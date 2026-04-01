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विधानसभा सदन में आज होगा हिसाब, वेतन-पेंशन पर कितना खर्च कर रही सरकार?

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज (बुधवार, 1 अप्रैल) 12वां दिन है. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी, जहां प्रदेश के विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 31 सवाल सूचीबद्ध किए गए हैं. प्रश्नकाल में 19 तारांकित सवालों के उत्तर संबंधित विभागों के मंत्री सदन में मौखिक रूप से देंगे, जिससे सदन में चर्चा और बहस का माहौल भी गर्म रहने की संभावना है. वहीं, 11 अतारांकित सवालों के जवाब लिखित रूप में सभा पटल पर रखे जाएंगे. इन सवालों के माध्यम से विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति में नजर आएगा, वहीं सरकार अपनी नीतियों और उपलब्धियों का बचाव करती दिखेगी.

वेतन-पेंशन पर कितना खर्च कर रही हिमाचल सरकार?

आज की कार्यवाही का सबसे महत्वपूर्ण और बहुचर्चित मुद्दा कर्मचारियों और अधिकारियों, आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर होने वाले खर्च से जुड़ा है. यह सवाल प्रदेश की वित्तीय सेहत से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, क्योंकि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में राजस्व सीमित होने के बावजूद वेतन और पेंशन पर भारी व्यय लंबे समय से चिंता का विषय रहा है.

यह महत्वपूर्ण प्रश्न जोगिंदरनगर से विधायक प्रकाश राणा और भरमौर से विधायक डॉ जनकराज द्वारा उठाया गया है. दोनों विधायकों ने सरकार से यह जानना चाहा है कि वर्तमान में प्रदेश में कार्यरत नियमित कर्मचारियों, अधिकारियों और आउटसोर्स/संविदा कर्मचारियों पर वेतन, भत्तों एवं अन्य सुविधाओं के रूप में प्रतिमाह एवं प्रतिवर्ष कितना व्यय किया जा रहा है. विभिन्न विभागों में कितने आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं और उन्हें कितना मासिक वेतन दिया जा रहा है. पेंशनभोगियों को पेंशन मद में प्रतिवर्ष कितनी राशि अदा की जा रही है.