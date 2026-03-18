'केवल राजनीति करती है भाजपा, सीमित संसाधनों से सरकार चला रहे मुख्यमंत्री'
हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने सीएम के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नोटिस देने पर भाजपा को जमकर घेरा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 2:26 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण में सदन की कार्यवाही शुरू होता, इससे पहले ही विधानसभा परिसर में गहमा-गहमी का माहौल देखने को मिला. विपक्ष के विधायकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का दावा करते हुए विधानसभा अध्यक्ष को प्रिविलेज नोटिस सौंपा. विपक्ष मुख्यमंत्री पर सदन के भीतर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है. वहीं, अब हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक विनय कुमार ने भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया है. विनय कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ राजनीति करने में लगे हैं. मुख्यमंत्री सीमित संसाधनों में प्रदेश चला रहे हैं.
'गलत तथ्य पेश कर प्रदेश को गुमराह करने की कोशिश में है भाजपा'
हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा, 'भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीति करती है. मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में सीमित संसाधनों से सरकार चला रहे हैं, जो की एक बड़ी चुनौती है. भाजपा विपक्ष की भूमिका भी ठीक से नहीं निभा पा रही है. भाजपा को लगता है कि गलत तथ्य पेश करके वह प्रदेश की जनता को गुमराह कर सकती है'.
'कैबिनेट दर्जा वापस लेने का फैसला जायज, फैसले से सभी सहमत'
वहीं, हिमाचल प्रदेश सरकार में निगम और बोर्ड के पदाधिकारियों और सलाहकारों से कैबिनेट रैंक दर्जा वापस लेने के फैसले को लेकर भी हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी है. हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह फैसला वर्तमान स्थिति को देखते हुए लिया है. विनय कुमार ने मुख्यमंत्री के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते यह फैसला जायज है और मुख्यमंत्री के इस फैसले से सभी लोग सहमत हैं.
ये भी पढ़ें: BJP विधायक दल ने CM के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने का नोटिस दिया, मुख्यमंत्री पर सदन के अंदर झूठ बोलने का लगाया आरोप