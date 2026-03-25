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बजट पर CM सुक्खू के जवाब से भड़का विपक्ष, 1100 करोड़ घोटाले के आरोपों पर सदन से वॉकआउट

बजट पर CM सुक्खू के जवाब से भड़का विपक्ष ( ETV BHARAT )

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "मुख्यमंत्री के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं और जनता का ध्यान भटकाने के लिए लगाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो सरकार को जांच करानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. केवल आरोप लगाने से सच्चाई सामने नहीं आएगी."

बजट पेश होने के बाद चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री के जवाब के समय सदन में तीखी बहस देखने को मिली. मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पूर्व भाजपा सरकार पर करीब 1100 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोप लगाए. इस पर विपक्षी दल के सदस्यों ने तुरंत विरोध जताया और इसे निराधार बताते हुए हंगामा शुरू कर दिया.

शिमला: शिमला में चल रहे बजट सत्र के दौरान उस समय माहौल गरमा गया जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया. पूर्व सरकार पर लगाए गए घोटाले के आरोपों को लेकर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया और सरकार पर झूठ बोलने के आरोप लगाए. इस पूरे घटनाक्रम ने विधानसभा में सियासी तापमान बढ़ा दिया है.

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक द्वेष के चलते भाजपा नेताओं को निशाना बना रही है. उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि भाजपा नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए जाएं और पूर्व सरकार की योजनाओं की जांच की जाए. इससे साफ है कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है.

मुख्यमंत्री के जवाब पर उठे सवाल

विपक्ष ने मुख्यमंत्री के जवाब को गैर-जिम्मेदाराना बताया. उन्होंने कहा कि, "कभी 100 करोड़ तो कभी 1100 करोड़ के घोटाले की बात कही जा रही है, जिससे साफ है कि सरकार खुद अपने आरोपों को लेकर स्पष्ट नहीं है." साथ ही एमआरआई टेंडर को लेकर दिए गए बयान को भी विपक्ष ने गलत बताया और कहा कि बाद में मुख्यमंत्री को अपने शब्द वापस लेने पड़े.

वॉकआउट कर जताया विरोध

मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया. विपक्ष का कहना था कि वे जवाब सुनने के लिए बैठे थे, लेकिन जिस तरह से आरोप लगाए गए, वह लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है. विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने पिछली सरकार की कई योजनाओं को बंद कर दिया है और अब उन्हीं योजनाओं के नाम बदलकर पेश किया जा रहा है. इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं.

भाजपा में गुटबाजी से इनकार

भाजपा में गुटबाजी के सवाल पर जयराम ठाकुर ने साफ कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है. उन्होंने उल्टा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके अपने मंत्री ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं. हिमाचल विधानसभा का यह सत्र राजनीतिक टकराव का केंद्र बन गया है. बजट पर चर्चा से ज्यादा आरोप-प्रत्यारोप हावी नजर आ रहे हैं. आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और तेज होने की संभावना है.

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