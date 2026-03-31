ETV Bharat / state

कैंसर व किडनी रोग से पीड़ित पेंशनर्स के मेडिकल बिलों से जुड़ा मामला, 10 करोड़ से अधिक के बिल पेंडिंग

जानिए क्या मेडिकल बिलों के भुगतान न होने के कारण इलाज में हुए देरी से किसी पेंशनर्स की असमय मौत का मामला भी आया है?

Himachal Pensioners Medical Bills
हिमाचल प्रदेश विधानसभा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 2:16 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: घातक रोग कैंसर एवं किडनी में खराबी के कारण डायलिसिस पर चल रहे पेंशनर्स के 10 करोड़ रुपए से अधिक के मेडिकल बिल लंबित हैं. विगत तीन साल की अवधि में 31 जनवरी 2026 तक कैंसर पीड़ित व डायलिसिस पर चल रहे पेंशनर्स के 10.26 करोड़ रुपए से अधिक के मेडिकल बिलों का भुगतान किया जाना बाकी है. इनमें रिटायर होकर पेंशन हासिल करने वालों से लेकर फैमिली पेंशन वाले लोग शामिल हैं. हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन में बड़सर से भाजपा विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने इस पर केंद्रित सवाल किया था.

सवाल वित्त विभाग से संबंधित था, लिहाजा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से लिखित जवाब दिया गया. भाजपा सदस्य इंद्र दत्त लखनपाल ने जानना चाहा था कि तीन साल की अवधि में किस विभाग, निगम या बोर्ड में कैंसर पीड़ित व डायलिसिस पर चल रहे पेंशनर्स व फैमिली पेंशन वालों के कितनी रकम के मेडिकल बिल पेंडिंग हैं. भाजपा सदस्य ने ये भी पूछा था कि क्या मेडिकल बिलों के भुगतान न होने के कारण इलाज में हुए देरी से किसी पेंशनर्स की असमय मौत का मामला भी आया है? विधायक ने पेंडिंग बिलों के भुगतान के समय को लेकर भी जानकारी चाही थी.

सीएम की तरफ से लिखित जवाब में बताया गया कि, वर्ष 2023-24 में पेंशनर्स के 345.76 लाख यानी 3.45 करोड़ रुपए से अधिक के मेडिकल बिल पेंडिंग हैं. इसी अवधि में फैमिली पेंशन वालों के 1.39 करोड़ रुपए से अधिक के मेडिकल बिलों का भुगतान होना बाकी है. इसी प्रकार वर्ष 2024-25 में पेंशनर्स के 3.99 करोड़ रुपए व फैमिली पेंशन वालों के 1.06 करोड़ रुपए से अधिक के बिल लंबित हैं. वर्ष 2025-26 में जनवरी के आखिर तक लंबित बिलों का आंकड़ा क्रमश: 8.65 करोड़ व 1.58 करोड़ रुपए से अधिक है. तीन साल की अवधि में ये रकम 10 करोड़, 26 लाख, 53 हजार रुपए बनती है.

सीएम ने बताया कि वित्त विभाग समय-समय पर मेडिकल रिंबर्समेंट के लिए बजट मुहैया करवाता है. वहीं, निगम व बोर्ड के कर्मियों के लिए ये सुविधा संबंधित निगम-बोर्ड खुद उपलब्ध करवाते हैं. वित्त विभाग के समक्ष ऐसा कोई मामला नहीं आया है, जिसमें बिलों के भुगतान न होने के कारण इलाज में देरी से किसी की मौत हुई हो. राज्य सरकार के 43 विभागों में वर्ष वार पेंशनर्स व फैमिली पेंशन वालों के मेडिकल बिलों का पूरा ब्यौरा भी सीएम की तरफ से दिए गए लिखित जवाब में सामने आया है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल का कर्ज एक लाख करोड़ पार, कैग रिपोर्ट में खुलासा, सुक्खू सरकार को 12 महीने में 13 दफा लेना पड़ा मार्केट लोन

ये भी पढ़ें: हिमाचल में 10 साल पूरा कर चुकी आशा वर्कर्स क्या होगी नियमित? स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में दिया ये जवाब

TAGGED:

HIMACHAL BUDGET SESSION 2026
CANCER AND KIDNEY DISEASE
PENSIONERS ON DIALYSIS IN HIMACHAL
CANCER KIDNEY PATIENTS IN HIMACHAL
HIMACHAL PENSIONERS MEDICAL BILLS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.