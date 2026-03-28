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मोदी सरकार ने तीन साल में हिमाचल सरकार को दी 44519 करोड़ की धनराशि, जानिए किस मद में आया कितना पैसा?

शिमला: रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (आरडीजी) खत्म होने के बाद हिमाचल सरकार केंद्र सरकार के रवैये को सौतेला बताकर उसे घेर रही है. हिमाचल सरकार का कहना है कि आरडीजी का हक संविधा में दर्ज है और इसे खत्म करना राज्य के साथ अन्याय है. इसी बीच, हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में ये जानकारी सामने आई है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने राज्य को तीन साल में 44519 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है. ये धनराशि विभिन्न मदों के तहत जारी की गई है. इस संदर्भ में हिमाचल विधानसभा में भाजपा के तीन सदस्यों ने पांच हिस्सों में सवाल किया था.

भाजपा विधायक सुधीर शर्मा, विनोद कुमार व रणधीर शर्मा ने जानना चाहा था कि तीन साल की अवधि में हिमाचल को केंद्र सरकार से किस योजना में कितना पैसा आया? सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से इस सवाल का विस्तार से जवाब दिया गया. सीएम सुक्खू की तरफ से पेश किए गए लिखित जवाब के अनुसार हिमाचल प्रदेश को करीब 17 हजार करोड़ रुपए आरडीजी के तौर पर मिले हैं. तीन साल में 31 जनवरी 2026 तक की अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत अनुदान के रूप में 15 हजार करोड़ रुपए से अधिक की रकम मिली है. इसके अलावा एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के तहत भी तय धनराशि दी गई है.

हिमाचल को केंद्र सरकार से किस योजना में कितना पैसा आया? (@HimachalAssembly)

वित्तायोग की सिफारिशों के अनुसार हिमाचल को वर्ष 2023-24 में केंद्र की तरफ से 8058 करोड़ रुपए आरडीजी के तौर पर मिले हैं. वर्ष 2024-25 में ये रकम यानी आरडीजी 6258 करोड़ रुपए रही है. इसी तरह वित्त वर्ष 2025-26 में आरडीजी के तहत 31 जनवरी तक 2714 करोड़ रुपए खजाने में आए हैं. इसी तरह एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड में क्रमश: 361 करोड़, 371 करोड़ व 398 करोड़ रुपए तीन साल में आए हैं. स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड यानी एसडीएमएफ में तीन साल में क्रमश: 43 करोड़, 185 करोड़ व 50 करोड़ रुपए जारी किए गए. स्थानीय निकायों के लिए इस दौरान क्रमश: 277 करोड़ रुपएष 610 व 734 करोड़ रुपए आए हैं. यानी वित्तायोग की सिफारिशों के तहत आरडीजी, एसडीआरएफ, एसडीएमएफ व स्थानीय निकायों के लिए तीन साल में क्रमश: 8739 करोड़, 7431 करोड़ व 3896 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार को जारी किए गए.