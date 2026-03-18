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'केवल राजनीति करती है भाजपा, सीमित संसाधनों से सरकार चला रहे मुख्यमंत्री'

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण में सदन की कार्यवाही शुरू होता, इससे पहले ही विधानसभा परिसर में गहमा-गहमी का माहौल देखने को मिला. विपक्ष के विधायकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का दावा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष को प्रिविलेज नोटिस सौंपा. विपक्ष मुख्यमंत्री पर सदन के भीतर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है. वहीं, अब हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक विनय कुमार ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया है. विनय कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ राजनीति करने में लगे हैं. मुख्यमंत्री सीमित संसाधनों में प्रदेश चला रहे हैं.

'गलत तथ्य पेश कर प्रदेश को गुमराह करने की कोशिश में है भाजपा'