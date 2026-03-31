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NPS में रिटायर 9739 अफसरों-कर्मियों को OPS का लाभ, 1656 को फैमिली पेंशन, जमा करवाए गए 881 करोड़

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) के वादे का व्यापक असर माना जाता है. कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद ओपीएस लागू कर दी थी. तीन साल की अवधि में एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम के तहत कुल 9739 अफसर व कर्मचारी रिटायर हुए. इन सभी को ओपीएस का लाभ दिया गया है. इसके अलावा 1656 अफसरों व कर्मियों के देहावसान के बाद उनके परिवारजनों को ओपीएस के तहत फैमिली पेंशन दी गई है. ओपीएस का लाभ लेने के लिए शर्त थी कि संबंधित अफसरों-कर्मियों को NPS के तहत मिलने वाले शेयर की रकम को पहले जमा करवाना होगा. ऐसे में ओपीएस का लाभ लेने के लिए अफसरों-कर्मियों सहित इस योजना के पात्र फैमिली पेंशन वालों ने 881 करोड़ रुपए जमा करवाए. ये वो रकम है, जो एनपीएस शेयर के तहत उन्हें मिलनी थी.

ये जानकारी हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन में सामने आई है. इस संदर्भ में जसवां-परागपुर के भाजपा विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर ने सवाल यिा था. कुल तीन हिस्सों में बंटे सवाल को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से जवाब दिया गया. बिक्रम सिंह जानना चाहते थे कि विगत तीन वित्तीय वर्षों में एनपीएस के तहत आने वाले अफसरों व कर्मियों को 31 जनवरी 2026 तक ओपीएस के तहत पेंशन लगाई गई. साथ ही पूछा था कि इस मद में 4 मई 2023 की अधिसूचना के तहत कितनी धनराशि जमा करवाई गई. साथ ही भाजपा सदस्य ने जानकारी चाही थी कि इस अवधि में जिन अफसरों व कर्मियों एनपीएस के तहत ओपीएस लगाई गई है, उन पर राज्य के खजाने से कितनी रकम खर्च की गई.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से सदन में रखे गए लिखित जवाब में बताया गया कि ओपीएस के तहत रिटायर सभी अफसर-कर्मी जिनमें एनपीएस से आए लोग भी शामिल हैं, उन सभी को मेजर हेड 2071-पेंशन एंड अदर बेनिफिट्स में रिटायरमेंट लाभ दिए जाते हैं. ऐसे में एनपीएस से ओपीएस में शामिल होने के बाद रिटायर हुए लोगों पर खर्च की गई राशि का विवरण उपलब्ध नहीं है. उल्लेखनीय है कि एनपीएस से ओपीएस में आए अफसरों व कर्मियों ने ओपीएस का लाभ लेने के लिए अपना एनपीएस शेयर जमा करवा दिया है.