक्खू

सदन में आज विभिन्न विभागों से जुड़े 47 सवाल पूछे गए हैं, जिसमें 38 तारांकित सवालों के विभाग से जुड़े मंत्री सदन में उत्तर देंगे.

हिमाचल विधानसभा
हिमाचल विधानसभा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 9:08 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का आज का दिन राजनीतिक और जनहित के मुद्दों के लिहाज़ से बेहद अहम रहने वाला है। विधानसभा में आज सरकार वर्ष 2026-27 के लिए पेश 54,928 करोड़ के वार्षिक बजट पास कराने की तैयारी में है, वहीं आज प्रश्नकाल के दौरान देहरा से पहली बार विधायक बनीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर का मछुआरों से जुड़ा पहला ही सवाल सदन में गूंजेगा.

मत्स्य विभाग से जुड़े इस सवाल पर सदन में सीएम सुक्खू जवाब देंगे. कमलेश ठाकुर ने सवाल पूछा है कि सरकार देहरा क्षेत्र के पौंग जलाशय स्थित मत्स्य सहकारी सभा के पंजीकृत मछुआरों को आजीविका में कठिनाइयों के मद्देनजर अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का विचार रखती है, क्या सरकार का उक्त क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए मत्स्य अवतरण केंद्र हेतु भूमि व बजट आबंटन का विचार है और देहरा बीट में गिलनेट/नौकाओं को क्षति, गाद (सिल्ट) की समस्या एवं कम मत्स्य उत्पादन से प्रभावित मछुआरों को राहत देने व इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार कोई कदम उठाने जा रही है। इसको लेकर ब्यौरा मांगा है.

सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष

उधर बजट पारित होने की प्रक्रिया के बीच विपक्ष भी सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है, जिससे सदन में गरमागरम बहस की पूरी संभावना है। कुल मिलाकर, आज का दिन हिमाचल विधानसभा में राजनीतिक घटनाक्रमों से भरपूर रहने वाला है, जहां नीति, राजनीति और जनहित के मुद्दे एक साथ देखने को मिलेंगे. वहीं, विधानसभा बजट सत्र का आज दसवां दिन है, जिसकी शुरुआत दोपहर बाद 2 बजे प्रश्नकाल से होगी.

विभिन्न विभागों से पूछे गए 47 सवाल

सदन में आज विभिन्न विभागों से जुड़े 47 सवाल पूछे गए हैं, जिसमें 38 तारांकित सवालों के संबंधित विभाग से जुड़े मंत्री सदन में उत्तर देंगे, वहीं 9 अतारांकित सवालों के जवाब सभा पटल पर रखे जाएंगे. इसी तरह से आज मुख्यमंत्री शासकीय कार्यसूची के बारे वक्तव्य देंगे. इसके अलावा आज सदन में कागजात और समितियों के प्रतिवेदन सदन में रखे जाने हैं. वहीं, 31 मार्च को प्राइवेट मेंबर डे निर्धारित किया गया है, जिसमें गैर-सरकारी सदस्यों को अपने प्रस्ताव रखने का अवसर मिलेगा. इसके अगले चरण में 1 और 2 अप्रैल को लेजिस्लेटिव बिजनेस के तहत अन्य विधायी कार्य निपटाए जाएंगे.

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