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विधानसभा सदन में आज होगा हिसाब, वेतन-पेंशन पर कितना खर्च कर रही सरकार?

हिमाचल में विभिन्न विभागों में कितने आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं और उन्हें कितना मासिक वेतन दिया जा रहा है?

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वेतन-पेंशन पर कितना खर्च कर रही हिमाचल सरकार? (Getty Image)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 9:30 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज (बुधवार, 1 अप्रैल) 12वां दिन है. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से शुरू होगी, जहां प्रदेश के विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 31 सवाल सूचीबद्ध किए गए हैं. प्रश्नकाल में 19 तारांकित सवालों के उत्तर संबंधित विभागों के मंत्री सदन में मौखिक रूप से देंगे, जिससे सदन में चर्चा और बहस का माहौल भी गर्म रहने की संभावना है. वहीं, 11 अतारांकित सवालों के जवाब लिखित रूप में सभा पटल पर रखे जाएंगे. इन सवालों के माध्यम से विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीति में नजर आएगा, वहीं सरकार अपनी नीतियों और उपलब्धियों का बचाव करती दिखेगी.

वेतन-पेंशन पर कितना खर्च कर रही हिमाचल सरकार?

आज की कार्यवाही का सबसे महत्वपूर्ण और बहुचर्चित मुद्दा कर्मचारियों और अधिकारियों, आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर होने वाले खर्च से जुड़ा है. यह सवाल प्रदेश की वित्तीय सेहत से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, क्योंकि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में राजस्व सीमित होने के बावजूद वेतन और पेंशन पर भारी व्यय लंबे समय से चिंता का विषय रहा है.

यह महत्वपूर्ण प्रश्न जोगिंदरनगर से विधायक प्रकाश राणा और भरमौर से विधायक डॉ जनकराज द्वारा उठाया गया है. दोनों विधायकों ने सरकार से यह जानना चाहा है कि वर्तमान में प्रदेश में कार्यरत नियमित कर्मचारियों, अधिकारियों और आउटसोर्स/संविदा कर्मचारियों पर वेतन, भत्तों एवं अन्य सुविधाओं के रूप में प्रतिमाह एवं प्रतिवर्ष कितना व्यय किया जा रहा है. विभिन्न विभागों में कितने आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं और उन्हें कितना मासिक वेतन दिया जा रहा है. पेंशनभोगियों को पेंशन मद में प्रतिवर्ष कितनी राशि अदा की जा रही है.

वहीं, इन विधायकों ने पूछा है कि यह सत्य है कि विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी कम वेतन, अस्थिर नौकरी और समय पर वेतन भुगतान न होने की समस्याओं से जूझ रहे हैं. क्या सरकार इनके लिए न्यूनतम वेतन तय करने, समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने और जॉब सिक्योरिटी एवं दीर्घकालिक संविदा नीति बनाने का विचार रखती है. उन्होंने जानना चाहा है कि गत दो वर्षों में 31 जनवरी 2026 तक इनके वेतन भुगतान में देरी के कितने मामले सामने आए और इन पर क्या कार्रवाई की गई है, जिसका जवाब सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देंगे.

सदन में गूंजेंगे सवाल

विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण में प्रश्न कल के दौरान कचरा प्रबंधन एफआरए एक्ट, बाबा बालक नाथ ट्रस्ट, रिक्त पद,पाइपों की कमी, दूध खरीद, मुख्यमंत्री आवास योजना, परियोजनाएं, हर्बल गार्डन, करुणा मूलक, नियुक्तियां, तटीयकरण, बस रूट, आधार कार्ड आदि जनता से जुड़े सवाल गूंजेंगे. इसके अतिरिक्त सदन में नियम 62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, विधायक को वापस लेने बड़े प्रस्ताव, सरकारी विधेयकों की पुन स्थापना, नियम 130 के अंतर्गत प्रस्ताव लाएं जाएंगे.

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