ETV Bharat / state

"एक्सीडेंटल CM" टिप्पणी पर भड़के जयराम ठाकुर, इस विधायक से हुई तीखी नोकझोंक, सदन में बोले- "नंगा कर दूंगा"

बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य भी अपनी-अपनी जगह से बोलने लगे, जिससे सदन का माहौल और गर्म हो गया.

HIMACHAL BUDGET SESSION 2026
"एक्सीडेंटल CM" टिप्पणी पर भड़के जयराम ठाकुर (HIMACHAL VIDHANSBHA)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 8:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आरडीजी (रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट) को लेकर सियासी माहौल काफी गर्म है. मंगलवार को चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. मुद्दा तब और गरमा गया जब कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को 'एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर' कह दिया. इस टिप्पणी के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया.

सदन में गहमा-गहमी

आरडीजी ग्रांट पर बोलते हुए सुंदर सिंह ठाकुर ने यह टिप्पणी की, जिस पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया. भाजपा विधायक विपिन परमार ने इस शब्द को सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग की. इसके बाद जयराम ठाकुर ने सुंदर सिंह पर तंज कसते हुए कहा, "आपकी मंत्री बनने की इच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि आप इस जन्म में मंत्री कभी नहीं बन पाएंगे." इस बयान पर सुंदर सिंह भड़क गए और बात तू-तड़ाक तक पहुंच गई.

बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य भी अपनी-अपनी जगह से बोलने लगे, जिससे सदन का माहौल और गर्म हो गया. इसी दौरान जयराम ठाकुर गुस्से में बोले, "मैं बोलूंगा तो कपड़े उतर जाएंगे और नंगा कर दूंगा." बहस के दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. माहौल इतना गरमा गया था कि बात व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप तक पहुंच गई. इस बयान के बाद सदन में काफी देर तक शोर-शराबा हुआ.

स्पीकर और मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप

स्थिति को संभालने के लिए सभापति आशीष बुटेल ने दोनों पक्षों को शांत रहने की अपील की, लेकिन विवाद तुरंत नहीं थमा. बाद में मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप कर माहौल शांत करवाने की कोशिश की. अंत में स्पीकर कुलदीप पठानिया ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से की गई व्यक्तिगत और असंसदीय टिप्पणियों को कार्यवाही से हटाया जाएगा.

विधानसभा में आरडीजी को लेकर जारी बहस के बीच यह घटनाक्रम चर्चा का विषय बन गया है. बजट सत्र के दौरान आर्थिक मुद्दों के साथ-साथ राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती नजर आ रही है.

ये भी पढ़ें: 'अपनी भड़ास निकाल रहे डिप्टी CM', RDG को लेकर मुकेश अग्निहोत्री पर जयराम ठाकुर का पलटवार

TAGGED:

ACCIDENTAL CM JAIRAM THAKUR
RDG ISSUE HIMACHAL
HIMACHAL POLITICS
ACCIDENTAL CM CONTROVERSY HIMACHAL
HIMACHAL BUDGET SESSION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.