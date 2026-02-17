ETV Bharat / state

'अपनी भड़ास निकाल रहे डिप्टी CM', RDG को लेकर मुकेश अग्निहोत्री पर जयराम ठाकुर का पलटवार

RDG को लेकर मुकेश अग्निहोत्री पर जयराम ठाकुर का पलटवार ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान RDG (रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट) को लेकर सियासत तेज हो गई है. सत्र के दूसरे दिन भी इस मुद्दे पर सदन में जोरदार चर्चा हुई. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि सरकार RDG को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है और केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है. "डिप्टी सीएम अपनी भड़ास निकाल रहे" जयराम ठाकुर ने कहा कि उपमुख्यमंत्री सदन में भाजपा पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम यह आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष ने केंद्र से मदद रुकवाने की कोशिश की, लेकिन अगर उनके पास इसके ठोस सबूत हैं तो उन्हें सार्वजनिक करें. अन्यथा यह मामला विशेषाधिकार हनन का बन सकता है. उन्होंने कहा कि बिना तथ्यों के आरोप लगाना उचित नहीं है. RDG को लेकर मुकेश अग्निहोत्री पर जयराम ठाकुर का पलटवार (ETV BHARAT)