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कैंसर व किडनी रोग से पीड़ित पेंशनर्स के मेडिकल बिलों से जुड़ा मामला, 10 करोड़ से अधिक के बिल पेंडिंग

शिमला: घातक रोग कैंसर एवं किडनी में खराबी के कारण डायलिसिस पर चल रहे पेंशनर्स के 10 करोड़ रुपए से अधिक के मेडिकल बिल लंबित हैं. विगत तीन साल की अवधि में 31 जनवरी 2026 तक कैंसर पीड़ित व डायलिसिस पर चल रहे पेंशनर्स के 10.26 करोड़ रुपए से अधिक के मेडिकल बिलों का भुगतान किया जाना बाकी है. इनमें रिटायर होकर पेंशन हासिल करने वालों से लेकर फैमिली पेंशन वाले लोग शामिल हैं. हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन में बड़सर से भाजपा विधायक इंद्र दत्त लखनपाल ने इस पर केंद्रित सवाल किया था.

सवाल वित्त विभाग से संबंधित था, लिहाजा सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से लिखित जवाब दिया गया. भाजपा सदस्य इंद्र दत्त लखनपाल ने जानना चाहा था कि तीन साल की अवधि में किस विभाग, निगम या बोर्ड में कैंसर पीड़ित व डायलिसिस पर चल रहे पेंशनर्स व फैमिली पेंशन वालों के कितनी रकम के मेडिकल बिल पेंडिंग हैं. भाजपा सदस्य ने ये भी पूछा था कि क्या मेडिकल बिलों के भुगतान न होने के कारण इलाज में हुए देरी से किसी पेंशनर्स की असमय मौत का मामला भी आया है? विधायक ने पेंडिंग बिलों के भुगतान के समय को लेकर भी जानकारी चाही थी.

सीएम की तरफ से लिखित जवाब में बताया गया कि, वर्ष 2023-24 में पेंशनर्स के 345.76 लाख यानी 3.45 करोड़ रुपए से अधिक के मेडिकल बिल पेंडिंग हैं. इसी अवधि में फैमिली पेंशन वालों के 1.39 करोड़ रुपए से अधिक के मेडिकल बिलों का भुगतान होना बाकी है. इसी प्रकार वर्ष 2024-25 में पेंशनर्स के 3.99 करोड़ रुपए व फैमिली पेंशन वालों के 1.06 करोड़ रुपए से अधिक के बिल लंबित हैं. वर्ष 2025-26 में जनवरी के आखिर तक लंबित बिलों का आंकड़ा क्रमश: 8.65 करोड़ व 1.58 करोड़ रुपए से अधिक है. तीन साल की अवधि में ये रकम 10 करोड़, 26 लाख, 53 हजार रुपए बनती है.