"एक्सीडेंटल CM" टिप्पणी पर भड़के जयराम ठाकुर, इस विधायक से हुई तीखी नोकझोंक, सदन में बोले- "नंगा कर दूंगा"

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आरडीजी (रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट) को लेकर सियासी माहौल काफी गर्म है. मंगलवार को चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली. मुद्दा तब और गरमा गया जब कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को 'एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर' कह दिया. इस टिप्पणी के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया.

सदन में गहमा-गहमी

आरडीजी ग्रांट पर बोलते हुए सुंदर सिंह ठाकुर ने यह टिप्पणी की, जिस पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया. भाजपा विधायक विपिन परमार ने इस शब्द को सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग की. इसके बाद जयराम ठाकुर ने सुंदर सिंह पर तंज कसते हुए कहा, "आपकी मंत्री बनने की इच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि आप इस जन्म में मंत्री कभी नहीं बन पाएंगे." इस बयान पर सुंदर सिंह भड़क गए और बात तू-तड़ाक तक पहुंच गई.

बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य भी अपनी-अपनी जगह से बोलने लगे, जिससे सदन का माहौल और गर्म हो गया. इसी दौरान जयराम ठाकुर गुस्से में बोले, "मैं बोलूंगा तो कपड़े उतर जाएंगे और नंगा कर दूंगा." बहस के दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. माहौल इतना गरमा गया था कि बात व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप तक पहुंच गई. इस बयान के बाद सदन में काफी देर तक शोर-शराबा हुआ.